“مصطفى مدبولي” يجتمع مع مسئولي “شركات المقاولات” لتنفيذ أبراج العلمين الجديدة

Advertisements

تم عقد اجتماع بين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، مع مسؤولي شركات المقاولات الكبرى في مصر، حيث تم مناقشة بدء تنفيذ منطقة الأبراج الاستثمارية والمباني ذات الاستخدامات المتعددة التي ستقام في منطقة العلمين الجديدة، كما حضر الاجتماع استشاري المشروعات المختلفة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي في الاجتماع بقوله: “إننا نهدف للبدء بأقصى سرعة ممكنة في منطقة الأبراج، التي سيكون لها واجهة متميزة على البحر مباشرة، وأبراج أخرى ستكون مطلة على البحيرة، التي سيتم الانتهاء من تنفيذ هذه الأبراج حاليا، وتصل ارتفاع هذه الأبراج حوالي ثلاثة وثمانين دور، كما يتضمن المشروع على إقامة المباني التي تتميز بتعدد الاستخدامات، والتي تشمل كل من الكافيهات والمطاعم”.

Advertisements

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى انتهاء وضع الرسومات المعمارية لكل المباني التي من المقرر تنفيذها في الفترة الحالية، وفي الفترة الحالية يتم العمل على إنهاء كل الرسومات التنفيذية، وأضاف أنه تم دعوة كل شركات المقاولات الكبرى في مصر والتي لها خبرة كبيرة في مجال الإنشاء والبناء، وأعلن الوزير على التشديد والحزم في المواعيد الزمنية المحددة للمباني حيث تحاط مدينة العلمين الجديدة على متابعات دورية ومنتظمة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن حجم المشروعات بالإضافة إلى الأعمال المطلوبة في الفترة الحالية في مدينة العلمين الجديدة ضخمة جدا حيث تصل إلى حوالي 1,4 مليون متر مربع للمباني.

ومن خلال الاجتماع عرض الدكتور مصطفى مدبولي بالإضافة إلى كبار مستشاري كبرى شركات المقاولات في مصر المشاركين في اجتماع مدينة العلمين الجديدة تم عرضهم للرسومات المعمارية التي تتضمن المباني التي من المقرر تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة، وخاصة المباني السياحية الفندقية، بالإضافة على المجمعات الخدمية، وكل هذه المباني لابد من احتوائها على جراجات خاصة بها أسفل كل مبنى.

ومن ناحية أخرى تم عقد اجتماع مع كبار مسؤولي الفنادق العالمية لبحث المشروعات السياحية التي تخص المباني الفندقية في مدينة العلمين الجديدة، وأبدى كل من شارك في هذه الاجتماع من كبار مسؤولي الفنادق العالمية على دعمهم وترحيبهم الكامل بتشغيل الفنادق بعد إقامتها.