مى عبدالحميد: مد تحديث بيانات حاجزي الإعلان الثامن حتى آخر يوليو

Advertisements

أعلنت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، “مى عبدالحميد”، الموافقة على مد الفترة المخصصة لتحديث البيانات حتى يوم 31 من شهر يوليو الحالى، وذلك من قبل حاجزي الوحدات بالإعلان الثامن بمشروع الإسكان الاجتماعي “الكراسة الزرقاء”، على أن يكون التسليم خلال سنة.

صرح تصريح خاص بصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بأن المد فترة تحديث البيانات تتضمن الذين تنطبق عليهم كافة الشروط، وايضا تم تعديل عدد من بياناتهم، وتتضمن”محل الإقامة/ دخل الزوج والزوجة/ جهة العمل/ الحالة الاجتماعية/ أرقام التليفونات/غيرها، التى قد قام بتسجيلها مسبقا داخل استمارة الحجز التى قام الراغبين فى الحجز بتقديمها، أو فى المستندات والأوراق المرفقة مع استمارة الحجز، وذلك أثناء المدة التى تحسب من يوم التقدم للحجز وصولا إلى تاريخه.

Advertisements

كما يستطيع حاجزي الوحدات بالإعلان الثامن بمشروع الإسكان الاجتماعي “الكراسة الزرقاء”، تقديم كافة البيانات التى يرغبون فى تحديثها، والأوراق التى تدل إجراء التغيير، على أن يرفق معها نسخة لبطاقة الرقم القومي للشخص المتقدم للحجز بالإعلان الثامن بمشروع الإسكان الاجتماعي “، داخل مظروف مغلق.

لابد من توضيح أسم المحافظة أو المركز أو المدينة للشخص المُتقدم للحجز بالإعلان، على المظروف المغلق وإرسال المظروف من خلال البريد على فرع بنك التعمير والإسكان الموجود بالعنوان التالى: “عمارات جاردينيا – شارع الهرم- جيزة”، وهذا حتى أخر شهر يوليو الحالي .

أفادت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، “مى عبدالحميد”، بضرورة الالتزام بكافة الشروط العامة المطلوبة، وايضا شروط التقدم للحجز، والضوابط التي جاءت داخل كراسة شروط التقدم للحجز والتي من خلالها يتم التقدم للحجز.

كما أكدت رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أنه سوف يتم الغاء كل طلبات التى تم إرسالها، ولم يرفق معها الأوراق والمستندات الدالة على التحديث، والتي عن طريقها يتم إثبات تغيير البيانات التي قد سجلت قبل ذلك، وأنه سوف يتم الغاء كل الطلبات من قبل الحاجزين بالاعلان الذين لم تنطبق عليهم كافة الشروط المطلوبة و المذكورة مسبقا.