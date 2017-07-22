أسعار البيض ترتفع من جديد بالأسواق المصرية

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خرجت بعض التصريحات السوقية المؤكدة على إنه قد استقرت أسعار الدواجن بالأسواق المصرية، خلال تعاملاتها الاخيرة على مدار اليوم السبت بجميع الأسواق المحلية المنتشرة في مصر، وقد أكد على هذا صدور بعض التصريحات الهامة من قبل المهتمين بالسوق والتي أكدت على ارتفاع أسعار البيض اليوم من جديد، حيث صرحت بعض المصادر الإقتصادية انه قد ارتفعت أسعار البيض خلال تعاملاتها اليوم في مصر بمختلف الأسواق بقيمة 6 جنيهات الكرتونة الواحدة .

وقد ورد أن سعر كيلو الدواجن البيضاء فى السوق المصرى قد بلغ سعرها داخل المزرعة حوالى 21 جنيها بينما وصل سعرها للمستهلك حوالى 25 جنيهًا، أما بالنسبة الى سعر كيلو الدجاج البلدي قد سجل خلال تعاملاته اليوم حوالى 28 جنيهًا وذلك من داخل المزرعة بينما وصل سعرها اليوم بالأسواق بالنسبة إلى المستهلك حوالى 32 جنيها فى الاسواق المصرية.

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من جهة أخرى ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض بالإضافة إلى البيض الأحمر ليبلغ 32 جنيهًا من المزرعة، أما عن سعره بالنسبة للمستهلك فقد وصلت اليوم إلى 36 جنيهًا.

وتعليقا على ارتفاع أسعار البيض في مصر قد ورد أن سعر الكرتونة اليوم قد بلغ حوالي 30 جنيها بينما ارتفعت في بعض المناطق مسجلة نحو 36 جنيها، كما جاءت تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة، عبد العزيز السيد، خلال اليوم مشيرة إلى أنه قد شهدت الأسواق خلال تعاملاتها ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض وأن هذه الزيادة يرجع إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بمختلف المحافظات طبقًا لقرار الحكومة المصرية السابق، حيث ورد أنه خلال عملية تربية الدواجن بالمزارع تحتاج الدواجن البياضة إلى إنارة طوال الليل والنهار أي ما يعادل 24 ساعة.

ورد أن ارتفاع أسعار العلف في السوق المصرية قد ساعد في رفع سعر كرتونة البيض، حيث ارتفع سعر العلف بقيمة 500 جنيه في خلال الفترة الماضية.

كما جاء فى تصريحات “السيد” الصحفية أنه قد شهدت الأسواق فى الآونة الأخيرة استقرار أسعار الدواجن واللحوم البيضاء والطيور بوجه عام حيث يرجع هذا إلى تراجع إقبال المواطنين في مصر على كلاً من اللحوم والطيور وذلك خلال تعاملاتها فى الفترة التي تتراوح ما بين عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، كما صرحت بعض الأنباء على أن هناك بعض التوقعات بعدم عودة الارتفاع الجنوني مرة أخرى على الأسعار حتى عيد الأضحى المبارك.