الاستثمار: إعادة توجيه جزء من قرض البنك الدولي لعلاج المصابين بفيروس سي

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قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالاتفاق مع البنك الدولي على إعادة توزيع بنود قرضًا بمبلغ 75 مليون دولار كان قد تم تخصيصه لحساب لمشروع تحسين جودة الرعاية الصحية، حيث تم توجيه الإنفاق لجزء من قيمة القرض لصالح علاج السادة المواطنين المصابين بمرض فيروس سي.

صرحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، في بيان خاص لها لإحدى الصحف اليومية، أنه قد تم التنسيق مع البنك الدولي ووزارة الصحة على إعادة توجيه قيمة القرض بحيث تكون مبلغ قيمته 40 مليون دولار لحساب تطوير مستشفيات التكامل.

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كما أنه سوف يخصص حوالي مبلغ قيمته 3 ملايين دولار يوجه لإجراء فحص لعدد يبلغ حوالى 1.8 مليون مريض من حالات فيروس سي، و استقطاع مبلغ قيمته 3 ملايين للعلاج، والجزء الباقى من قيمة القرض سوف يخصص لشراء أدوية وأجهزة طبية وغير طبية وحاسبات آلية خاصة بمجال الصحة.

جدير بالذكر، أن اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة أعلنت أنها سوف تقوم بعقد اجتماعًا، يوم الإثنين، لمناقشة توريد كميات أكثر من أدوية علاج حالات مرضى فيروس سي.

أعلن نائب رئيس اللجنة، الدكتور “يحيى الشاذلي”، إن خلال الاجتماع سوف يبحث متطلبات وزارة الصحة والسكان من توريد كميات أكثر من الأدوية المعتمدة والخاصة عندها لصالح علاج مرضى الالتهاب الكبدي الوبائي، وهذا من خلال ما تم التوصل إليه بخصوص قرض البنك الدولي الموجهة لمجال الصحة.

توجه الدولة عنايتها واهتمامها إلى علاج مرضى الالتهاب الكبدي الوبائي، والنهوض بقطاع الصحة بصفة عامة، لأنها تمثل قاعدة لا بأس بها من السادة المواطنين، لذا لجأت إلى إعادة توزيع أولويتها على حسب احتياجها من خلال القرض الممنوح من قبل البنك الدولى، فقررت إجراء بعض التعديلات على بنود تخصيص مبلغ قرض البنك الدولى.

تبحث وزارة الصحة احتياجها لتوريد كميات أكثر تضاف إلى كميات الأدوية المقررة، التي تم اعتمادها والتي تخصص لصالح مرضى الالتهاب الكبدي الوبائي، من خلال القرض الممنوح من قبل البنك الدولي لحساب لمشروع تحسين جودة الرعاية الصحية، وما يخص قطاع الصحة بوجه عام، وايضا تناقش تحسين وتطوير أداء المستشفيات التكامل، وشراء أحدث الأجهزة الطبية وغير الطبية وغيرها من مستلزمات قطاع الصحة.