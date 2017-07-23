تعرف على السلع الزراعية التي تقبل التصدير من مصر

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تسعي مصر بالإضافة إلى جميع الدول العربية والأجنبية منها إلى تصدير منتجاتها الزراعية إلى الدول الأخرى من أجل الحصول على العملات الأجنبية المختلفة في عملية تسمى بـ “التجارة الخارجية”، وعلى هذا قام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالإعلان مؤخرًا عن حجم الصادرات المصرية التي قد شاركت بها مصر في هذه التجارة و الأرباح المترتبة عليها.

وقد ورد أنه تقوم مصر بتصدير عدد من السلع الزراعية وقد ورد أنه قد قامت خلال الأربع أشهر الأولى من العام الجارى بتصدير العديد من المنتجات الزراعية سواء من الفاكهة أو الخضروات وتحديدًا فى الفترة من شهر يناير حتى شهر إبريل 2017، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي وذلك من إجمالى مجموع عملية التصدير الكلية لمصر خلال هذه الفترة والتى قد تم الإعلان عنها وقد كانت تبلغ حوالي 8.36 مليار دولار.

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من جهة أخرى، قد صرح الجهاز في الفترة الأخيرة عن طريق نشرته الإحصائية والتي خرجت فيما يخص حجم التجارة الخارجية والصادرات المصرية التي تعمل مصر على تصديرها سواء للدول العربية أو الدول الأجنبية طبقًا لعدد من الاتفاقيات والعقود المبرمة بينهما بمواصفات وشروط خاصة فى الفترة التي تتراوح ما بين شهر يناير وحتى شهر إبريل 2017، والتي قد قام بالإعلان عنها في سياق آخر، إن صادرات السلع الزراعية في مصر بوجه عام قد مثلت حوالي 14.6‎%‎ من إجمالي الصادرات التي قامت مصر بتصديرها خلال هذه الفترة من العام الجارى.

جاء فى نشرة الجهاز للتجارة الخارجية أنه قد شهدت عملية التصدير من مصر تصدير عدد من المحاصيل الزراعية في خلال الفترة ما بين شهر يناير وحتى شهر إبريل 2017، حيث كان إجمالي هذه المحاصيل المصدرة كالتالي: