التموين تتجه إلى تقليص نصيب الفرد من الخبز إلى 4 أرغفة مقابل مضاعفة نقاط الخبز

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قامت الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف التابعة لوزارة التموين بإعداد تقرير رسمي عن معدلات استهلاك الخبز المدعم، وكشفت تلك التقارير عن أن معدلات الاستهلاك تتراوح ما بين 2.5 إلى 3.8 رغيف للفرد الواحد، هذا وفقا للبيانات التي جاءت من خلال شركات تشغيل الكروت الذكية التي يقوم المواطنين باستخدامهَا للحصول على الخبز المدعم.

و جاءت المعدلات لتشير إلى أن المواطن يستهلك 2.5 إلى 2.2 رغيف في مطروح بشكل يومي و 2.48 رغيف في بورسعيد و3 رغيف في الغربية و2.9 رغيف في السويس و3.88 رغيف في الجيزة و3.8 رغيف في دمياط و 3.85 رغيف في البحيرة و 3.6 رغيف في الإسكندرية و 3.88 رغيف في الشرقية و 3.8 رغيف في الدقهلية و2.5 رغيف في الوادي الجديد و 3 أرغفة في الفيوم و3.7 رغيف في سوهاج و2.5 رغيف في الوادي الجديد و 2.3 رغيف في الأقصر و 2.7 رغيف في قنا و 3.4 رغيف في البحر الأحمر و 3.9 رغيف في أسوان و 2.7 رغيف في سيناء.

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ووفقا لتلك المعدلات، فقد قررت الوزارة تقديم اقتراح بتحديد نصيب الفرد من الخبز يوميا إلى أعلى معدل استهلاك للفَرد وهو 4 أرغفة مقابل مضاعفة قيمة نقاط الخبز لتصل إلى 20 قرش للرغيف بدلا من 10 قروش، هذا حيث يعتمد الكثير من المواطنين على قيمة نقاط الخبز، و بالتالي يصبح للفرد 120 رغيف شهريا تصل قيمتها في النظام الجديد إلى 24 جنيه بعد أن كانت 150 رغيف بقيمة 15 جنيه.

ووفقا للإحصائيات فإن عدد البطاقات التي تضم 4 أفراد يصل إلى 60 مليون مواطن من بين 81 مليون مواطن، أي أن الأغلبية تحصل على 16 رغيف في اليوم بقيمة 3.20 جنيه، ويصل معدل الاستهلاك السنوي نحو 14.6 مليون طن من القمح منهم 9.6 مليون طن خاصة بالخبز، الأمر الذي يجعل مصر واحدة من أكثر الدول استيرادا للقمح و يقوم هذا بجَعلها تستنزف ما لديها من عملة صعبة.

و جاء هذا التقرير في محاولة لتغيير النمط الاستهلاكي للبلاد عن طريق توجيه قيمة النقاط الجديدة المضاعفة إلى شراء السلع الغذائية من بينها السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز، كما أن هذا القرار من المؤكد أنه سيساهم في ترشيد استهلاك المواطنين من الخبز وكذلك تقليل السرقات التي تتم.