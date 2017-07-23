وزيرة التضامن: تم تمويل 19.1 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 55 مليون جنيه

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أعلنت “غادة والي” وزيرة التضامن الاجتماعي خلال البيان الصادر عنها أن حجم التمويل المتاح من قبل المؤسسة القومية لتمويل الأسرة والمجتمع لما يقام من مشروعات متناهية الصغر قد تجاوز ال 54.95 مليون جنيه هذا ابتداء من 10 يوليو الجاري.

كما وأكدت الوزيرة خلال البيان الصادر عنها أنها قد تلقت عن تطور النشاط الخاص بدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر التابع للمؤسسة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

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وأوضحت التقارير أن برامج تمويل المشروعات متناهية الصغر قد قامت بتمويل نحو 19.1 ألف مشروع، شملت تلك المشروعات مجموعة تجارية مثل بيع الخضار والفاكهة والبقالة وتجارة الأعلاف، بجانب المشروعات الخدمية التي تضم السباكة والمخابز و اللحام والخراطة وبحسب الوزيرة فإن تلك المشروعات تتلاءم بشكل جيد مع معايير البيئة النظيفة.

هذا بجانب مشروعات تربية الأغنام وتسمين الماشية والمناحل والتي تنتمي إلى المشروعات الزراعية ومشروعات النجارة والخياطة وهي تتبع المشروعات الحرفية وكذلك غزل شباك الصيد في المناطق الساحلية، هذا بجانب التمويلات التي تقدمها المؤسسة للفراعنة التي تقوم بتصنيع منتجات القطن.

هذا ويأتي هدف البرنامج من خلال تمويل تلك المشروعات بتَوفير فرص عمل للشباب هذا بجانب الحد من انتشار البطالة والسعي إلى تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر المصرية المحدودة الدخل في ظل ما تمر به البلاد من تدهور في الحالة الاقتصادية و ارتفاعات مستمرة في الأسعار.

وو أكد المدير التنفيذي للمؤسسة القومية للأسرة والمجتمع “عبد الحكيم حودة” خلال التصريحات التي قام بها أن عدد 22.9 ألف من المواطنين يحصلون على استفادة من تلك المشروعات.

هذا بجانب القروض التي يقدمها البرنامج للعديد من جمعيات التنمية وذلك من خلال تمويل المشروعات متناهية الصغر والتي توفر الإعانة للفئات المستهدفة من تلك المشروعات وهي الفئات محدودة الدخل في البلاد، الجدير بالذكر أن نحو 230 جمعية تقوم بالتعاون مع المؤسسة في هذا المشروع وتنتمي تلك الجمعيات إلى كافة المحافظات في البلاد .

هذا بجانب أن الإحصاءات قد أشارت أنه يوجد ارتفاع نسبة المشاركة من قبل المرأة في تلك المشروعات والتي وصلت نسبتها إلى 42% بنحو 8586 امرأة،و تطمح كل تلك المشروعات إلى القيام بمشروع واحد فقط هو “قرية واحدة منتج واحد” وذلك يتم وفقا له انتاج منتج واحد من كل قرية في مصر.