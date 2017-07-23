ننشر ترتيب القطاعات المتداولة في البورصة المصرية والعقارات في مقدمة القطاعات

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أعلنت البورصة المصرية عن ترتيب القطاعات المختلفة التي يتم تداولها خلال الفترة الحالية في البورصة المصرية، و يتم هذا الترتيب وفقا لحجم التداول الذي شهدته القطاعات المختلفة خلال الأسبوع الفائت.

و جاء قطاع العقارات في المرتبة الأولى بقيمة 776.7 مليون جنيه بعدد 654.8 مليون ورقة، في حين أن المركز الثاني للقطاعات قد شغله قطاع الخدمات المالية بقيمة 852.8 مليون جنيه بعدد نحو 504.9 مليون ورقة.

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في حين أن الترتيب الثالث كان من نصيب قطاع الاتصالات والذي بلغت قيمته نحو 357.4 مليون جنيه بعدد 199.5 مليون ورقة، بينما جاء في المرتبة الرابعة قطاع السياحة والترفيه والذي وصلت قيمته نحو 13.3 مليون جنيه بعدد 69.7 مليون ورقة، بعدها جاء قطاع التشييد ومواد البناء في المرتبة التالية بقيمة 136.3 مليون جنيه بعدد 57.7 مليون ورقة.

بينما حل في المركز السادس قطاع الخدمات و المنتجات الصناعية والسيارات والذي نحج في تسجيل قيمة 157.6 مليون جنيه بعدد 157.6 مليون ورقة، بينما في المرتبة السابعة قطاع المنتجات المنزلية والشخصية والتي وصلت قيمته إلى 225.3 مليون جنيه بعدد 41.3 مليون ورقة.

وجاء في المرتبة الثامنة قطاع الموارد الأساسية والذي بلغت قيمته نحو 201.9 مليون جنيه بعدد نحو 26.8 مليون ورقة، بعدها في المرتبة العاشرة حل قطاع البنوك والذي وصلت قيمة التعاملات فيه إلى 609.1 مليون جنيه بعدد 13.7 مليون ورقة.

و شغل المركزين الآخرين قطاعي الموارد الرعاية الصحية وكذلك الكيماويات، حيث جاء حجم التداول الخاص بقطاع الكيماويات نحو 8.6 مليون ورقة ووصلت قيمة التداول إلى 145.3 مليون جنيه في حين أن حجم التداول الخاص بقطاع موارد الرعاية الصحية قد وصل إلى 3.4 مليون ورقة وبلغت يمة تداوله نحو 19.2 مليون جنيه.

جاء هذا الترتيب من قبل البورصة المصرية للقطاعات المختلفة خلال التعاملات الخاصة بالأسبوع الأخير في البورصة، وقامت البورصة بعقد هذا الترتيب بناء على أهم التّعاملات التي جرت في هذا الأسبوع والتي أدت إلى ترتيب القطاعات بحيث يحل قطاع العقارات في أعلى الترتيب بأكبر حجم للتعاملات بين كل القطاعات و تأتي القطاعات الباقية بناء على الأهمية وقيمة حجم التعاملات بحيث يتم وضع الأول في المُقدمه بعدها الأقل فالأقل إلى أن تأتي كافة القطاعات.