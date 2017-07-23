الحرف اليدوية: ساعد التسويق الإلكتروني في زيادة المبيعات الخاصة بالقطاع

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قام المدير التنفيذي لغرفة صناعة الحرف اليدوية الأستاذة رودينة فريد، بالتأكيد على أنه الترويج للحرف اليدوية والمنتجات لا يقتصر على عمل المعارض أو الإعلان عنها عبر الإعلام سواء كان إعلام مسموع أو مرئي، حيث أفادت أنه أصبح التسويق الإلكتروني هو الأهم والأقوى من الإعلام فيما يخص التسويق لمنتجات الحرف اليدوية حيث أنه فعال في توصيل كافة المنتجات لعدد كبير من شرائح المجتمع باختلاف الطبقات على مستوى محافظات الجمهورية.

حيث أفادت أن غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات قام بالتوقيع على بروتوكول يفيد التعاون مع شركة جوميا وهي تعتبر من أولى شركات التسويق الإلكتروني، سيعمل على تعزيز المنتجات الخاصة بالحرف اليدوية، وأيضا يساهم في فتح أسواق جديدة أمام أعضاء الغرفة وهذا نتيجة فعالة للتسويق الإلكتروني، كما أن هذا التسويق سيجعل من قطاع الحرف اليدوية دور هام في المساهمة في الناتج القومي، كما أنه سيتم وضع خطط مشتركة بين الغرفة الصناعة وشركة جومبا للعمل على زيادة الإعلانات الخاصة بمنتجات قطاع الحرف اليدوية .

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قام هشام صفوت الرئيس التنفيذي لشركة جوميا، أن من أهداف الشركة القيام بحملة لدعم الصناعات المصرية، وتحدث حول البروتوكول الذي تم توقيعه هو عبارة عن خطوة كبيرة في فعالية التسويق الإلكتروني للمنتجات الحرف اليدوية، كما أشار إلى أن الشركة من خلال البروتوكول ستعمل على زيادة المبيعات اليدوية وهذا سيكون له دور فعال في تنمية قطاع الحرف اليدوية .

على المستوى الأفريقي قام رئيس المجموعة الإفريقية جيرمي هو دارا، بالتأكيد حول أن شركة جوميا تؤمن بدعم الصناعات اليدوية وأن نجاحها على المستوى المحلى خلال هذه الفترة سيكون دافع للمجموعة وتشجيعها للعمل بالتسويق في باقي الدول الأفريقية التى تتواجد بها شركة جوميا.

والجدير بالذكر انه قام رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية مسعد عمران، بالقيام بالتوقيع على بروتوكول يقوم على التعاون بين مركز التدريب الصناعي والذي هدفه هو القيام بتدريب العاملين بقطاع الحرف اليدوية، كما أن التدريب يعمل على تطوير وتنمية الكفاءة للحرف اليدوية، كما أشار أن المنتج المحلي لا يقل كفاءة عن المنتجات اليدوية المستوردة.