وزيرة الاستثمار تلتقي مع المسؤولين لتطوير أداء مركز خدمة المستثمرين

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وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة “سحر نصر”، تلتقي بالمسؤولين عن إدارة أقسام مركز خدمة المستثمرين، وهذا اللقاء فى حضور القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، “منى زوبع”، وكان اللقاء فى مقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في صلاح سالم.

صرحت الدكتورة “سحر نصر”، في بيان صحفي، أنه تم إجراء أعمال لتنمية تحسين أداء أقسام مركز خدمة المستثمرين، كما أشارت وزيرة الاستثمار إلى ضرورة عقد دورات تدريبية فنية للموظفين في المركز الخدمة، لتوفير الخدمات المثلى للمستثمرين، حتى يستطيع مركز الخدمة في تقديم جميع التفاصيل التي ترتبط بأعمال إنشاء الشركات.

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أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن كل ما تسعى إليه هو تحسين أداء الموظفين والكفاءة والسرعة في الأداء، واستغلال إدارة الوقت حتى يتم أداء الأعمال بصورة سريعة، مشيرة إلى أن الوقت له قيمة وتأثير كبير على اقتصاد مصر.

أفادت الدكتورة “سحر نصر”، أنه تم عمل مسودة للائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار توضح من خلالها جميع الأعمال التي تيسر عمل المستثمر، التي من المتوقع أن يصدرها رئيس مجلس الوزراء، المهندس “شريف إسماعيل”خلال الفترة المقبلة.

ذكرت وزيرة الاستثمار ضرورة العمل على إقامة مكتب لتسهيل الإجراءات على سيدات الأعمال من مصر في أقسام مركز خدمة المستثمرين، علاوة على ما تم الاتفاق عليه مع وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السفيرة “نبيلة مكرم”، على إقامة مكتب لتسهيل خدمة المصريين في الخارج، من خلال دور الوزارة للتسهيل على كل من يرغب في الاستثمار في مصر.

أضافت الدكتورة “سحر نصر”، إلى أن تقديم هذه الرسالة للجميع بهدف أن وزارة الاستثمار عندها أمثل مركز خدمات للمستثمرين، الذي يعد بمثابة واجهة مصر المشرفة في التعامل مع المستثمرين ومندوبي الشركات الأجنبية.

قامت وزيرة الاستثمار بتوديع المستثمرين ومندوبي الشركات إلى إقامة الشركات “أون لاين” عن طريق خدمة “أسس بنفسك”، التي استطاعت وزارة الاستثمار إطلاقها بالتنسيق مع الهيئة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للاستثمار، مؤكدة على أن “أسس بنفسك” تلقت أول طالبين لإقامة شركتين الأولى فى محافظة القاهرة، والثانية فى العاشر من رمضان.