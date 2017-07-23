خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع كبير بسعر الدولار الأمريكي: توقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة

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توقعات سعر الدولار الفترة القادمة مقابل الجنية المصري، حيث خرجت بعض التصريحات المصرفية المشيرة إلى أن هناك احتمالية كبير بشأن تراجع أسعار الدولار الأمريكي بالأسواق في الفترة القادمة، حيث خرجت تصريحات الخبير المصرفي، محمد عبد العال، المؤكدة على إن سعر الدولار الأمريكي سوف يبدأ في التراجع من جديد فى الفترة المقبلة وذلك طبقًا للمعطيات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية بالإضافة إلى مؤشرات سوق الصرف والهزة الأخيرة التي يشهدها سوق المالي الأجنبي وخاصة الدولار.

من جهة أخرى قد أضاف الخبير المصرفي في تصريحاته الأخيرة أنه من أهم أسباب تراجع العملة الخضراء داخل الأسواق في الآونة الأخيرة كان تحسن رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي قد أعلن عنه البنك المركزي المصري مؤخرًا بعد أن أقر بأنه قد وصوله في الفترة الأخيرة على وجه الخصوص لأعلى مستوى له منذ ثورة الخامس والعشرين من شهر يناير الشهيرة، كما توقع محمد عبد العال، توقع الخبير المصرفي، بالنسبة لسعر العملة الخضراء أنها سوف تصل الدولار إلى 17 جنيها وذلك في إطار تداولها في الشهرين القادمين.

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وفي نفس السياق خرجت بعض التصريحات الاقتصادية من بين عدد من المسؤولين والمهتمين مؤكدين على احتمالية تراجع الدولار بشكل كبير طبقًا لما صدر في المؤشرات الاقتصادية الحالية، وقد انضم لهم عدد من المصرفيين بالإضافة إلى خبراء المال بالبلاد وانتهج نهجهم بعض مسئولي البنوك الموجودة على الأراضي المصرية مؤكدين أن كل الدلائل والبيانات تشير إلى خفض أسعار العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري وذلك في تعاملاتها المقبلة.

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وفي سياق آخر، أكد محمد عبد العال على أن المركزي المصري باعتباره أكبر منظومة اقتصادية بالبلاد لم يقترب أو يصدر أو أي قرارات من شأنها أن تؤثر على أسعار صرف العملات بوجه عام ومن ضمن هذه العملات جاء الدولار حيث ترك المركزي هذه الأمور منذ إعلانه قرار تعويم الجنيه المصري في يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر لعام 2016.

وعن الذبذبات التي شهدتها الأسواق المالية في الفترة الماضية والتي تعلقت بشكل كبير وتأثرت بعملة الدولار أرجع الخبير المصرفي السبب ورائها إلى تعطش البنوك الشديد إلى ما يسد احتياجاتها من العملة الأجنبية الدولار، كما أكد الخبير على أن هذه الأوضاع لن تستمر طويلاً وسوف تتراجع مع الوقت.

جدير بالذكر أن الخبير “أكرم تيناوي”، العضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية ، قد ورد في آخر تصريحاته أن الدولار الأمريكي من المرشح له في الفترة القادمة الانخفاض بالإضافة إلى التراجع في أسعارها عن ما اعتاد عليه السوق في الفترة الماضية، في ظل المعطيات السوقية الواردة وخاصة بعد أن تمكنت البنوك من سد احتياجاتها من الدولار والعملات الأجنبية مما يترتب عليه خفض الطلب على العملة الخضراء بوجه عام خلال الفترة المقبلة.