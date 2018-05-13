أسعار العملات اليوم الأحد 13-5-2018 في كل البنوك.. وكافة أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 13-5-2018 في كل البنوك.. وكافة أسعار الذهب الآن في مصر

سعر الدولار والريال السعودي واليورو اليوم في كافة البنوك اليوم الأحد 13 مايو 2018 في مصر الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية.

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

واصل سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، هذا وقد جاءت تلك الارتفاعات اليوم بعد حالة الاستقرار الملحوظ الذي سيطر على أسعار الريال خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، هذا وقد أشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات بخصوص أسعار الريال وتوقعات اتجاه الأسعار خلال الفترة القادمة، أنه من المتوقع أن تستمر الأسعار تجاه المزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل ارتفاع معدلات الطلب والإقبال على الريال السعودي.

وأشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بها إلى السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الريال خلال الفترة الحالية، وكذلك السبب وراء توقعات الخبراء باستمرار موجه الارتفاع تلك، معللين إلى أن الارتفاع قد جاء بسبب إقتراب موسم العمرة والحج، وذلك خلال الأشهر القادمة، حيث يقبل المسلمون خلال تلك الأشهر على السفر للمملكة العربية السعودية وآداء مراسم الحج والعمرة، وبالتالي يزداد الطلب على الريال السعودي بشكل ملحوظ، وهذا هو السبب وراء الارتفاع الحالي، بينما من المؤكد أن تنتهي موجة الارتفاع ويعود السعر إلى الاستقرار من جديد والانخفاض بعد انتهاء تلك الفترة، كما أن الارتفاعات المتوقعة في الأسعار لم تكن ملفتة جدا فهي لا تتعدى بضع قروش.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.69344.7490
مصرف-ابو-ظبي4.71004.7500
البنك-المصري-الخليجي4.71004.7500
البنك-الأهلي4.70904.7357
بنك-البركة4.62074.6700
بنك-القاهرة4.70124.7486
بنك-الاسكندرية4.71964.7464
البنك-العربي-الافريقي4.68504.7383
البنك-المركزي4.70004.7400
بنك-مصر4.70634.7331
بنك-بلوم-مصر4.71964.7464
كريدي-أجريكول4.70004.7500
بنك-التعمير-والإسكان4.60034.7269
بنك-بيريوس4.72044.7517
بنك-قناة-السويس4.72764.7517
المصرف-المتحد4.67854.7520
البنك-الأهلي-المتحد4.69004.7500
بنك-المشرق4.70004.7500
بنك-HSBC4.73004.7500
بنك-سايب4.70004.7500
بنك-قطر-الوطني4.71004.7400
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سعر الدولار اليوم بالبنوك

أظهرت تعاملات الدولار اليوم في البنوك تباين ملحوظ في التعاملات ما بين الاستقرار في عدد من البنوك والارتفاع الطفيف في عدد آخر من البنوك، وجاء هذا خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري، الجدير بالذكر أن البنوك التي ارتفاع فيها سعر الدولار خلال التعاملات كانت الأكثر، حيث سجل الدولار ارتفاع خلال تعاملات اليوم للمرة الثانية منذ الأمس، وجاءت تلك الارتفاعات بقيمة 7 قروش، وذلك بعد أن أظهرت أسعار الدولار استقرار ملحوظ خلال التعاملات على مدار الأسبوعين الماضيين.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار انخفاض ملحوظ خلال تعاملات الفترة القادمة، هذا طبقا لما أعلنه مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، حيث بدأ الاقتصاد المصري حالة من الاستقرار مع بدء الحكومة في اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، والتي بدأت بقرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، وبدأت بعدها البنوك في تحديد سعر الدولار خلال التعاملات وفقا لآليات العرض والطلب خلال التعاملات، ولعل هذا هو السبب الرئيسي وراء اختلاف سعر الدولار من بنك إلى آخر.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.730017.8300
مصرف ابو ظبي17.770017.8600
البنك المصري الخليجي17.770017.8500
البنك الأهلي17.670017.7700
بنك البركة17.740017.8400
بنك القاهرة17.710017.8100
بنك الاسكندرية17.700017.8000
البنك العربي الافريقي17.690017.7900
البنك المركزي17.630017.7700
بنك مصر17.650017.7500
بنك بلوم مصر17.730017.8300
كريدي أجريكول17.740017.8400
بنك التعمير والإسكان17.700017.8000
بنك بيريوس17.740017.8400
بنك قناة السويس17.760017.8500
المصرف المتحد17.730017.8300
البنك الأهلي المتحد17.720017.8200
بنك المشرق17.740017.8400
البنك الأهلي اليوناني17.740017.8400
بنك HSBC17.750017.8500
بنك عودة17.740017.8400
بنك سايب17.760017.8600
بنك قطر الوطني17.700017.8000
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سعر اليورو اليوم بالبنوك

أظهر سعر اليورو خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك تراجع ملحوظ، هذا في حين أظهر الدولار والريال السعودي ارتفاع أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي، هذا بعد استقرار ملحوظ دام خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، وقد توقع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، أن يواصل اليورو انخفاضه خلال الفترة القادمة، هذا في ظل ارتفاع مؤشر الدولار خلال التعاملات في السوق العالمية وانخفاض مؤشر اليورو، إلا أنه على الرغم من الانخفاض الملحوظ الذي أظهره مؤشر اليورو أمام سلة العملات الرئيسية خلال التعاملات اليوم، لا يزال أعلى من أدنى مستوى له خلال الأربعة أشهر الأخيرة.

هذا وأعلن “جافيد فريند” محلل سوق المال لدى “أن إيه بي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن اتجاه المستثمرين إلى الدولار والابتعاد عن اليورو يرجع إلى خيبة الأمل تجاه موعد بدء بريطانيا والمركزي الأوروبي في اتخاذ إجراءات فعلية بخصوص رفع أسعار الفائدة، حيث كانت خيبة الأمل تلك تعتبر الحدث الأبرز على الإطلاق خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اتجاه مجلس الاحتياطي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة لأكثر من جلسة على التوالي، ما يعني استمرار مؤشر الدولار في الارتفاع خلال الفترة القادمة.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.961921.2521
مصرف-ابو-ظبي21.050021.2400
البنك-المصري-الخليجي21.040021.3100
البنك-الأهلي20.928321.2280
بنك-القاهرة20.975721.2081
بنك-الاسكندرية20.963921.2443
البنك-العربي-الافريقي20.952021.2324
بنك-مصر20.904721.2042
بنك-بلوم-مصر20.999421.2837
كريدي-أجريكول21.010021.2100
بنك-التعمير-والإسكان20.881121.1915
بنك-بيريوس21.011321.2920
بنك-قناة-السويس21.034921.2254
المصرف-المتحد20.831821.2635
البنك-الأهلي-المتحد20.990021.1700
بنك-المشرق21.010021.2100
بنك-HSBC21.020021.2300
بنك-سايب21.030021.2300
بنك-عودة21.010021.2900
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سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24735 إلى 737
عيار 22674 إلى 676
عيار 21643 إلى 645
عيار 18551 إلى 553
عيار 14429 إلى 430
عيار 12367 إلى 369
الاونصة22,854 إلى 22,925
الجنيه الذهب5,144 إلى 5,160
الكيلو734,857 إلى 737,143
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