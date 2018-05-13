أسعار العملات اليوم الأحد 13-5-2018 في كل البنوك.. وكافة أسعار الذهب الآن في مصر

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سعر الدولار والريال السعودي واليورو اليوم في كافة البنوك اليوم الأحد 13 مايو 2018 في مصر الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية.

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

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سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

واصل سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، هذا وقد جاءت تلك الارتفاعات اليوم بعد حالة الاستقرار الملحوظ الذي سيطر على أسعار الريال خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، هذا وقد أشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات بخصوص أسعار الريال وتوقعات اتجاه الأسعار خلال الفترة القادمة، أنه من المتوقع أن تستمر الأسعار تجاه المزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل ارتفاع معدلات الطلب والإقبال على الريال السعودي.

وأشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بها إلى السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الريال خلال الفترة الحالية، وكذلك السبب وراء توقعات الخبراء باستمرار موجه الارتفاع تلك، معللين إلى أن الارتفاع قد جاء بسبب إقتراب موسم العمرة والحج، وذلك خلال الأشهر القادمة، حيث يقبل المسلمون خلال تلك الأشهر على السفر للمملكة العربية السعودية وآداء مراسم الحج والعمرة، وبالتالي يزداد الطلب على الريال السعودي بشكل ملحوظ، وهذا هو السبب وراء الارتفاع الحالي، بينما من المؤكد أن تنتهي موجة الارتفاع ويعود السعر إلى الاستقرار من جديد والانخفاض بعد انتهاء تلك الفترة، كما أن الارتفاعات المتوقعة في الأسعار لم تكن ملفتة جدا فهي لا تتعدى بضع قروش.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6934 4.7490 مصرف-ابو-ظبي 4.7100 4.7500 البنك-المصري-الخليجي 4.7100 4.7500 البنك-الأهلي 4.7090 4.7357 بنك-البركة 4.6207 4.6700 بنك-القاهرة 4.7012 4.7486 بنك-الاسكندرية 4.7196 4.7464 البنك-العربي-الافريقي 4.6850 4.7383 البنك-المركزي 4.7000 4.7400 بنك-مصر 4.7063 4.7331 بنك-بلوم-مصر 4.7196 4.7464 كريدي-أجريكول 4.7000 4.7500 بنك-التعمير-والإسكان 4.6003 4.7269 بنك-بيريوس 4.7204 4.7517 بنك-قناة-السويس 4.7276 4.7517 المصرف-المتحد 4.6785 4.7520 البنك-الأهلي-المتحد 4.6900 4.7500 بنك-المشرق 4.7000 4.7500 بنك-HSBC 4.7300 4.7500 بنك-سايب 4.7000 4.7500 بنك-قطر-الوطني 4.7100 4.7400

سعر الدولار اليوم بالبنوك

أظهرت تعاملات الدولار اليوم في البنوك تباين ملحوظ في التعاملات ما بين الاستقرار في عدد من البنوك والارتفاع الطفيف في عدد آخر من البنوك، وجاء هذا خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري، الجدير بالذكر أن البنوك التي ارتفاع فيها سعر الدولار خلال التعاملات كانت الأكثر، حيث سجل الدولار ارتفاع خلال تعاملات اليوم للمرة الثانية منذ الأمس، وجاءت تلك الارتفاعات بقيمة 7 قروش، وذلك بعد أن أظهرت أسعار الدولار استقرار ملحوظ خلال التعاملات على مدار الأسبوعين الماضيين.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار انخفاض ملحوظ خلال تعاملات الفترة القادمة، هذا طبقا لما أعلنه مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، حيث بدأ الاقتصاد المصري حالة من الاستقرار مع بدء الحكومة في اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، والتي بدأت بقرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، وبدأت بعدها البنوك في تحديد سعر الدولار خلال التعاملات وفقا لآليات العرض والطلب خلال التعاملات، ولعل هذا هو السبب الرئيسي وراء اختلاف سعر الدولار من بنك إلى آخر.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.7300 17.8300 مصرف ابو ظبي 17.7700 17.8600 البنك المصري الخليجي 17.7700 17.8500 البنك الأهلي 17.6700 17.7700 بنك البركة 17.7400 17.8400 بنك القاهرة 17.7100 17.8100 بنك الاسكندرية 17.7000 17.8000 البنك العربي الافريقي 17.6900 17.7900 البنك المركزي 17.6300 17.7700 بنك مصر 17.6500 17.7500 بنك بلوم مصر 17.7300 17.8300 كريدي أجريكول 17.7400 17.8400 بنك التعمير والإسكان 17.7000 17.8000 بنك بيريوس 17.7400 17.8400 بنك قناة السويس 17.7600 17.8500 المصرف المتحد 17.7300 17.8300 البنك الأهلي المتحد 17.7200 17.8200 بنك المشرق 17.7400 17.8400 البنك الأهلي اليوناني 17.7400 17.8400 بنك HSBC 17.7500 17.8500 بنك عودة 17.7400 17.8400 بنك سايب 17.7600 17.8600 بنك قطر الوطني 17.7000 17.8000

سعر اليورو اليوم بالبنوك

أظهر سعر اليورو خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك تراجع ملحوظ، هذا في حين أظهر الدولار والريال السعودي ارتفاع أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي، هذا بعد استقرار ملحوظ دام خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، وقد توقع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، أن يواصل اليورو انخفاضه خلال الفترة القادمة، هذا في ظل ارتفاع مؤشر الدولار خلال التعاملات في السوق العالمية وانخفاض مؤشر اليورو، إلا أنه على الرغم من الانخفاض الملحوظ الذي أظهره مؤشر اليورو أمام سلة العملات الرئيسية خلال التعاملات اليوم، لا يزال أعلى من أدنى مستوى له خلال الأربعة أشهر الأخيرة.

هذا وأعلن “جافيد فريند” محلل سوق المال لدى “أن إيه بي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن اتجاه المستثمرين إلى الدولار والابتعاد عن اليورو يرجع إلى خيبة الأمل تجاه موعد بدء بريطانيا والمركزي الأوروبي في اتخاذ إجراءات فعلية بخصوص رفع أسعار الفائدة، حيث كانت خيبة الأمل تلك تعتبر الحدث الأبرز على الإطلاق خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اتجاه مجلس الاحتياطي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة لأكثر من جلسة على التوالي، ما يعني استمرار مؤشر الدولار في الارتفاع خلال الفترة القادمة.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.9619 21.2521 مصرف-ابو-ظبي 21.0500 21.2400 البنك-المصري-الخليجي 21.0400 21.3100 البنك-الأهلي 20.9283 21.2280 بنك-القاهرة 20.9757 21.2081 بنك-الاسكندرية 20.9639 21.2443 البنك-العربي-الافريقي 20.9520 21.2324 بنك-مصر 20.9047 21.2042 بنك-بلوم-مصر 20.9994 21.2837 كريدي-أجريكول 21.0100 21.2100 بنك-التعمير-والإسكان 20.8811 21.1915 بنك-بيريوس 21.0113 21.2920 بنك-قناة-السويس 21.0349 21.2254 المصرف-المتحد 20.8318 21.2635 البنك-الأهلي-المتحد 20.9900 21.1700 بنك-المشرق 21.0100 21.2100 بنك-HSBC 21.0200 21.2300 بنك-سايب 21.0300 21.2300 بنك-عودة 21.0100 21.2900

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سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 735 إلى 737 عيار 22 674 إلى 676 عيار 21 643 إلى 645 عيار 18 551 إلى 553 عيار 14 429 إلى 430 عيار 12 367 إلى 369 الاونصة 22,854 إلى 22,925 الجنيه الذهب 5,144 إلى 5,160 الكيلو 734,857 إلى 737,143

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