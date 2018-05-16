أسعار العملات والذهب في مصر اليوم الأربعاء 16-5-2018

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سعر الدولار والريال السعودي واليورو اليوم في كافة البنوك اليوم الأربعاء 16 مايو 2018 في مصر الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية.

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

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سعر اليورو اليوم بالبنوك

أظهر سعر اليورو خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك تراجع ملحوظ، هذا في حين أظهر الدولار والريال السعودي ارتفاع أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي، هذا بعد استقرار ملحوظ دام خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، وقد توقع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، أن يواصل اليورو انخفاضه خلال الفترة القادمة، هذا في ظل ارتفاع مؤشر الدولار خلال التعاملات في السوق العالمية وانخفاض مؤشر اليورو، إلا أنه على الرغم من الانخفاض الملحوظ الذي أظهره مؤشر اليورو أمام سلة العملات الرئيسية خلال التعاملات اليوم، لا يزال أعلى من أدنى مستوى له خلال الأربعة أشهر الأخيرة.

هذا وأعلن “جافيد فريند” محلل سوق المال لدى “أن إيه بي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن اتجاه المستثمرين إلى الدولار والابتعاد عن اليورو يرجع إلى خيبة الأمل تجاه موعد بدء بريطانيا والمركزي الأوروبي في اتخاذ إجراءات فعلية بخصوص رفع أسعار الفائدة، حيث كانت خيبة الأمل تلك تعتبر الحدث الأبرز على الإطلاق خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اتجاه مجلس الاحتياطي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة لأكثر من جلسة على التوالي، ما يعني استمرار مؤشر الدولار في الارتفاع خلال الفترة القادمة.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 21.0292 21.2346 مصرف-ابو-ظبي 21.0400 21.2200 البنك-المصري-الخليجي 21.0300 21.2100 البنك-الأهلي 20.9955 21.2424 بنك-البركة 21.2000 21.5300 بنك-القاهرة 21.0427 21.2898 بنك-الاسكندرية 21.0341 21.2542 البنك-العربي-الافريقي 21.0358 21.2542 بنك-مصر 20.9955 21.2424 بنك-بلوم-مصر 21.0383 21.2424 كريدي-أجريكول 21.0200 21.1900 بنك-التعمير-والإسكان 20.9311 21.2658 بنك-بيريوس 21.0552 21.2898 بنك-قناة-السويس 21.0544 21.2898 المصرف-المتحد 20.8909 21.3774 البنك-الأهلي-المتحد 21.1900 21.3600 بنك-المشرق 21.0600 21.2400 بنك-HSBC 21.0400 21.2300 بنك-سايب 21.0300 21.2000 بنك-عودة 21.1500 21.3600

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سعر الدولار اليوم بالبنوك

أظهرت تعاملات الدولار اليوم في البنوك تباين ملحوظ في التعاملات ما بين الاستقرار في عدد من البنوك والارتفاع الطفيف في عدد آخر من البنوك، وجاء هذا خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري، الجدير بالذكر أن البنوك التي ارتفاع فيها سعر الدولار خلال التعاملات كانت الأكثر، حيث سجل الدولار ارتفاع خلال تعاملات اليوم للمرة الثانية منذ الأمس، وجاءت تلك الارتفاعات بقيمة 7 قروش، وذلك بعد أن أظهرت أسعار الدولار استقرار ملحوظ خلال التعاملات على مدار الأسبوعين الماضيين.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار انخفاض ملحوظ خلال تعاملات الفترة القادمة، هذا طبقا لما أعلنه مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، حيث بدأ الاقتصاد المصري حالة من الاستقرار مع بدء الحكومة في اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، والتي بدأت بقرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، وبدأت بعدها البنوك في تحديد سعر الدولار خلال التعاملات وفقا لآليات العرض والطلب خلال التعاملات، ولعل هذا هو السبب الرئيسي وراء اختلاف سعر الدولار من بنك إلى آخر.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8100 17.9100 مصرف ابو ظبي 17.8800 17.9800 البنك المصري الخليجي 17.8000 17.9000 البنك الأهلي 17.8200 17.9200 بنك البركة 17.8000 17.9000 بنك القاهرة 17.8600 17.9600 بنك الاسكندرية 17.8300 17.9300 البنك العربي الافريقي 17.8300 17.9300 بنك مصر 17.8200 17.9200 بنك بلوم مصر 17.8200 17.9200 كريدي أجريكول 17.8200 17.9200 بنك التعمير والإسكان 17.7800 17.8800 بنك بيريوس 17.8600 17.9600 بنك قناة السويس 17.8700 17.9600 المصرف المتحد 17.8800 17.9800 البنك الأهلي المتحد 17.7900 17.8900 بنك المشرق 17.8400 17.9400 البنك الأهلي اليوناني 17.8100 17.9100 بنك HSBC 17.8600 17.9600 بنك عودة 17.8000 17.8900 بنك سايب 17.8200 17.9200 بنك قطر الوطني 17.7900 17.8900

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 734 إلى 736 عيار 22 673 إلى 675 عيار 21 642 إلى 644 عيار 18 550 إلى 552 عيار 14 428 إلى 429 عيار 12 367 إلى 368 الاونصة 22,819 إلى 22,890 الجنيه الذهب 5,136 إلى 5,152 الكيلو 733,714 إلى 736,000

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

واصل سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، هذا وقد جاءت تلك الارتفاعات اليوم بعد حالة الاستقرار الملحوظ الذي سيطر على أسعار الريال خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، هذا وقد أشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات بخصوص أسعار الريال وتوقعات اتجاه الأسعار خلال الفترة القادمة، أنه من المتوقع أن تستمر الأسعار تجاه المزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل ارتفاع معدلات الطلب والإقبال على الريال السعودي.

وأشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بها إلى السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الريال خلال الفترة الحالية، وكذلك السبب وراء توقعات الخبراء باستمرار موجه الارتفاع تلك، معللين إلى أن الارتفاع قد جاء بسبب إقتراب موسم العمرة والحج، وذلك خلال الأشهر القادمة، حيث يقبل المسلمون خلال تلك الأشهر على السفر للمملكة العربية السعودية وآداء مراسم الحج والعمرة، وبالتالي يزداد الطلب على الريال السعودي بشكل ملحوظ، وهذا هو السبب وراء الارتفاع الحالي، بينما من المؤكد أن تنتهي موجة الارتفاع ويعود السعر إلى الاستقرار من جديد والانخفاض بعد انتهاء تلك الفترة، كما أن الارتفاعات المتوقعة في الأسعار لم تكن ملفتة جدا فهي لا تتعدى بضع قروش.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7227 4.7784 مصرف-ابو-ظبي 4.7300 4.7800 البنك-المصري-الخليجي 4.7300 4.7700 البنك-الأهلي 4.7516 4.7784 بنك-البركة 4.6207 4.6700 بنك-القاهرة 4.7437 4.7912 بنك-الاسكندرية 4.7543 4.7811 البنك-العربي-الافريقي 4.7274 4.7810 البنك-المركزي 4.7000 4.7400 بنك-مصر 4.7516 4.7784 بنك-بلوم-مصر 4.7516 4.7784 كريدي-أجريكول 4.7200 4.7700 بنك-التعمير-والإسكان 4.6503 4.7707 بنك-بيريوس 4.7410 4.7891 بنك-قناة-السويس 4.7650 4.7891 المصرف-المتحد 4.7208 4.7947 البنك-الأهلي-المتحد 4.7200 4.7700 بنك-المشرق 4.7300 4.7800 بنك-HSBC 4.7500 4.7800 بنك-سايب 4.7200 4.7700 بنك-قطر-الوطني 4.7400 4.7700

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