أسعار العملات والذهب اليوم الثلاثاء 22 مايو 2018 في مصر

أسعار العملات والذهب اليوم الثلاثاء 22 مايو 2018 في مصر

سعر الدولار والريال السعودي واليورو اليوم في كافة البنوك اليوم الثلاثاء 22 مايو 2018 في مصر الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية.

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر اليورو اليوم بالبنوك

أظهر سعر اليورو خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك تراجع ملحوظ، هذا في حين أظهر الدولار والريال السعودي ارتفاع أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي، هذا بعد استقرار ملحوظ دام خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، وقد توقع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، أن يواصل اليورو انخفاضه خلال الفترة القادمة، هذا في ظل ارتفاع مؤشر الدولار خلال التعاملات في السوق العالمية وانخفاض مؤشر اليورو، إلا أنه على الرغم من الانخفاض الملحوظ الذي أظهره مؤشر اليورو أمام سلة العملات الرئيسية خلال التعاملات اليوم، لا يزال أعلى من أدنى مستوى له خلال الأربعة أشهر الأخيرة.

هذا وأعلن “جافيد فريند” محلل سوق المال لدى “أن إيه بي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن اتجاه المستثمرين إلى الدولار والابتعاد عن اليورو يرجع إلى خيبة الأمل تجاه موعد بدء بريطانيا والمركزي الأوروبي في اتخاذ إجراءات فعلية بخصوص رفع أسعار الفائدة، حيث كانت خيبة الأمل تلك تعتبر الحدث الأبرز على الإطلاق خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اتجاه مجلس الاحتياطي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة لأكثر من جلسة على التوالي، ما يعني استمرار مؤشر الدولار في الارتفاع خلال الفترة القادمة.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.927821.2372
مصرف-ابو-ظبي20.990021.2400
البنك-المصري-الخليجي20.980021.2400
البنك-الأهلي20.821121.0526
بنك-القاهرة20.941621.1469
بنك-الاسكندرية20.902121.1233
البنك-العربي-الافريقي20.896821.1233
بنك-مصر20.826421.0526
بنك-بلوم-مصر20.937321.1587
بنك-التعمير-والإسكان20.901121.2489
بنك-بيريوس20.931921.1587
بنك-قناة-السويس20.961521.1705
المصرف-المتحد20.753221.2103
البنك-الأهلي-المتحد20.990021.1700
بنك-المشرق20.940021.1700
بنك-HSBC20.970021.1700
بنك-سايب20.950021.1500
بنك-عودة20.990021.2400
.

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

واصل سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، هذا وقد جاءت تلك الارتفاعات اليوم بعد حالة الاستقرار الملحوظ الذي سيطر على أسعار الريال خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، هذا وقد أشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات بخصوص أسعار الريال وتوقعات اتجاه الأسعار خلال الفترة القادمة، أنه من المتوقع أن تستمر الأسعار تجاه المزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل ارتفاع معدلات الطلب والإقبال على الريال السعودي.

وأشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بها إلى السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الريال خلال الفترة الحالية، وكذلك السبب وراء توقعات الخبراء باستمرار موجه الارتفاع تلك، معللين إلى أن الارتفاع قد جاء بسبب إقتراب موسم العمرة والحج، وذلك خلال الأشهر القادمة، حيث يقبل المسلمون خلال تلك الأشهر على السفر للمملكة العربية السعودية وآداء مراسم الحج والعمرة، وبالتالي يزداد الطلب على الريال السعودي بشكل ملحوظ، وهذا هو السبب وراء الارتفاع الحالي، بينما من المؤكد أن تنتهي موجة الارتفاع ويعود السعر إلى الاستقرار من جديد والانخفاض بعد انتهاء تلك الفترة، كما أن الارتفاعات المتوقعة في الأسعار لم تكن ملفتة جدا فهي لا تتعدى بضع قروش.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.73594.7917
مصرف-ابو-ظبي4.74004.7900
البنك-المصري-الخليجي4.74004.7900
البنك-الأهلي4.73834.7651
بنك-القاهرة4.74104.7886
بنك-الاسكندرية4.75434.7811
البنك-العربي-الافريقي4.72744.7810
البنك-المركزي4.70004.7400
بنك-مصر4.73834.7651
بنك-بلوم-مصر4.76234.7891
كريدي-أجريكول4.74004.7900
بنك-التعمير-والإسكان4.65034.7707
بنك-بيريوس4.74104.7891
بنك-قناة-السويس4.76504.7917
المصرف-المتحد4.71294.7867
البنك-الأهلي-المتحد4.74004.7900
بنك-المشرق4.74004.7900
بنك-HSBC4.77004.7900
بنك-سايب4.74004.7900
بنك-قطر-الوطني4.75004.7800
.

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24736 إلى 738
عيار 22675 إلى 677
عيار 21644 إلى 646
عيار 18552 إلى 554
عيار 14429 إلى 431
عيار 12368 إلى 369
الاونصة22,890 إلى 22,961
الجنيه الذهب5,152 إلى 5,168
الكيلو736,000 إلى 738,286
.

سعر الدولار اليوم بالبنوك

أظهرت تعاملات الدولار اليوم في البنوك تباين ملحوظ في التعاملات ما بين الاستقرار في عدد من البنوك والارتفاع الطفيف في عدد آخر من البنوك، وجاء هذا خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري، الجدير بالذكر أن البنوك التي ارتفاع فيها سعر الدولار خلال التعاملات كانت الأكثر، حيث سجل الدولار ارتفاع خلال تعاملات اليوم للمرة الثانية منذ الأمس، وجاءت تلك الارتفاعات بقيمة 7 قروش، وذلك بعد أن أظهرت أسعار الدولار استقرار ملحوظ خلال التعاملات على مدار الأسبوعين الماضيين.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار انخفاض ملحوظ خلال تعاملات الفترة القادمة، هذا طبقا لما أعلنه مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، حيث بدأ الاقتصاد المصري حالة من الاستقرار مع بدء الحكومة في اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، والتي بدأت بقرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، وبدأت بعدها البنوك في تحديد سعر الدولار خلال التعاملات وفقا لآليات العرض والطلب خلال التعاملات، ولعل هذا هو السبب الرئيسي وراء اختلاف سعر الدولار من بنك إلى آخر.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.860017.9600
مصرف ابو ظبي17.870017.9700
البنك المصري الخليجي17.860017.9600
البنك الأهلي17.770017.8700
بنك البركة17.870017.9700
بنك القاهرة17.850017.9500
بنك الاسكندرية17.830017.9300
البنك العربي الافريقي17.830017.9300
بنك مصر17.770017.8700
بنك بلوم مصر17.860017.9600
كريدي أجريكول17.870017.9700
بنك التعمير والإسكان17.870017.9700
بنك بيريوس17.860017.9600
بنك قناة السويس17.870017.9700
المصرف المتحد17.850017.9500
البنك الأهلي المتحد17.860017.9600
بنك المشرق17.870017.9700
البنك الأهلي اليوناني17.870017.9700
بنك HSBC17.870017.9700
بنك عودة17.870017.9700
بنك سايب17.850017.9500
بنك قطر الوطني17.820017.9200
.

إقرأ أيضاً: أسعار كافة العملات بالسوق السوداء الآن