أسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 18-5-2018 في مصر الآن

Advertisements

سعر الدولار والريال السعودي واليورو اليوم في كافة البنوك اليوم الجمعة 18 مايو 2018 في مصر الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية.

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

Advertisements

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 735 إلى 737 عيار 22 674 إلى 676 عيار 21 643 إلى 645 عيار 18 551 إلى 553 عيار 14 429 إلى 430 عيار 12 367 إلى 369 الاونصة 22,854 إلى 22,925 الجنيه الذهب 5,144 إلى 5,160 الكيلو 734,857 إلى 737,143

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

واصل سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، هذا وقد جاءت تلك الارتفاعات اليوم بعد حالة الاستقرار الملحوظ الذي سيطر على أسعار الريال خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، هذا وقد أشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات بخصوص أسعار الريال وتوقعات اتجاه الأسعار خلال الفترة القادمة، أنه من المتوقع أن تستمر الأسعار تجاه المزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل ارتفاع معدلات الطلب والإقبال على الريال السعودي.

وأشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بها إلى السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الريال خلال الفترة الحالية، وكذلك السبب وراء توقعات الخبراء باستمرار موجه الارتفاع تلك، معللين إلى أن الارتفاع قد جاء بسبب إقتراب موسم العمرة والحج، وذلك خلال الأشهر القادمة، حيث يقبل المسلمون خلال تلك الأشهر على السفر للمملكة العربية السعودية وآداء مراسم الحج والعمرة، وبالتالي يزداد الطلب على الريال السعودي بشكل ملحوظ، وهذا هو السبب وراء الارتفاع الحالي، بينما من المؤكد أن تنتهي موجة الارتفاع ويعود السعر إلى الاستقرار من جديد والانخفاض بعد انتهاء تلك الفترة، كما أن الارتفاعات المتوقعة في الأسعار لم تكن ملفتة جدا فهي لا تتعدى بضع قروش.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7280 4.7837 مصرف-ابو-ظبي 4.7400 4.7900 البنك-المصري-الخليجي 4.7400 4.7900 البنك-الأهلي 4.7383 4.7651 بنك-القاهرة 4.7384 4.7859 بنك-الاسكندرية 4.7543 4.7811 البنك-العربي-الافريقي 4.7274 4.7810 البنك-المركزي 4.7000 4.7400 بنك-مصر 4.7356 4.7624 بنك-بلوم-مصر 4.7596 4.7864 كريدي-أجريكول 4.7400 4.7900 بنك-التعمير-والإسكان 4.6503 4.7707 بنك-بيريوس 4.7383 4.7864 بنك-قناة-السويس 4.7570 4.7837 المصرف-المتحد 4.7076 4.7813 البنك-الأهلي-المتحد 4.7300 4.7800 بنك-المشرق 4.7400 4.7900 بنك-HSBC 4.7700 4.7900 بنك-سايب 4.7400 4.7900 بنك-قطر-الوطني 4.7500 4.7800

سعر اليورو اليوم بالبنوك

أظهر سعر اليورو خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك تراجع ملحوظ، هذا في حين أظهر الدولار والريال السعودي ارتفاع أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي، هذا بعد استقرار ملحوظ دام خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، وقد توقع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، أن يواصل اليورو انخفاضه خلال الفترة القادمة، هذا في ظل ارتفاع مؤشر الدولار خلال التعاملات في السوق العالمية وانخفاض مؤشر اليورو، إلا أنه على الرغم من الانخفاض الملحوظ الذي أظهره مؤشر اليورو أمام سلة العملات الرئيسية خلال التعاملات اليوم، لا يزال أعلى من أدنى مستوى له خلال الأربعة أشهر الأخيرة.

هذا وأعلن “جافيد فريند” محلل سوق المال لدى “أن إيه بي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن اتجاه المستثمرين إلى الدولار والابتعاد عن اليورو يرجع إلى خيبة الأمل تجاه موعد بدء بريطانيا والمركزي الأوروبي في اتخاذ إجراءات فعلية بخصوص رفع أسعار الفائدة، حيث كانت خيبة الأمل تلك تعتبر الحدث الأبرز على الإطلاق خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اتجاه مجلس الاحتياطي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة لأكثر من جلسة على التوالي، ما يعني استمرار مؤشر الدولار في الارتفاع خلال الفترة القادمة.

Advertisements

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.9468 21.2359 مصرف-ابو-ظبي 21.0800 21.2700 البنك-المصري-الخليجي 21.0300 21.2600 البنك-الأهلي 20.9277 21.1527 بنك-القاهرة 21.0405 21.2356 بنك-الاسكندرية 21.0305 21.2237 البنك-العربي-الافريقي 21.0287 21.2237 بنك-مصر 20.9160 21.1409 بنك-بلوم-مصر 21.0541 21.2474 كريدي-أجريكول 21.0800 21.2700 بنك-التعمير-والإسكان 20.9011 21.3257 بنك-بيريوس 21.0523 21.2474 بنك-قناة-السويس 21.0102 21.2356 المصرف-المتحد 20.8307 21.2874 البنك-الأهلي-المتحد 21.0500 21.2500 بنك-المشرق 21.0800 21.2700 بنك-HSBC 21.0500 21.2700 بنك-سايب 21.0500 21.2500 بنك-عودة 21.0800 21.2700

سعر الدولار اليوم بالبنوك

أظهرت تعاملات الدولار اليوم في البنوك تباين ملحوظ في التعاملات ما بين الاستقرار في عدد من البنوك والارتفاع الطفيف في عدد آخر من البنوك، وجاء هذا خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري، الجدير بالذكر أن البنوك التي ارتفاع فيها سعر الدولار خلال التعاملات كانت الأكثر، حيث سجل الدولار ارتفاع خلال تعاملات اليوم للمرة الثانية منذ الأمس، وجاءت تلك الارتفاعات بقيمة 7 قروش، وذلك بعد أن أظهرت أسعار الدولار استقرار ملحوظ خلال التعاملات على مدار الأسبوعين الماضيين.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار انخفاض ملحوظ خلال تعاملات الفترة القادمة، هذا طبقا لما أعلنه مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، حيث بدأ الاقتصاد المصري حالة من الاستقرار مع بدء الحكومة في اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، والتي بدأت بقرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، وبدأت بعدها البنوك في تحديد سعر الدولار خلال التعاملات وفقا لآليات العرض والطلب خلال التعاملات، ولعل هذا هو السبب الرئيسي وراء اختلاف سعر الدولار من بنك إلى آخر.

Advertisements

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8300 17.9300 مصرف ابو ظبي 17.8700 17.9700 البنك المصري الخليجي 17.8600 17.9600 البنك الأهلي 17.7700 17.8700 بنك البركة 17.8700 17.9700 بنك القاهرة 17.8400 17.9400 بنك الاسكندرية 17.8300 17.9300 البنك العربي الافريقي 17.8300 17.9300 بنك مصر 17.7600 17.8600 بنك بلوم مصر 17.8500 17.9500 كريدي أجريكول 17.8700 17.9700 بنك التعمير والإسكان 17.8200 17.9200 بنك بيريوس 17.8500 17.9500 بنك قناة السويس 17.8400 17.9400 المصرف المتحد 17.8300 17.9300 البنك الأهلي المتحد 17.8300 17.9300 بنك المشرق 17.8700 17.9700 البنك الأهلي اليوناني 17.8700 17.9700 بنك HSBC 17.8700 17.9700 بنك عودة 17.8700 17.9700 بنك سايب 17.8500 17.9500 بنك قطر الوطني 17.8200 17.9200

إقرأ أيضاً: أسعار كافة العملات بالسوق السوداء الآن