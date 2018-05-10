أسعار العملات والذهب اليوم الخميس 10-5-2018 في مصر الآن

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أسعار العملات والذهب في مصر الآن، نقدم لحضراتكم موجز شامل بكافة أسعار الدولار واليورو والريال فى كافة البنوك والسوق السوداء من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية.

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

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سعر الدولار اليوم بالبنوك

أظهرت تعاملات الدولار اليوم في البنوك تباين ملحوظ في التعاملات ما بين الاستقرار في عدد من البنوك والارتفاع الطفيف في عدد آخر من البنوك، وجاء هذا خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري، الجدير بالذكر أن البنوك التي ارتفاع فيها سعر الدولار خلال التعاملات كانت الأكثر، حيث سجل الدولار ارتفاع خلال تعاملات اليوم للمرة الثانية منذ الأمس، وجاءت تلك الارتفاعات بقيمة 7 قروش، وذلك بعد أن أظهرت أسعار الدولار استقرار ملحوظ خلال التعاملات على مدار الأسبوعين الماضيين.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار انخفاض ملحوظ خلال تعاملات الفترة القادمة، هذا طبقا لما أعلنه مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، حيث بدأ الاقتصاد المصري حالة من الاستقرار مع بدء الحكومة في اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، والتي بدأت بقرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، وبدأت بعدها البنوك في تحديد سعر الدولار خلال التعاملات وفقا لآليات العرض والطلب خلال التعاملات، ولعل هذا هو السبب الرئيسي وراء اختلاف سعر الدولار من بنك إلى آخر.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.7000 17.8000 مصرف ابو ظبي 17.7300 17.8000 البنك المصري الخليجي 17.7300 17.8000 البنك الأهلي 17.6400 17.7400 بنك البركة 17.7000 17.8000 بنك القاهرة 17.6900 17.7900 بنك الاسكندرية 17.6700 17.7700 البنك العربي الافريقي 17.6600 17.7600 البنك المركزي 17.6300 17.7700 بنك مصر 17.6400 17.7400 بنك بلوم مصر 17.6900 17.7900 كريدي أجريكول 17.7000 17.8000 بنك التعمير والإسكان 17.6800 17.7800 بنك بيريوس 17.7000 17.8000 بنك قناة السويس 17.7200 17.7900 المصرف المتحد 17.7000 17.8000 البنك الأهلي المتحد 17.6500 17.7500 بنك المشرق 17.7100 17.8000 البنك الأهلي اليوناني 17.6900 17.7900 بنك HSBC 17.7000 17.8000 بنك عودة 17.7200 17.8000 بنك سايب 17.6900 17.7900 بنك قطر الوطني 17.7000 17.8000

سعر اليورو اليوم بالبنوك

أظهر سعر اليورو خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك تراجع ملحوظ، هذا في حين أظهر الدولار والريال السعودي ارتفاع أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي، هذا بعد استقرار ملحوظ دام خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، وقد توقع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، أن يواصل اليورو انخفاضه خلال الفترة القادمة، هذا في ظل ارتفاع مؤشر الدولار خلال التعاملات في السوق العالمية وانخفاض مؤشر اليورو، إلا أنه على الرغم من الانخفاض الملحوظ الذي أظهره مؤشر اليورو أمام سلة العملات الرئيسية خلال التعاملات اليوم، لا يزال أعلى من أدنى مستوى له خلال الأربعة أشهر الأخيرة.

هذا وأعلن “جافيد فريند” محلل سوق المال لدى “أن إيه بي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن اتجاه المستثمرين إلى الدولار والابتعاد عن اليورو يرجع إلى خيبة الأمل تجاه موعد بدء بريطانيا والمركزي الأوروبي في اتخاذ إجراءات فعلية بخصوص رفع أسعار الفائدة، حيث كانت خيبة الأمل تلك تعتبر الحدث الأبرز على الإطلاق خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اتجاه مجلس الاحتياطي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة لأكثر من جلسة على التوالي، ما يعني استمرار مؤشر الدولار في الارتفاع خلال الفترة القادمة.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.9293 21.1978 مصرف-ابو-ظبي 20.9400 21.1900 البنك-المصري-الخليجي 20.9600 21.1800 البنك-الأهلي 20.8794 21.1291 بنك-القاهرة 20.9267 21.1624 بنك-الاسكندرية 20.9031 21.1244 البنك-العربي-الافريقي 20.8912 21.1268 بنك-مصر 20.8558 21.0574 بنك-بلوم-مصر 20.9267 21.1624 كريدي-أجريكول 20.9300 21.1300 بنك-التعمير-والإسكان 20.8811 21.1915 بنك-بيريوس 20.9385 21.1743 بنك-قناة-السويس 20.9267 21.1553 المصرف-المتحد 20.7714 21.2378 البنك-الأهلي-المتحد 20.9300 21.1300 بنك-المشرق 20.9400 21.1900 بنك-HSBC 20.9400 21.1700 بنك-سايب 20.9300 21.1300 بنك-عودة 20.9600 21.1700

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سعر الريال السعودي اليوم:

واصل سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، هذا وقد جاءت تلك الارتفاعات اليوم بعد حالة الاستقرار الملحوظ الذي سيطر على أسعار الريال خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، هذا وقد أشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات بخصوص أسعار الريال وتوقعات اتجاه الأسعار خلال الفترة القادمة، أنه من المتوقع أن تستمر الأسعار تجاه المزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل ارتفاع معدلات الطلب والإقبال على الريال السعودي.

وأشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بها إلى السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الريال خلال الفترة الحالية، وكذلك السبب وراء توقعات الخبراء باستمرار موجه الارتفاع تلك، معللين إلى أن الارتفاع قد جاء بسبب إقتراب موسم العمرة والحج، وذلك خلال الأشهر القادمة، حيث يقبل المسلمون خلال تلك الأشهر على السفر للمملكة العربية السعودية وآداء مراسم الحج والعمرة، وبالتالي يزداد الطلب على الريال السعودي بشكل ملحوظ، وهذا هو السبب وراء الارتفاع الحالي، بينما من المؤكد أن تنتهي موجة الارتفاع ويعود السعر إلى الاستقرار من جديد والانخفاض بعد انتهاء تلك الفترة، كما أن الارتفاعات المتوقعة في الأسعار لم تكن ملفتة جدا فهي لا تتعدى بضع قروش.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6936 4.7492 مصرف-ابو-ظبي 4.7100 4.7500 البنك-المصري-الخليجي 4.7100 4.7500 البنك-الأهلي 4.7090 4.7357 بنك-البركة 4.6207 4.6700 بنك-القاهرة 4.7012 4.7486 بنك-الاسكندرية 4.7143 4.7411 البنك-العربي-الافريقي 4.6850 4.7383 البنك-المركزي 4.7000 4.7400 بنك-مصر 4.7036 4.7304 بنك-بلوم-مصر 4.7196 4.7464 كريدي-أجريكول 4.7000 4.7500 بنك-التعمير-والإسكان 4.6003 4.7269 بنك-بيريوس 4.7106 4.7491 بنك-قناة-السويس 4.7196 4.7464 المصرف-المتحد 4.6759 4.7493 البنك-الأهلي-المتحد 4.6900 4.7500 بنك-المشرق 4.7000 4.7500 بنك-HSBC 4.7200 4.7500 بنك-سايب 4.7000 4.7500 بنك-قطر-الوطني 4.7100 4.7400

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 735 إلى 737 عيار 22 674 إلى 676 عيار 21 643 إلى 645 عيار 18 551 إلى 553 عيار 14 429 إلى 430 عيار 12 367 إلى 369 الاونصة 22,854 إلى 22,925 الجنيه الذهب 5,144 إلى 5,160 الكيلو 734,857 إلى 737,143

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