أسعار العملات والذهب اليوم الخميس 10-5-2018 في مصر الآن

أسعار العملات والذهب اليوم الخميس 10-5-2018 في مصر الآن

أسعار العملات والذهب في مصر الآن، نقدم لحضراتكم موجز شامل بكافة أسعار الدولار واليورو والريال فى كافة البنوك والسوق السوداء من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية.

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الدولار اليوم بالبنوك

أظهرت تعاملات الدولار اليوم في البنوك تباين ملحوظ في التعاملات ما بين الاستقرار في عدد من البنوك والارتفاع الطفيف في عدد آخر من البنوك، وجاء هذا خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري، الجدير بالذكر أن البنوك التي ارتفاع فيها سعر الدولار خلال التعاملات كانت الأكثر، حيث سجل الدولار ارتفاع خلال تعاملات اليوم للمرة الثانية منذ الأمس، وجاءت تلك الارتفاعات بقيمة 7 قروش، وذلك بعد أن أظهرت أسعار الدولار استقرار ملحوظ خلال التعاملات على مدار الأسبوعين الماضيين.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار انخفاض ملحوظ خلال تعاملات الفترة القادمة، هذا طبقا لما أعلنه مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، حيث بدأ الاقتصاد المصري حالة من الاستقرار مع بدء الحكومة في اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، والتي بدأت بقرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، وبدأت بعدها البنوك في تحديد سعر الدولار خلال التعاملات وفقا لآليات العرض والطلب خلال التعاملات، ولعل هذا هو السبب الرئيسي وراء اختلاف سعر الدولار من بنك إلى آخر.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.700017.8000
مصرف ابو ظبي17.730017.8000
البنك المصري الخليجي17.730017.8000
البنك الأهلي17.640017.7400
بنك البركة17.700017.8000
بنك القاهرة17.690017.7900
بنك الاسكندرية17.670017.7700
البنك العربي الافريقي17.660017.7600
البنك المركزي17.630017.7700
بنك مصر17.640017.7400
بنك بلوم مصر17.690017.7900
كريدي أجريكول17.700017.8000
بنك التعمير والإسكان17.680017.7800
بنك بيريوس17.700017.8000
بنك قناة السويس17.720017.7900
المصرف المتحد17.700017.8000
البنك الأهلي المتحد17.650017.7500
بنك المشرق17.710017.8000
البنك الأهلي اليوناني17.690017.7900
بنك HSBC17.700017.8000
بنك عودة17.720017.8000
بنك سايب17.690017.7900
بنك قطر الوطني17.700017.8000
.

سعر اليورو اليوم بالبنوك

أظهر سعر اليورو خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك تراجع ملحوظ، هذا في حين أظهر الدولار والريال السعودي ارتفاع أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي، هذا بعد استقرار ملحوظ دام خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، وقد توقع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، أن يواصل اليورو انخفاضه خلال الفترة القادمة، هذا في ظل ارتفاع مؤشر الدولار خلال التعاملات في السوق العالمية وانخفاض مؤشر اليورو، إلا أنه على الرغم من الانخفاض الملحوظ الذي أظهره مؤشر اليورو أمام سلة العملات الرئيسية خلال التعاملات اليوم، لا يزال أعلى من أدنى مستوى له خلال الأربعة أشهر الأخيرة.

هذا وأعلن “جافيد فريند” محلل سوق المال لدى “أن إيه بي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن اتجاه المستثمرين إلى الدولار والابتعاد عن اليورو يرجع إلى خيبة الأمل تجاه موعد بدء بريطانيا والمركزي الأوروبي في اتخاذ إجراءات فعلية بخصوص رفع أسعار الفائدة، حيث كانت خيبة الأمل تلك تعتبر الحدث الأبرز على الإطلاق خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اتجاه مجلس الاحتياطي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة لأكثر من جلسة على التوالي، ما يعني استمرار مؤشر الدولار في الارتفاع خلال الفترة القادمة.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.929321.1978
مصرف-ابو-ظبي20.940021.1900
البنك-المصري-الخليجي20.960021.1800
البنك-الأهلي20.879421.1291
بنك-القاهرة20.926721.1624
بنك-الاسكندرية20.903121.1244
البنك-العربي-الافريقي20.891221.1268
بنك-مصر20.855821.0574
بنك-بلوم-مصر20.926721.1624
كريدي-أجريكول20.930021.1300
بنك-التعمير-والإسكان20.881121.1915
بنك-بيريوس20.938521.1743
بنك-قناة-السويس20.926721.1553
المصرف-المتحد20.771421.2378
البنك-الأهلي-المتحد20.930021.1300
بنك-المشرق20.940021.1900
بنك-HSBC20.940021.1700
بنك-سايب20.930021.1300
بنك-عودة20.960021.1700
.

سعر الريال السعودي اليوم:

واصل سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، هذا وقد جاءت تلك الارتفاعات اليوم بعد حالة الاستقرار الملحوظ الذي سيطر على أسعار الريال خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، هذا وقد أشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات بخصوص أسعار الريال وتوقعات اتجاه الأسعار خلال الفترة القادمة، أنه من المتوقع أن تستمر الأسعار تجاه المزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل ارتفاع معدلات الطلب والإقبال على الريال السعودي.

وأشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بها إلى السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الريال خلال الفترة الحالية، وكذلك السبب وراء توقعات الخبراء باستمرار موجه الارتفاع تلك، معللين إلى أن الارتفاع قد جاء بسبب إقتراب موسم العمرة والحج، وذلك خلال الأشهر القادمة، حيث يقبل المسلمون خلال تلك الأشهر على السفر للمملكة العربية السعودية وآداء مراسم الحج والعمرة، وبالتالي يزداد الطلب على الريال السعودي بشكل ملحوظ، وهذا هو السبب وراء الارتفاع الحالي، بينما من المؤكد أن تنتهي موجة الارتفاع ويعود السعر إلى الاستقرار من جديد والانخفاض بعد انتهاء تلك الفترة، كما أن الارتفاعات المتوقعة في الأسعار لم تكن ملفتة جدا فهي لا تتعدى بضع قروش.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.69364.7492
مصرف-ابو-ظبي4.71004.7500
البنك-المصري-الخليجي4.71004.7500
البنك-الأهلي4.70904.7357
بنك-البركة4.62074.6700
بنك-القاهرة4.70124.7486
بنك-الاسكندرية4.71434.7411
البنك-العربي-الافريقي4.68504.7383
البنك-المركزي4.70004.7400
بنك-مصر4.70364.7304
بنك-بلوم-مصر4.71964.7464
كريدي-أجريكول4.70004.7500
بنك-التعمير-والإسكان4.60034.7269
بنك-بيريوس4.71064.7491
بنك-قناة-السويس4.71964.7464
المصرف-المتحد4.67594.7493
البنك-الأهلي-المتحد4.69004.7500
بنك-المشرق4.70004.7500
بنك-HSBC4.72004.7500
بنك-سايب4.70004.7500
بنك-قطر-الوطني4.71004.7400
.

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24735 إلى 737
عيار 22674 إلى 676
عيار 21643 إلى 645
عيار 18551 إلى 553
عيار 14429 إلى 430
عيار 12367 إلى 369
الاونصة22,854 إلى 22,925
الجنيه الذهب5,144 إلى 5,160
الكيلو734,857 إلى 737,143
.

إقرأ أيضاً: أسعار كافة العملات بالسوق السوداء الآن