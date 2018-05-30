احدث اسعار العملات والذهب اليوم في مصر

احدث اسعار العملات والذهب اليوم في مصر

سعر الدولار والريال السعودي واليورو اليوم في كافة البنوك اليوم الاربعاء 30 مايو 2018 في مصر الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية.

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر اليورو اليوم بالبنوك

أظهر سعر اليورو خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك تراجع ملحوظ، هذا في حين أظهر الدولار والريال السعودي ارتفاع أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي، هذا بعد استقرار ملحوظ دام خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، وقد توقع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، أن يواصل اليورو انخفاضه خلال الفترة القادمة، هذا في ظل ارتفاع مؤشر الدولار خلال التعاملات في السوق العالمية وانخفاض مؤشر اليورو، إلا أنه على الرغم من الانخفاض الملحوظ الذي أظهره مؤشر اليورو أمام سلة العملات الرئيسية خلال التعاملات اليوم، لا يزال أعلى من أدنى مستوى له خلال الأربعة أشهر الأخيرة.

هذا وأعلن “جافيد فريند” محلل سوق المال لدى “أن إيه بي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن اتجاه المستثمرين إلى الدولار والابتعاد عن اليورو يرجع إلى خيبة الأمل تجاه موعد بدء بريطانيا والمركزي الأوروبي في اتخاذ إجراءات فعلية بخصوص رفع أسعار الفائدة، حيث كانت خيبة الأمل تلك تعتبر الحدث الأبرز على الإطلاق خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اتجاه مجلس الاحتياطي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة لأكثر من جلسة على التوالي، ما يعني استمرار مؤشر الدولار في الارتفاع خلال الفترة القادمة.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.587420.9340
مصرف-ابو-ظبي20.570020.9200
البنك-المصري-الخليجي20.560020.9200
البنك-الأهلي20.502020.8374
بنك-القاهرة20.582720.8865
بنك-الاسكندرية20.582720.9189
البنك-العربي-الافريقي20.571120.8929
بنك-مصر20.502020.7855
كريدي-أجريكول20.580020.8200
بنك-التعمير-والإسكان20.550121.0528
بنك-بيريوس20.582720.8775
بنك-قناة-السويس20.582720.8775
المصرف-المتحد20.418320.9402
البنك-الأهلي-المتحد20.580020.8700
بنك-المشرق20.580020.9200
بنك-الاستثمار-العربي20.810021.1100
بنك-HSBC20.590020.8800
بنك-سايب20.580020.7900
بنك-عودة20.570020.9200
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سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

واصل سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، هذا وقد جاءت تلك الارتفاعات اليوم بعد حالة الاستقرار الملحوظ الذي سيطر على أسعار الريال خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، هذا وقد أشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات بخصوص أسعار الريال وتوقعات اتجاه الأسعار خلال الفترة القادمة، أنه من المتوقع أن تستمر الأسعار تجاه المزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل ارتفاع معدلات الطلب والإقبال على الريال السعودي.

وأشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بها إلى السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الريال خلال الفترة الحالية، وكذلك السبب وراء توقعات الخبراء باستمرار موجه الارتفاع تلك، معللين إلى أن الارتفاع قد جاء بسبب إقتراب موسم العمرة والحج، وذلك خلال الأشهر القادمة، حيث يقبل المسلمون خلال تلك الأشهر على السفر للمملكة العربية السعودية وآداء مراسم الحج والعمرة، وبالتالي يزداد الطلب على الريال السعودي بشكل ملحوظ، وهذا هو السبب وراء الارتفاع الحالي، بينما من المؤكد أن تنتهي موجة الارتفاع ويعود السعر إلى الاستقرار من جديد والانخفاض بعد انتهاء تلك الفترة، كما أن الارتفاعات المتوقعة في الأسعار لم تكن ملفتة جدا فهي لا تتعدى بضع قروش.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.73864.7944
مصرف-ابو-ظبي4.74004.7900
البنك-المصري-الخليجي4.74004.7900
البنك-الأهلي4.74634.7731
بنك-القاهرة4.74634.7939
بنك-الاسكندرية4.76504.7917
البنك-العربي-الافريقي4.73544.7890
البنك-المركزي4.70004.7400
بنك-مصر4.74634.7731
بنك-بلوم-مصر4.76504.7917
كريدي-أجريكول4.74004.7900
بنك-التعمير-والإسكان4.69724.7907
بنك-بيريوس4.75054.7917
بنك-قناة-السويس4.76504.7917
المصرف-المتحد4.71824.7920
البنك-الأهلي-المتحد4.74004.7900
بنك-المشرق4.74004.7900
بنك-HSBC4.77004.7900
بنك-سايب4.74004.7900
بنك-قطر-الوطني4.75004.7800
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سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24742 إلى 744
عيار 22680 إلى 682
عيار 21649 إلى 651
عيار 18556 إلى 558
عيار 14433 إلى 434
عيار 12371 إلى 372
الاونصة23,067 إلى 23,138
الجنيه الذهب5,192 إلى 5,208
الكيلو741,714 إلى 744,000
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سعر الدولار اليوم بالبنوك

أظهرت تعاملات الدولار اليوم في البنوك تباين ملحوظ في التعاملات ما بين الاستقرار في عدد من البنوك والارتفاع الطفيف في عدد آخر من البنوك، وجاء هذا خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري، الجدير بالذكر أن البنوك التي ارتفاع فيها سعر الدولار خلال التعاملات كانت الأكثر، حيث سجل الدولار ارتفاع خلال تعاملات اليوم للمرة الثانية منذ الأمس، وجاءت تلك الارتفاعات بقيمة 7 قروش، وذلك بعد أن أظهرت أسعار الدولار استقرار ملحوظ خلال التعاملات على مدار الأسبوعين الماضيين.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار انخفاض ملحوظ خلال تعاملات الفترة القادمة، هذا طبقا لما أعلنه مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، حيث بدأ الاقتصاد المصري حالة من الاستقرار مع بدء الحكومة في اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، والتي بدأت بقرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، وبدأت بعدها البنوك في تحديد سعر الدولار خلال التعاملات وفقا لآليات العرض والطلب خلال التعاملات، ولعل هذا هو السبب الرئيسي وراء اختلاف سعر الدولار من بنك إلى آخر.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.870017.9700
مصرف ابو ظبي17.870017.9700
البنك المصري الخليجي17.860017.9600
البنك الأهلي17.800017.9000
بنك البركة17.870017.9700
بنك القاهرة17.870017.9700
بنك الاسكندرية17.870017.9700
البنك العربي الافريقي17.860017.9600
بنك مصر17.800017.9000
بنك بلوم مصر17.870017.9700
كريدي أجريكول17.870017.9700
بنك التعمير والإسكان17.870017.9700
بنك بيريوس17.870017.9700
بنك قناة السويس17.870017.9700
المصرف المتحد17.870017.9700
البنك الأهلي المتحد17.870017.9700
بنك المشرق17.870017.9700
البنك الأهلي اليوناني17.870017.9700
بنك HSBC17.880017.9800
بنك عودة17.870017.9700
بنك سايب17.870017.9700
بنك قطر الوطني17.820017.9200
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