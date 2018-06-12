احدث اسعار العملات والذهب اليوم الثلاثاء 12 يونيو 2018 في مصر

احدث اسعار العملات والذهب اليوم الثلاثاء 12 يونيو 2018 في مصر

سعر الدولار والريال السعودي واليورو اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية.

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

واصل سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، هذا وقد جاءت تلك الارتفاعات اليوم بعد حالة الاستقرار الملحوظ الذي سيطر على أسعار الريال خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، هذا وقد أشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات بخصوص أسعار الريال وتوقعات اتجاه الأسعار خلال الفترة القادمة، أنه من المتوقع أن تستمر الأسعار تجاه المزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل ارتفاع معدلات الطلب والإقبال على الريال السعودي.

وأشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بها إلى السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الريال خلال الفترة الحالية، وكذلك السبب وراء توقعات الخبراء باستمرار موجه الارتفاع تلك، معللين إلى أن الارتفاع قد جاء بسبب إقتراب موسم العمرة والحج، وذلك خلال الأشهر القادمة، حيث يقبل المسلمون خلال تلك الأشهر على السفر للمملكة العربية السعودية وآداء مراسم الحج والعمرة، وبالتالي يزداد الطلب على الريال السعودي بشكل ملحوظ، وهذا هو السبب وراء الارتفاع الحالي، بينما من المؤكد أن تنتهي موجة الارتفاع ويعود السعر إلى الاستقرار من جديد والانخفاض بعد انتهاء تلك الفترة، كما أن الارتفاعات المتوقعة في الأسعار لم تكن ملفتة جدا فهي لا تتعدى بضع قروش.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.73354.7893
مصرف-ابو-ظبي4.74004.7900
البنك-المصري-الخليجي4.74004.7900
البنك-الأهلي4.74374.7705
بنك-القاهرة4.72514.7726
بنك-الاسكندرية4.74644.7732
البنك-العربي-الافريقي4.72484.7783
البنك-المركزي4.70004.7400
بنك-مصر4.74374.7705
بنك-بلوم-مصر4.76504.7917
كريدي-أجريكول4.74004.7900
بنك-التعمير-والإسكان4.69724.7907
بنك-بيريوس4.73054.7785
بنك-قناة-السويس4.74644.7732
المصرف-المتحد4.71294.7867
البنك-الأهلي-المتحد4.73004.7900
بنك-المشرق4.73004.7800
بنك-HSBC4.75004.7800
بنك-سايب4.74004.7800
بنك-قطر-الوطني4.75004.7800

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24738 إلى 741
عيار 22677 إلى 679
عيار 21646 إلى 648
عيار 18554 إلى 555
عيار 14431 إلى 432
عيار 12369 إلى 370
الاونصة22,961 إلى 23,032
الجنيه الذهب5,168 إلى 5,184
الكيلو738,286 إلى 740,571
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سعر الدولار اليوم بالبنوك

أظهرت تعاملات الدولار اليوم في البنوك تباين ملحوظ في التعاملات ما بين الاستقرار في عدد من البنوك والارتفاع الطفيف في عدد آخر من البنوك، وجاء هذا خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري، الجدير بالذكر أن البنوك التي ارتفاع فيها سعر الدولار خلال التعاملات كانت الأكثر، حيث سجل الدولار ارتفاع خلال تعاملات اليوم للمرة الثانية منذ الأمس، وجاءت تلك الارتفاعات بقيمة 7 قروش، وذلك بعد أن أظهرت أسعار الدولار استقرار ملحوظ خلال التعاملات على مدار الأسبوعين الماضيين.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار انخفاض ملحوظ خلال تعاملات الفترة القادمة، هذا طبقا لما أعلنه مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، حيث بدأ الاقتصاد المصري حالة من الاستقرار مع بدء الحكومة في اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، والتي بدأت بقرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، وبدأت بعدها البنوك في تحديد سعر الدولار خلال التعاملات وفقا لآليات العرض والطلب خلال التعاملات، ولعل هذا هو السبب الرئيسي وراء اختلاف سعر الدولار من بنك إلى آخر.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.790017.8900
مصرف ابو ظبي17.810017.9100
البنك المصري الخليجي17.800017.9000
البنك الأهلي17.780017.8800
بنك البركة17.820017.9200
بنك القاهرة17.780017.8800
بنك الاسكندرية17.800017.9000
البنك العربي الافريقي17.810017.9100
البنك المركزي17.801017.9020
بنك مصر17.780017.8800
بنك بلوم مصر17.810017.9100
كريدي أجريكول17.820017.9200
بنك التعمير والإسكان17.800017.9000
بنك بيريوس17.810017.9100
بنك قناة السويس17.790017.8900
المصرف المتحد17.770017.8700
البنك التجاري الدولي17.770017.8700
المصري لتنمية الورادات17.820017.9200
البنك الأهلي المتحد17.820017.9200
بنك المشرق17.820017.9200
بنك الاستثمار العربي17.790017.8900
البنك الأهلي اليوناني17.810017.9100
بنك HSBC17.860017.9600
بنك عودة17.840017.9400
بنك سايب17.800017.9000
بنك الإئتمان الزراعي17.780017.8800
البنك العربي17.600017.7000
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سعر اليورو اليوم بالبنوك

أظهر سعر اليورو خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك تراجع ملحوظ، هذا في حين أظهر الدولار والريال السعودي ارتفاع أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي، هذا بعد استقرار ملحوظ دام خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، وقد توقع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، أن يواصل اليورو انخفاضه خلال الفترة القادمة، هذا في ظل ارتفاع مؤشر الدولار خلال التعاملات في السوق العالمية وانخفاض مؤشر اليورو، إلا أنه على الرغم من الانخفاض الملحوظ الذي أظهره مؤشر اليورو أمام سلة العملات الرئيسية خلال التعاملات اليوم، لا يزال أعلى من أدنى مستوى له خلال الأربعة أشهر الأخيرة.

هذا وأعلن “جافيد فريند” محلل سوق المال لدى “أن إيه بي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن اتجاه المستثمرين إلى الدولار والابتعاد عن اليورو يرجع إلى خيبة الأمل تجاه موعد بدء بريطانيا والمركزي الأوروبي في اتخاذ إجراءات فعلية بخصوص رفع أسعار الفائدة، حيث كانت خيبة الأمل تلك تعتبر الحدث الأبرز على الإطلاق خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اتجاه مجلس الاحتياطي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة لأكثر من جلسة على التوالي، ما يعني استمرار مؤشر الدولار في الارتفاع خلال الفترة القادمة.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.861321.1288
مصرف-ابو-ظبي20.911021.1500
البنك-المصري-الخليجي20.894021.1420
البنك-الأهلي20.875521.1145
بنك-البركة20.888921.2174
بنك-القاهرة20.876021.1150
بنك-الاسكندرية20.899021.1381
البنك-العربي-الافريقي20.910721.1159
البنك-المركزي20.975021.0950
بنك-مصر20.876021.1150
بنك-بلوم-مصر20.911021.1500
كريدي-أجريكول20.923021.1190
بنك-التعمير-والإسكان20.841021.1600
بنك-بيريوس20.910721.1499
بنك-قناة-السويس20.887221.1263
المصرف-المتحد20.697021.1660
البنك-التجاري-الدولي20.864021.1030
المصري-لتنمية-الورادات20.923021.1190
البنك-الأهلي-المتحد20.990021.1100
بنك-المشرق20.923021.1620
بنك-الاستثمار-العربي20.916021.1030
بنك-HSBC20.910021.1500
بنك-الإئتمان-الزراعي20.852021.0980
بنك-سايب20.900021.1000
بنك-عودة20.843021.0150
البنك-الأهلي-اليوناني20.911021.1410
البنك-العربي20.400020.6290
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