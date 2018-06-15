احدث اسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 15 يونيو 2018

احدث اسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 15 يونيو 2018

سعر الدولار والريال السعودي واليورو اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية.

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر اليورو اليوم بالبنوك

أظهر سعر اليورو خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك تراجع ملحوظ، هذا في حين أظهر الدولار والريال السعودي ارتفاع أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي، هذا بعد استقرار ملحوظ دام خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، وقد توقع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، أن يواصل اليورو انخفاضه خلال الفترة القادمة، هذا في ظل ارتفاع مؤشر الدولار خلال التعاملات في السوق العالمية وانخفاض مؤشر اليورو، إلا أنه على الرغم من الانخفاض الملحوظ الذي أظهره مؤشر اليورو أمام سلة العملات الرئيسية خلال التعاملات اليوم، لا يزال أعلى من أدنى مستوى له خلال الأربعة أشهر الأخيرة.

هذا وأعلن “جافيد فريند” محلل سوق المال لدى “أن إيه بي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن اتجاه المستثمرين إلى الدولار والابتعاد عن اليورو يرجع إلى خيبة الأمل تجاه موعد بدء بريطانيا والمركزي الأوروبي في اتخاذ إجراءات فعلية بخصوص رفع أسعار الفائدة، حيث كانت خيبة الأمل تلك تعتبر الحدث الأبرز على الإطلاق خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اتجاه مجلس الاحتياطي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة لأكثر من جلسة على التوالي، ما يعني استمرار مؤشر الدولار في الارتفاع خلال الفترة القادمة.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.851021.1820
مصرف-ابو-ظبي20.883021.2370
البنك-المصري-الخليجي20.940021.2190
البنك-الأهلي20.742121.1896
بنك-البركة20.806321.1336
بنك-القاهرة20.982621.1775
بنك-الاسكندرية20.861621.2133
البنك-العربي-الافريقي20.994421.1517
البنك-المركزي21.063621.1834
بنك-مصر20.832821.1896
بنك-بلوم-مصر20.873021.2250
كريدي-أجريكول21.006221.1940
بنك-التعمير-والإسكان20.841121.1679
بنك-بيريوس21.006221.2370
بنك-قناة-السويس21.006221.2012
المصرف-المتحد20.672021.2530
البنك-التجاري-الدولي20.758021.1900
المصري-لتنمية-الورادات20.994021.1520
بنك-المشرق20.873021.2250
بنك-الاستثمار-العربي20.916021.1030
بنك-HSBC20.790021.2300
بنك-الإئتمان-الزراعي20.938021.1510
بنك-سايب20.980021.1400
البنك-الأهلي-اليوناني20.983021.1580
البنك-العربي20.400020.6290
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سعر الدولار اليوم بالبنوك

أظهرت تعاملات الدولار اليوم في البنوك تباين ملحوظ في التعاملات ما بين الاستقرار في عدد من البنوك والارتفاع الطفيف في عدد آخر من البنوك، وجاء هذا خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري، الجدير بالذكر أن البنوك التي ارتفاع فيها سعر الدولار خلال التعاملات كانت الأكثر، حيث سجل الدولار ارتفاع خلال تعاملات اليوم للمرة الثانية منذ الأمس، وجاءت تلك الارتفاعات بقيمة 7 قروش، وذلك بعد أن أظهرت أسعار الدولار استقرار ملحوظ خلال التعاملات على مدار الأسبوعين الماضيين.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار انخفاض ملحوظ خلال تعاملات الفترة القادمة، هذا طبقا لما أعلنه مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، حيث بدأ الاقتصاد المصري حالة من الاستقرار مع بدء الحكومة في اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، والتي بدأت بقرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، وبدأت بعدها البنوك في تحديد سعر الدولار خلال التعاملات وفقا لآليات العرض والطلب خلال التعاملات، ولعل هذا هو السبب الرئيسي وراء اختلاف سعر الدولار من بنك إلى آخر.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.790017.8900
مصرف ابو ظبي17.820017.9200
البنك المصري الخليجي17.790017.8900
البنك الأهلي17.780017.8800
بنك البركة17.810017.9100
بنك القاهرة17.780017.8800
بنك الاسكندرية17.800017.9000
البنك العربي الافريقي17.810017.9100
البنك المركزي17.801317.9013
بنك مصر17.780017.8800
بنك بلوم مصر17.810017.9100
كريدي أجريكول17.800017.9000
بنك التعمير والإسكان17.790017.8900
بنك بيريوس17.810017.9100
بنك قناة السويس17.790017.8900
المصرف المتحد17.770017.8700
البنك التجاري الدولي17.770017.8700
المصري لتنمية الورادات17.820017.9200
بنك المشرق17.820017.9200
بنك الاستثمار العربي17.790017.8900
البنك الأهلي اليوناني17.810017.9100
بنك HSBC17.810017.9100
بنك عودة17.840017.9400
بنك سايب17.800017.9000
بنك الإئتمان الزراعي17.780017.8800
البنك العربي17.600017.7000
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سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24738 إلى 741
عيار 22677 إلى 679
عيار 21646 إلى 648
عيار 18554 إلى 555
عيار 14431 إلى 432
عيار 12369 إلى 370
الاونصة22,961 إلى 23,032
الجنيه الذهب5,168 إلى 5,184
الكيلو738,286 إلى 740,571
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سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

واصل سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، هذا وقد جاءت تلك الارتفاعات اليوم بعد حالة الاستقرار الملحوظ الذي سيطر على أسعار الريال خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، هذا وقد أشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات بخصوص أسعار الريال وتوقعات اتجاه الأسعار خلال الفترة القادمة، أنه من المتوقع أن تستمر الأسعار تجاه المزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل ارتفاع معدلات الطلب والإقبال على الريال السعودي.

وأشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بها إلى السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الريال خلال الفترة الحالية، وكذلك السبب وراء توقعات الخبراء باستمرار موجه الارتفاع تلك، معللين إلى أن الارتفاع قد جاء بسبب إقتراب موسم العمرة والحج، وذلك خلال الأشهر القادمة، حيث يقبل المسلمون خلال تلك الأشهر على السفر للمملكة العربية السعودية وآداء مراسم الحج والعمرة، وبالتالي يزداد الطلب على الريال السعودي بشكل ملحوظ، وهذا هو السبب وراء الارتفاع الحالي، بينما من المؤكد أن تنتهي موجة الارتفاع ويعود السعر إلى الاستقرار من جديد والانخفاض بعد انتهاء تلك الفترة، كما أن الارتفاعات المتوقعة في الأسعار لم تكن ملفتة جدا فهي لا تتعدى بضع قروش.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.73354.7893
مصرف-ابو-ظبي4.74004.7900
البنك-المصري-الخليجي4.74004.7900
البنك-الأهلي4.74374.7705
بنك-القاهرة4.72514.7726
بنك-الاسكندرية4.74644.7732
البنك-العربي-الافريقي4.72484.7783
البنك-المركزي4.70004.7400
بنك-مصر4.74374.7705
بنك-بلوم-مصر4.76504.7917
كريدي-أجريكول4.74004.7900
بنك-التعمير-والإسكان4.69724.7907
بنك-بيريوس4.73054.7785
بنك-قناة-السويس4.74644.7732
المصرف-المتحد4.71294.7867
البنك-الأهلي-المتحد4.73004.7900
بنك-المشرق4.73004.7800
بنك-HSBC4.75004.7800
بنك-سايب4.74004.7800
بنك-قطر-الوطني4.75004.7800

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