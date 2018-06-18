اسعار الدولار والعملات والذهب اليوم في مصر الاثنين 18 يونيو 2018

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سعر الدولار والريال السعودي واليورو اليوم الاثنين 18 يونيو 2018 في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية.

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

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سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

واصل سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، هذا وقد جاءت تلك الارتفاعات اليوم بعد حالة الاستقرار الملحوظ الذي سيطر على أسعار الريال خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، هذا وقد أشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات بخصوص أسعار الريال وتوقعات اتجاه الأسعار خلال الفترة القادمة، أنه من المتوقع أن تستمر الأسعار تجاه المزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل ارتفاع معدلات الطلب والإقبال على الريال السعودي.

وأشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بها إلى السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الريال خلال الفترة الحالية، وكذلك السبب وراء توقعات الخبراء باستمرار موجه الارتفاع تلك، معللين إلى أن الارتفاع قد جاء بسبب إقتراب موسم العمرة والحج، وذلك خلال الأشهر القادمة، حيث يقبل المسلمون خلال تلك الأشهر على السفر للمملكة العربية السعودية وآداء مراسم الحج والعمرة، وبالتالي يزداد الطلب على الريال السعودي بشكل ملحوظ، وهذا هو السبب وراء الارتفاع الحالي، بينما من المؤكد أن تنتهي موجة الارتفاع ويعود السعر إلى الاستقرار من جديد والانخفاض بعد انتهاء تلك الفترة، كما أن الارتفاعات المتوقعة في الأسعار لم تكن ملفتة جدا فهي لا تتعدى بضع قروش.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7335 4.7893 مصرف-ابو-ظبي 4.7400 4.7900 البنك-المصري-الخليجي 4.7400 4.7900 البنك-الأهلي 4.7437 4.7705 بنك-القاهرة 4.7251 4.7726 بنك-الاسكندرية 4.7464 4.7732 البنك-العربي-الافريقي 4.7248 4.7783 البنك-المركزي 4.7000 4.7400 بنك-مصر 4.7437 4.7705 بنك-بلوم-مصر 4.7650 4.7917 كريدي-أجريكول 4.7400 4.7900 بنك-التعمير-والإسكان 4.6972 4.7907 بنك-بيريوس 4.7305 4.7785 بنك-قناة-السويس 4.7464 4.7732 المصرف-المتحد 4.7129 4.7867 البنك-الأهلي-المتحد 4.7300 4.7900 بنك-المشرق 4.7300 4.7800 بنك-HSBC 4.7500 4.7800 بنك-سايب 4.7400 4.7800 بنك-قطر-الوطني 4.7500 4.7800

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 738 إلى 741 عيار 22 677 إلى 679 عيار 21 646 إلى 648 عيار 18 554 إلى 555 عيار 14 431 إلى 432 عيار 12 369 إلى 370 الاونصة 22,961 إلى 23,032 الجنيه الذهب 5,168 إلى 5,184 الكيلو 738,286 إلى 740,571

سعر اليورو اليوم بالبنوك

أظهر سعر اليورو خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك تراجع ملحوظ، هذا في حين أظهر الدولار والريال السعودي ارتفاع أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي، هذا بعد استقرار ملحوظ دام خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، وقد توقع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، أن يواصل اليورو انخفاضه خلال الفترة القادمة، هذا في ظل ارتفاع مؤشر الدولار خلال التعاملات في السوق العالمية وانخفاض مؤشر اليورو، إلا أنه على الرغم من الانخفاض الملحوظ الذي أظهره مؤشر اليورو أمام سلة العملات الرئيسية خلال التعاملات اليوم، لا يزال أعلى من أدنى مستوى له خلال الأربعة أشهر الأخيرة.

هذا وأعلن “جافيد فريند” محلل سوق المال لدى “أن إيه بي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن اتجاه المستثمرين إلى الدولار والابتعاد عن اليورو يرجع إلى خيبة الأمل تجاه موعد بدء بريطانيا والمركزي الأوروبي في اتخاذ إجراءات فعلية بخصوص رفع أسعار الفائدة، حيث كانت خيبة الأمل تلك تعتبر الحدث الأبرز على الإطلاق خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اتجاه مجلس الاحتياطي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة لأكثر من جلسة على التوالي، ما يعني استمرار مؤشر الدولار في الارتفاع خلال الفترة القادمة.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.8510 21.1820 مصرف-ابو-ظبي 20.8830 21.2370 البنك-المصري-الخليجي 20.9400 21.2190 البنك-الأهلي 20.7421 21.1896 بنك-البركة 20.8063 21.1336 بنك-القاهرة 20.9826 21.1775 بنك-الاسكندرية 20.8616 21.2133 البنك-العربي-الافريقي 20.9944 21.1517 البنك-المركزي 21.0636 21.1834 بنك-مصر 20.8328 21.1896 بنك-بلوم-مصر 20.8730 21.2250 كريدي-أجريكول 21.0062 21.1940 بنك-التعمير-والإسكان 20.8411 21.1679 بنك-بيريوس 21.0062 21.2370 بنك-قناة-السويس 21.0062 21.2012 المصرف-المتحد 20.6720 21.2530 البنك-التجاري-الدولي 20.7580 21.1900 المصري-لتنمية-الورادات 20.9940 21.1520 بنك-المشرق 20.8730 21.2250 بنك-الاستثمار-العربي 20.9160 21.1030 بنك-HSBC 20.7900 21.2300 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.9380 21.1510 بنك-سايب 20.9800 21.1400 البنك-الأهلي-اليوناني 20.9830 21.1580 البنك-العربي 20.4000 20.6290

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سعر الدولار اليوم بالبنوك

أظهرت تعاملات الدولار اليوم في البنوك تباين ملحوظ في التعاملات ما بين الاستقرار في عدد من البنوك والارتفاع الطفيف في عدد آخر من البنوك، وجاء هذا خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري، الجدير بالذكر أن البنوك التي ارتفاع فيها سعر الدولار خلال التعاملات كانت الأكثر، حيث سجل الدولار ارتفاع خلال تعاملات اليوم للمرة الثانية منذ الأمس، وجاءت تلك الارتفاعات بقيمة 7 قروش، وذلك بعد أن أظهرت أسعار الدولار استقرار ملحوظ خلال التعاملات على مدار الأسبوعين الماضيين.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار انخفاض ملحوظ خلال تعاملات الفترة القادمة، هذا طبقا لما أعلنه مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، حيث بدأ الاقتصاد المصري حالة من الاستقرار مع بدء الحكومة في اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، والتي بدأت بقرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، وبدأت بعدها البنوك في تحديد سعر الدولار خلال التعاملات وفقا لآليات العرض والطلب خلال التعاملات، ولعل هذا هو السبب الرئيسي وراء اختلاف سعر الدولار من بنك إلى آخر.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.7900 17.8900 مصرف ابو ظبي 17.8200 17.9200 البنك المصري الخليجي 17.7900 17.8900 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8100 17.9100 بنك القاهرة 17.7800 17.8800 بنك الاسكندرية 17.8000 17.9000 البنك العربي الافريقي 17.8100 17.9100 البنك المركزي 17.8013 17.9013 بنك مصر 17.7800 17.8800 بنك بلوم مصر 17.8100 17.9100 كريدي أجريكول 17.8000 17.9000 بنك التعمير والإسكان 17.7900 17.8900 بنك بيريوس 17.8100 17.9100 بنك قناة السويس 17.7900 17.8900 المصرف المتحد 17.7700 17.8700 البنك التجاري الدولي 17.7700 17.8700 المصري لتنمية الورادات 17.8200 17.9200 بنك المشرق 17.8200 17.9200 بنك الاستثمار العربي 17.7900 17.8900 البنك الأهلي اليوناني 17.8100 17.9100 بنك HSBC 17.8100 17.9100 بنك عودة 17.8400 17.9400 بنك سايب 17.8000 17.9000 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800 البنك العربي 17.6000 17.7000