احدث اسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 8 يونيو 2018 في مصر

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سعر الدولار والريال السعودي واليورو اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية.

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

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سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 738 إلى 741 عيار 22 677 إلى 679 عيار 21 646 إلى 648 عيار 18 554 إلى 555 عيار 14 431 إلى 432 عيار 12 369 إلى 370 الاونصة 22,961 إلى 23,032 الجنيه الذهب 5,168 إلى 5,184 الكيلو 738,286 إلى 740,571

سعر اليورو اليوم بالبنوك

أظهر سعر اليورو خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك تراجع ملحوظ، هذا في حين أظهر الدولار والريال السعودي ارتفاع أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي، هذا بعد استقرار ملحوظ دام خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، وقد توقع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، أن يواصل اليورو انخفاضه خلال الفترة القادمة، هذا في ظل ارتفاع مؤشر الدولار خلال التعاملات في السوق العالمية وانخفاض مؤشر اليورو، إلا أنه على الرغم من الانخفاض الملحوظ الذي أظهره مؤشر اليورو أمام سلة العملات الرئيسية خلال التعاملات اليوم، لا يزال أعلى من أدنى مستوى له خلال الأربعة أشهر الأخيرة.

هذا وأعلن “جافيد فريند” محلل سوق المال لدى “أن إيه بي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن اتجاه المستثمرين إلى الدولار والابتعاد عن اليورو يرجع إلى خيبة الأمل تجاه موعد بدء بريطانيا والمركزي الأوروبي في اتخاذ إجراءات فعلية بخصوص رفع أسعار الفائدة، حيث كانت خيبة الأمل تلك تعتبر الحدث الأبرز على الإطلاق خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اتجاه مجلس الاحتياطي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة لأكثر من جلسة على التوالي، ما يعني استمرار مؤشر الدولار في الارتفاع خلال الفترة القادمة.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.9464 21.2359 مصرف-ابو-ظبي 20.9900 21.2300 البنك-المصري-الخليجي 20.9500 21.2000 البنك-الأهلي 20.9442 21.1800 بنك-القاهرة 20.9442 21.1800 بنك-الاسكندرية 20.9559 21.1900 البنك-العربي-الافريقي 20.9795 21.2155 بنك-مصر 20.9442 21.1800 بنك-بلوم-مصر 20.5827 20.8218 كريدي-أجريكول 20.9900 21.1900 بنك-التعمير-والإسكان 20.9011 21.3096 بنك-بيريوس 20.9795 21.2137 بنك-قناة-السويس 20.9559 21.1918 المصرف-المتحد 20.6257 21.1077 البنك-الأهلي-المتحد 20.9900 21.1100 بنك-المشرق 20.9900 21.2300 بنك-HSBC 21.0100 21.1600 بنك-سايب 21.0000 21.1800 بنك-عودة 20.8100 21.0400

سعر الدولار اليوم بالبنوك

أظهرت تعاملات الدولار اليوم في البنوك تباين ملحوظ في التعاملات ما بين الاستقرار في عدد من البنوك والارتفاع الطفيف في عدد آخر من البنوك، وجاء هذا خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري، الجدير بالذكر أن البنوك التي ارتفاع فيها سعر الدولار خلال التعاملات كانت الأكثر، حيث سجل الدولار ارتفاع خلال تعاملات اليوم للمرة الثانية منذ الأمس، وجاءت تلك الارتفاعات بقيمة 7 قروش، وذلك بعد أن أظهرت أسعار الدولار استقرار ملحوظ خلال التعاملات على مدار الأسبوعين الماضيين.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار انخفاض ملحوظ خلال تعاملات الفترة القادمة، هذا طبقا لما أعلنه مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، حيث بدأ الاقتصاد المصري حالة من الاستقرار مع بدء الحكومة في اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، والتي بدأت بقرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، وبدأت بعدها البنوك في تحديد سعر الدولار خلال التعاملات وفقا لآليات العرض والطلب خلال التعاملات، ولعل هذا هو السبب الرئيسي وراء اختلاف سعر الدولار من بنك إلى آخر.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8500 17.9500 مصرف ابو ظبي 17.8300 17.9300 البنك المصري الخليجي 17.8200 17.9200 البنك الأهلي 17.7900 17.8900 بنك البركة 17.8400 17.9400 بنك القاهرة 17.7900 17.8900 بنك الاسكندرية 17.8000 17.9000 البنك العربي الافريقي 17.8200 17.9200 بنك مصر 17.7900 17.8900 بنك بلوم مصر 17.8400 17.9400 كريدي أجريكول 17.8300 17.9300 بنك التعمير والإسكان 17.8200 17.9200 بنك بيريوس 17.8200 17.9200 بنك قناة السويس 17.8000 17.9000 المصرف المتحد 17.8000 17.9000 البنك الأهلي المتحد 17.8300 17.9300 بنك المشرق 17.8300 17.9300 البنك الأهلي اليوناني 17.8400 17.9400 بنك HSBC 17.8200 17.9200 بنك عودة 17.8400 17.9400 بنك سايب 17.8400 17.9400 بنك قطر الوطني 17.8200 17.9200

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سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

واصل سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، هذا وقد جاءت تلك الارتفاعات اليوم بعد حالة الاستقرار الملحوظ الذي سيطر على أسعار الريال خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، هذا وقد أشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات بخصوص أسعار الريال وتوقعات اتجاه الأسعار خلال الفترة القادمة، أنه من المتوقع أن تستمر الأسعار تجاه المزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل ارتفاع معدلات الطلب والإقبال على الريال السعودي.

وأشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بها إلى السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الريال خلال الفترة الحالية، وكذلك السبب وراء توقعات الخبراء باستمرار موجه الارتفاع تلك، معللين إلى أن الارتفاع قد جاء بسبب إقتراب موسم العمرة والحج، وذلك خلال الأشهر القادمة، حيث يقبل المسلمون خلال تلك الأشهر على السفر للمملكة العربية السعودية وآداء مراسم الحج والعمرة، وبالتالي يزداد الطلب على الريال السعودي بشكل ملحوظ، وهذا هو السبب وراء الارتفاع الحالي، بينما من المؤكد أن تنتهي موجة الارتفاع ويعود السعر إلى الاستقرار من جديد والانخفاض بعد انتهاء تلك الفترة، كما أن الارتفاعات المتوقعة في الأسعار لم تكن ملفتة جدا فهي لا تتعدى بضع قروش.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7335 4.7893 مصرف-ابو-ظبي 4.7400 4.7900 البنك-المصري-الخليجي 4.7400 4.7900 البنك-الأهلي 4.7437 4.7705 بنك-القاهرة 4.7251 4.7726 بنك-الاسكندرية 4.7464 4.7732 البنك-العربي-الافريقي 4.7248 4.7783 البنك-المركزي 4.7000 4.7400 بنك-مصر 4.7437 4.7705 بنك-بلوم-مصر 4.7650 4.7917 كريدي-أجريكول 4.7400 4.7900 بنك-التعمير-والإسكان 4.6972 4.7907 بنك-بيريوس 4.7305 4.7785 بنك-قناة-السويس 4.7464 4.7732 المصرف-المتحد 4.7129 4.7867 البنك-الأهلي-المتحد 4.7300 4.7900 بنك-المشرق 4.7300 4.7800 بنك-HSBC 4.7500 4.7800 بنك-سايب 4.7400 4.7800 بنك-قطر-الوطني 4.7500 4.7800