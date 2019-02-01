اسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 1 فبراير 2018 مقابل الجنية المصري

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الجمعة 1 فبراير 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.
سعر الذهب اليوم الجمعة 1 فبراير 2019 في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.
سعر الذهب الان
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|744 إلى 746
|عيار 22
|682 إلى 684
|عيار 21
|651 إلى 653
|عيار 18
|558 إلى 560
|عيار 14
|434 إلى 435
|عيار 12
|372 إلى 373
|الاونصة
|23,138 إلى 23,209
|الجنيه الذهب
|5,208 إلى 5,224
|الكيلو
|744,000 إلى 746,286
سعر اليورو اليوم الجمعة 1 فبراير 2019 بالبنوك
سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.
سعر اليورو الان
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|20.2050
|20.4040
|مصرف-ابو-ظبي
|20.0960
|20.2680
|البنك-المصري-الخليجي
|20.2170
|20.4120
|البنك-الأهلي
|20.1980
|20.3820
|بنك-البركة
|20.1380
|20.4520
|بنك-الاسكندرية
|20.0530
|20.2110
|البنك-العربي-الافريقي
|20.1980
|20.3750
|البنك-المركزي
|20.0930
|20.2420
|بنك-مصر
|20.1980
|20.3820
|بنك-بلوم-مصر
|20.1980
|20.3740
|كريدي-أجريكول
|20.1890
|20.3820
|بنك-التعمير-والإسكان
|20.0010
|20.3310
|بنك-بيريوس
|20.2210
|20.4050
|بنك-قناة-السويس
|20.1980
|20.3750
|المصرف-المتحد
|20.1980
|20.3750
|البنك-التجاري-الدولي
|20.1980
|20.3820
|المصري-لتنمية-الورادات
|20.1980
|20.3750
|بنك-المشرق
|20.2210
|20.4050
|البنك-الأهلي-اليوناني
|20.1980
|20.3750
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 1 فبراير 2019 بالبنوك:
سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.
سعر الريال الآن
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|4.6620
|4.7220
|مصرف-ابو-ظبي
|4.6730
|4.7190
|البنك-المصري-الخليجي
|4.6880
|4.7150
|البنك-الأهلي
|4.7020
|4.7290
|بنك-البركة
|4.6120
|4.7520
|بنك-الاسكندرية
|4.6570
|4.7040
|البنك-العربي-الافريقي
|4.6600
|4.7130
|البنك-المركزي
|4.6830
|4.7200
|بنك-مصر
|4.7020
|4.7140
|بنك-بلوم-مصر
|4.6870
|4.7140
|كريدي-أجريكول
|4.6630
|4.7130
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.6210
|4.7310
|بنك-بيريوس
|4.6640
|4.7140
|بنك-قناة-السويس
|4.6760
|4.7170
|المصرف-المتحد
|4.6570
|4.7150
|البنك-التجاري-الدولي
|4.6660
|4.7110
|بنك-المشرق
|4.6660
|4.7140
|البنك-الأهلي-اليوناني
|4.6600
|4.7210
|المصري-لتنمية-الورادات
|4.6690
|4.7140
سعر الدولار اليوم الجمعة 1 فبراير 2019 بالبنوك
سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|البنك العقاري المصري
|17.6400
|17.7000
|بنك عودة
|17.6300
|17.7300
|HSBC
|17.6300
|17.7300
|مصرف ابو ظبي
|17.6300
|17.7300
|بنك البركة
|17.6250
|17.7230
|البنك المصري الخليجي
|17.6200
|17.7200
|بنك المشرق
|17.6200
|17.7200
|كريدي أجريكول
|17.6200
|17.7200
|بنك بيريوس
|17.6200
|17.7200
|بنك قناة السويس
|17.6200
|17.7200
|البنك الأهلي
|17.6000
|17.7000
|البنك العربي الافريقي
|17.6000
|17.7000
|بنك مصر
|17.6000
|17.7000
|بنك بلوم مصر
|17.6000
|17.7000
|المصري لتنمية الورادات
|17.6000
|17.7000
|البنك التجاري الدولي
|17.6000
|17.7000
|المصرف المتحد
|17.6000
|17.7000
|مصر إيران للتنمية
|17.6000
|17.7000
|بنك الاسكندرية
|17.6000
|17.7000
|بنك التعمير والإسكان
|17.6000
|17.7000
|بنك الإستثمار العربي AIB
|17.6000
|17.7000
|البنك الأهلي اليوناني
|17.6000
|17.7000
|البنك المركزي
|17.5930
|17.7270
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