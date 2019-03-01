اسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 1 مارس 2019 في مصر

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سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الجمعة 1 مارس 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم الجمعة 1 مارس 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 735 إلى 737 عيار 22 674 إلى 676 عيار 21 643 إلى 645 عيار 18 551 إلى 553 عيار 14 429 إلى 430 عيار 12 367 إلى 369 الاونصة 22,854 إلى 22,925 الجنيه الذهب 5,144 إلى 5,160 الكيلو 734,857 إلى 737,143

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 1 مارس 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6380 4.6980 مصرف-ابو-ظبي 4.6520 4.6900 البنك-المصري-الخليجي 4.6620 4.6880 البنك-الأهلي 4.6630 4.6890 بنك-البركة 4.5890 4.7280 بنك-الاسكندرية 4.6280 4.6750 البنك-العربي-الافريقي 4.6300 4.6830 البنك-المركزي 4.6580 4.6910 بنك-مصر 4.6620 4.6820 بنك-بلوم-مصر 4.6640 4.6900 كريدي-أجريكول 4.6370 4.6860 بنك-التعمير-والإسكان 4.6010 4.7110 بنك-بيريوس 4.6400 4.6900 بنك-قناة-السويس 4.6520 4.6930 المصرف-المتحد 4.6330 4.6910 البنك-التجاري-الدولي 4.6400 4.6850 بنك-المشرق 4.6420 4.6900 المصرف-العربي-الدولي 4.6660 4.6930 بنك-HSBC 4.6600 4.6800 بنك-سايب 4.6400 4.6900 بنك-عودة 4.6640 4.6900 البنك-الأهلي-اليوناني 4.6310 4.6920 المصري-لتنمية-الورادات 4.6450 4.6900

سعر اليورو اليوم الجمعة 1 مارس 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 19.8530 20.1100 مصرف-ابو-ظبي 19.9270 20.0540 البنك-المصري-الخليجي 19.8610 20.0830 البنك-الأهلي 19.8450 20.0540 بنك-البركة 19.7870 20.1000 بنك-الاسكندرية 19.7650 19.9220 البنك-العربي-الافريقي 19.8560 20.0650 البنك-المركزي 19.9420 20.0910 بنك-مصر 19.8450 20.0540 بنك-بلوم-مصر 19.8790 20.0260 كريدي-أجريكول 19.8680 20.0760 بنك-التعمير-والإسكان 19.8310 20.1800 بنك-بيريوس 19.8790 20.0860 بنك-قناة-السويس 19.8790 20.0260 المصرف-المتحد 19.8790 20.0760 البنك-التجاري-الدولي 19.8560 20.0630 المصري-لتنمية-الورادات 19.8790 20.0260 بنك-المشرق 19.8790 20.0880 المصرف-العربي-الدولي 19.8830 20.0880 بنك-HSBC 19.8600 20.0200 بنك-سايب 19.8800 20.0300 بنك-عودة 19.8930 20.0540 البنك-الأهلي-اليوناني 19.8450 19.9920

سعر الدولار اليوم الجمعة 1 مارس 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.4900 17.5900 مصرف ابو ظبي 17.5200 17.5900 البنك المصري الخليجي 17.4800 17.5800 البنك الأهلي 17.4600 17.5600 بنك البركة 17.4900 17.5900 بنك الاسكندرية 17.4700 17.5700 البنك العربي الافريقي 17.4700 17.5700 البنك المركزي 17.4700 17.5930 بنك مصر 17.4600 17.5600 بنك بلوم مصر 17.4900 17.5900 كريدي أجريكول 17.4800 17.5800 بنك التعمير والإسكان 17.4900 17.5900 بنك بيريوس 17.4900 17.5900 بنك قناة السويس 17.4900 17.5900 المصرف المتحد 17.4900 17.5900 البنك التجاري الدولي 17.4700 17.5700 المصري لتنمية الورادات 17.4900 17.5900 بنك المشرق 17.4900 17.5900 المصرف العربي الدولي 17.4900 17.5900 البنك الأهلي اليوناني 17.4600 17.5600 بنك HSBC 17.4600 17.5600 بنك عودة 17.4900 17.5900 بنك سايب 17.4900 17.5900

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.