اسعار العملات والذهب اليوم السبت 1 سبتمبر 2018 في مصر.. تحديث مستمر لحظة بلحظة

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اسعار العملات والذهب اليوم السبت 1 سبتمبر 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الدولار اليوم بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8600 17.9600 مصرف ابو ظبي 17.8700 17.9700 البنك المصري الخليجي 17.8600 17.9600 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8600 17.9600 بنك القاهرة 17.8500 17.9500 بنك الاسكندرية 17.8400 17.9400 البنك العربي الافريقي 17.8400 17.9400 البنك المركزي 17.8490 17.9460 بنك مصر 17.7800 17.8800 بنك بلوم مصر 17.8500 17.9500 كريدي أجريكول 17.8500 17.9500 بنك التعمير والإسكان 17.8300 17.9300 بنك بيريوس 17.8600 17.9600 بنك قناة السويس 17.8500 17.9500 المصرف المتحد 17.8500 17.9500 البنك التجاري الدولي 17.8400 17.9400 المصري لتنمية الورادات 17.8500 17.9500 بنك المشرق 17.8600 17.9600 بنك الاستثمار العربي 17.8600 17.9600 البنك الأهلي اليوناني 17.8400 17.9400 بنك HSBC 17.8500 17.9500 بنك عودة 17.8650 17.9600 بنك سايب 17.8500 17.9500 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 691 إلى 694 عيار 22 634 إلى 636 عيار 21 605 إلى 607 عيار 18 519 إلى 520 عيار 14 403 إلى 405 عيار 12 346 إلى 347 الاونصة 21,503 إلى 21,575 الجنيه الذهب 4,840 إلى 4,856 الكيلو 691,429 إلى 693,714

سعر اليورو اليوم بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.5670 20.9140 مصرف-ابو-ظبي 20.7250 20.9290 البنك-المصري-الخليجي 20.6900 20.9300 البنك-الأهلي 20.6140 20.8360 بنك-البركة 20.5990 20.9230 بنك-القاهرة 20.6840 20.9060 بنك-الاسكندرية 20.6710 20.8620 البنك-العربي-الافريقي 20.6610 20.8890 البنك-المركزي 20.7620 20.8840 بنك-مصر 20.6440 20.8360 بنك-بلوم-مصر 20.7130 20.9170 كريدي-أجريكول 20.6950 20.9190 بنك-التعمير-والإسكان 20.4860 20.9820 بنك-بيريوس 20.7260 20.9170 بنك-قناة-السويس 20.6950 20.9170 المصرف-المتحد 20.6510 20.9800 البنك-التجاري-الدولي 20.6610 20.9310 المصري-لتنمية-الورادات 20.2830 20.5440 بنك-المشرق 20.7130 20.9170 بنك-الاستثمار-العربي 20.7020 20.8540 بنك-HSBC 20.7000 20.9200 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.6250 20.8560 بنك-سايب 20.2400 20.4500 بنك-عودة 20.7310 20.9170 البنك-الأهلي-اليوناني 20.6800 20.8820

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7330 4.7930 مصرف-ابو-ظبي 4.7450 4.7920 البنك-المصري-الخليجي 4.7540 4.7900 البنك-الأهلي 4.7410 4.7680 بنك-البركة 4.6830 4.8240 بنك-القاهرة 4.7410 4.7890 بنك-الاسكندرية 4.7260 4.7740 البنك-العربي-الافريقي 4.7300 4.7840 البنك-المركزي 4.7580 4.7850 بنك-مصر 4.7410 4.7680 بنك-بلوم-مصر 4.7590 4.7860 كريدي-أجريكول 4.7350 4.7850 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7380 4.7860 بنك-قناة-السويس 4.7590 4.7860 المصرف-المتحد 4.7130 4.7870 البنك-التجاري-الدولي 4.7380 4.7840 بنك-المشرق 4.7410 4.7890 بنك-الاستثمار-العربي 4.7570 4.7830 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7310 4.7800 بنك-سايب 4.7400 4.7900 بنك-عودة 4.7610 4.7860 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7290 4.7910 المصري-لتنمية-الورادات 4.7390 4.7860

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.