اسعار العملات والذهب اليوم السبت 1 سبتمبر 2018 في مصر.. تحديث مستمر لحظة بلحظة

اسعار العملات والذهب اليوم السبت 1 سبتمبر 2018 في مصر.. تحديث مستمر لحظة بلحظة

اسعار العملات والذهب اليوم السبت 1 سبتمبر 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الدولار اليوم بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.860017.9600
مصرف ابو ظبي17.870017.9700
البنك المصري الخليجي17.860017.9600
البنك الأهلي17.780017.8800
بنك البركة17.860017.9600
بنك القاهرة17.850017.9500
بنك الاسكندرية17.840017.9400
البنك العربي الافريقي17.840017.9400
البنك المركزي17.849017.9460
بنك مصر17.780017.8800
بنك بلوم مصر17.850017.9500
كريدي أجريكول17.850017.9500
بنك التعمير والإسكان17.830017.9300
بنك بيريوس17.860017.9600
بنك قناة السويس17.850017.9500
المصرف المتحد17.850017.9500
البنك التجاري الدولي17.840017.9400
المصري لتنمية الورادات17.850017.9500
بنك المشرق17.860017.9600
بنك الاستثمار العربي17.860017.9600
البنك الأهلي اليوناني17.840017.9400
بنك HSBC17.850017.9500
بنك عودة17.865017.9600
بنك سايب17.850017.9500
بنك الإئتمان الزراعي17.780017.8800

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24691 إلى 694
عيار 22634 إلى 636
عيار 21605 إلى 607
عيار 18519 إلى 520
عيار 14403 إلى 405
عيار 12346 إلى 347
الاونصة21,503 إلى 21,575
الجنيه الذهب4,840 إلى 4,856
الكيلو691,429 إلى 693,714
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سعر اليورو اليوم بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.567020.9140
مصرف-ابو-ظبي20.725020.9290
البنك-المصري-الخليجي20.690020.9300
البنك-الأهلي20.614020.8360
بنك-البركة20.599020.9230
بنك-القاهرة20.684020.9060
بنك-الاسكندرية20.671020.8620
البنك-العربي-الافريقي20.661020.8890
البنك-المركزي20.762020.8840
بنك-مصر20.644020.8360
بنك-بلوم-مصر20.713020.9170
كريدي-أجريكول20.695020.9190
بنك-التعمير-والإسكان20.486020.9820
بنك-بيريوس20.726020.9170
بنك-قناة-السويس20.695020.9170
المصرف-المتحد20.651020.9800
البنك-التجاري-الدولي20.661020.9310
المصري-لتنمية-الورادات20.283020.5440
بنك-المشرق20.713020.9170
بنك-الاستثمار-العربي20.702020.8540
بنك-HSBC20.700020.9200
بنك-الإئتمان-الزراعي20.625020.8560
بنك-سايب20.240020.4500
بنك-عودة20.731020.9170
البنك-الأهلي-اليوناني20.680020.8820

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.73304.7930
مصرف-ابو-ظبي4.74504.7920
البنك-المصري-الخليجي4.75404.7900
البنك-الأهلي4.74104.7680
بنك-البركة4.68304.8240
بنك-القاهرة4.74104.7890
بنك-الاسكندرية4.72604.7740
البنك-العربي-الافريقي4.73004.7840
البنك-المركزي4.75804.7850
بنك-مصر4.74104.7680
بنك-بلوم-مصر4.75904.7860
كريدي-أجريكول4.73504.7850
بنك-التعمير-والإسكان4.69704.7910
بنك-بيريوس4.73804.7860
بنك-قناة-السويس4.75904.7860
المصرف-المتحد4.71304.7870
البنك-التجاري-الدولي4.73804.7840
بنك-المشرق4.74104.7890
بنك-الاستثمار-العربي4.75704.7830
بنك-HSBC4.76004.7900
بنك-الإئتمان-الزراعي4.73104.7800
بنك-سايب4.74004.7900
بنك-عودة4.76104.7860
البنك-الأهلي-اليوناني4.72904.7910
المصري-لتنمية-الورادات4.73904.7860

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