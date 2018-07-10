اسعار العملات والذهب اليوم: تحركات جديدة للدولار والذهب في مصر الآن

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ننشر لحضراتكم اسعار العملات والذهب اليوم الثلاثاء 10 يوليو 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7310 4.7860 مصرف-ابو-ظبي 4.7350 4.7840 البنك-المصري-الخليجي 4.7500 4.7870 البنك-الأهلي 4.7410 4.7680 بنك-البركة 4.6830 4.8240 بنك-القاهرة 4.7380 4.7860 بنك-الاسكندرية 4.7230 4.7710 البنك-العربي-الافريقي 4.7300 4.7840 البنك-المركزي 4.7570 4.7830 بنك-مصر 4.7410 4.7680 بنك-بلوم-مصر 4.7570 4.7840 كريدي-أجريكول 4.7320 4.7840 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7360 4.7840 بنك-قناة-السويس 4.7600 4.7860 المصرف-المتحد 4.7100 4.7840 البنك-التجاري-الدولي 4.7400 4.7870 بنك-المشرق 4.7350 4.7840 بنك-الاستثمار-العربي 4.7570 4.7840 بنك-HSBC 4.7600 4.7800 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7310 4.7800 بنك-سايب 4.7400 4.7800 بنك-عودة 4.7580 4.7840 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7320 4.7940 البنك-العربي 4.6680 4.7200

سعر اليورو اليوم بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك-العربي 20.4000 20.6290 مصر-إيران-للتنمية 20.9560 21.1600 مصرف-ابو-ظبي 20.7840 20.9930 البنك-المصري-الخليجي 20.9360 21.1180 البنك-الأهلي 20.8670 21.0310 بنك-البركة 20.9150 21.2440 بنك-القاهرة 20.9410 21.1500 بنك-الاسكندرية 20.9090 21.0890 البنك-العربي-الافريقي 20.9410 21.1350 البنك-المركزي 21.0250 21.1450 بنك-مصر 20.8670 21.0310 بنك-بلوم-مصر 20.9410 21.1300 كريدي-أجريكول 20.9410 21.1300 بنك-التعمير-والإسكان 20.7320 21.0640 بنك-بيريوس 20.9430 21.1130 بنك-قناة-السويس 20.9520 21.1420 المصرف-المتحد 20.7730 21.1930 البنك-التجاري-الدولي 20.9520 21.1630 المصري-لتنمية-الورادات 20.8320 21.1100 بنك-المشرق 20.9410 21.1510 بنك-الاستثمار-العربي 20.9750 21.1300 بنك-HSBC 20.9400 21.1100 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.7480 21.0600 بنك-سايب 20.9500 21.1100 بنك-عودة 20.9580 21.1630 البنك-الأهلي-اليوناني 20.9410 21.1300

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 يوليو 2018 في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 723 إلى 726 عيار 22 663 إلى 665 عيار 21 633 إلى 635 عيار 18 543 إلى 544 عيار 14 422 إلى 423 عيار 12 362 إلى 363 الاونصة 22,499 إلى 22,570 الجنيه الذهب 5,064 إلى 5,080 الكيلو 723,429 إلى 725,714

سعر الدولار اليوم بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8400 17.9400 مصرف ابو ظبي 17.8400 17.9400 البنك المصري الخليجي 17.8500 17.9500 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8500 17.9500 بنك القاهرة 17.8400 17.9400 بنك الاسكندرية 17.8300 17.9300 البنك العربي الافريقي 17.8400 17.9400 البنك المركزي 17.8390 17.9390 بنك مصر 17.7800 17.8800 بنك بلوم مصر 17.8400 17.9400 كريدي أجريكول 17.8400 17.9400 بنك التعمير والإسكان 17.8300 17.9300 بنك بيريوس 17.8400 17.9400 بنك قناة السويس 17.8500 17.9500 المصرف المتحد 17.8400 17.9400 البنك التجاري الدولي 17.8500 17.9500 المصري لتنمية الورادات 17.8400 17.9400 بنك المشرق 17.8400 17.9400 بنك الاستثمار العربي 17.8400 17.9400 البنك الأهلي اليوناني 17.8400 17.9400 بنك HSBC 17.8400 17.9400 بنك عودة 17.8550 17.9500 بنك سايب 17.8400 17.9400 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800 البنك العربي 17.6000 17.7000