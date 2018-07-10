اسعار العملات والذهب اليوم: تحركات جديدة للدولار والذهب في مصر الآن

ننشر لحضراتكم اسعار العملات والذهب اليوم الثلاثاء 10 يوليو 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.73104.7860
مصرف-ابو-ظبي4.73504.7840
البنك-المصري-الخليجي4.75004.7870
البنك-الأهلي4.74104.7680
بنك-البركة4.68304.8240
بنك-القاهرة4.73804.7860
بنك-الاسكندرية4.72304.7710
البنك-العربي-الافريقي4.73004.7840
البنك-المركزي4.75704.7830
بنك-مصر4.74104.7680
بنك-بلوم-مصر4.75704.7840
كريدي-أجريكول4.73204.7840
بنك-التعمير-والإسكان4.69704.7910
بنك-بيريوس4.73604.7840
بنك-قناة-السويس4.76004.7860
المصرف-المتحد4.71004.7840
البنك-التجاري-الدولي4.74004.7870
بنك-المشرق4.73504.7840
بنك-الاستثمار-العربي4.75704.7840
بنك-HSBC4.76004.7800
بنك-الإئتمان-الزراعي4.73104.7800
بنك-سايب4.74004.7800
بنك-عودة4.75804.7840
البنك-الأهلي-اليوناني4.73204.7940
البنك-العربي4.66804.7200

سعر اليورو اليوم بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك-العربي20.400020.6290
مصر-إيران-للتنمية20.956021.1600
مصرف-ابو-ظبي20.784020.9930
البنك-المصري-الخليجي20.936021.1180
البنك-الأهلي20.867021.0310
بنك-البركة20.915021.2440
بنك-القاهرة20.941021.1500
بنك-الاسكندرية20.909021.0890
البنك-العربي-الافريقي20.941021.1350
البنك-المركزي21.025021.1450
بنك-مصر20.867021.0310
بنك-بلوم-مصر20.941021.1300
كريدي-أجريكول20.941021.1300
بنك-التعمير-والإسكان20.732021.0640
بنك-بيريوس20.943021.1130
بنك-قناة-السويس20.952021.1420
المصرف-المتحد20.773021.1930
البنك-التجاري-الدولي20.952021.1630
المصري-لتنمية-الورادات20.832021.1100
بنك-المشرق20.941021.1510
بنك-الاستثمار-العربي20.975021.1300
بنك-HSBC20.940021.1100
بنك-الإئتمان-الزراعي20.748021.0600
بنك-سايب20.950021.1100
بنك-عودة20.958021.1630
البنك-الأهلي-اليوناني20.941021.1300
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سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 يوليو 2018 في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24723 إلى 726
عيار 22663 إلى 665
عيار 21633 إلى 635
عيار 18543 إلى 544
عيار 14422 إلى 423
عيار 12362 إلى 363
الاونصة22,499 إلى 22,570
الجنيه الذهب5,064 إلى 5,080
الكيلو723,429 إلى 725,714
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سعر الدولار اليوم بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.840017.9400
مصرف ابو ظبي17.840017.9400
البنك المصري الخليجي17.850017.9500
البنك الأهلي17.780017.8800
بنك البركة17.850017.9500
بنك القاهرة17.840017.9400
بنك الاسكندرية17.830017.9300
البنك العربي الافريقي17.840017.9400
البنك المركزي17.839017.9390
بنك مصر17.780017.8800
بنك بلوم مصر17.840017.9400
كريدي أجريكول17.840017.9400
بنك التعمير والإسكان17.830017.9300
بنك بيريوس17.840017.9400
بنك قناة السويس17.850017.9500
المصرف المتحد17.840017.9400
البنك التجاري الدولي17.850017.9500
المصري لتنمية الورادات17.840017.9400
بنك المشرق17.840017.9400
بنك الاستثمار العربي17.840017.9400
البنك الأهلي اليوناني17.840017.9400
بنك HSBC17.840017.9400
بنك عودة17.855017.9500
بنك سايب17.840017.9400
بنك الإئتمان الزراعي17.780017.8800
البنك العربي17.600017.7000