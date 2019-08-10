أخبار الاقتصاد

أسعار العملات والذهب اليوم السبت 10 أغسطس 2019: أحدث أسعار العملات والذهب في مصر

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سعر الدولار و العملات والذهب اليوم السبت 10 أغسطس 2019، احدث اسعار الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بشكل مستمر.

سعر الذهب اليوم السبت 10 أغسطس 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالاضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.

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الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24779 إلى 782
عيار 22714 إلى 717
عيار 21682 إلى 684
عيار 18585 إلى 586
عيار 14455 إلى 456
عيار 12390 إلى 391
الاونصة24,240 إلى 24,311
الجنيه الذهب5,456 إلى 5,472
الكيلو779,429 إلى 781,714
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سعر الريال السعودي اليوم السبت 10 أغسطس 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري من خلال متابعة مستمرة لـ موقع “مصر 365″، حيث نقدم سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، الجدير بالذكر أن أسعار الريال السعودي تختلف من بنك إلى آخر، ويرجع هذا إلى أن الأسعار يتم تحديدها في كل بنك بناء على آلية العرض والطلب، والتي تختلف من بنك إلى آخر وبالتالي تتسبب في اختلاف الأسعار، لكن تلك الاختلافات تكون طفيفة جدا لا تتجاوز بضع قروش، ونقدم لكم من خلال موقعنا سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.38004.4380
البنك-المصري-الخليجي4.40504.4320
البنك-الأهلي4.38004.4290
بنك-البركة4.33104.4630
بنك-الاسكندرية4.36804.4230
البنك-العربي-الافريقي4.37304.4250
البنك-المركزي4.39904.4330
بنك-مصر4.38004.4290
بنك-بلوم-مصر4.39804.4260
كريدي-أجريكول4.37904.4280
بنك-التعمير-والإسكان4.33104.4800
بنك-بيريوس4.38304.4310
المصرف-المتحد4.37104.4270
البنك-التجاري-الدولي4.37704.4210
بنك-المشرق4.38504.4310
بنك-HSBC4.40004.4300
بنك-عودة4.40404.4310
البنك-الأهلي-اليوناني4.37304.4360
المصري-لتنمية-الورادات4.38604.4280

سعر اليورو اليوم السبت 10 أغسطس 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية18.279018.6160
البنك-المصري-الخليجي18.387018.5700
البنك-الأهلي18.381018.5540
بنك-البركة18.311018.6070
بنك-الاسكندرية18.350018.5420
البنك-العربي-الافريقي18.381018.5540
البنك-المركزي18.381018.5330
بنك-مصر18.381018.5540
بنك-بلوم-مصر18.381018.5540
كريدي-أجريكول18.390018.5830
بنك-التعمير-والإسكان18.331018.6620
بنك-بيريوس18.392018.5610
المصرف-المتحد18.381018.5540
البنك-التجاري-الدولي18.359018.5310
المصري-لتنمية-الورادات18.376018.5540
بنك-المشرق18.392018.5650
بنك-HSBC18.420018.5600
بنك-عودة18.376018.5540
البنك-الأهلي-اليوناني18.376018.5540
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سعر الدولار اليوم السبت 10 أغسطس 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

ننقل لكم سعر الدولار اليوم فى البنوك الحكومية المصرية وأيضا سعره في السوق السوداء، ومن المرتقب أن تكون هناك تحركات في سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي المصري، مع توقع بتغييرات في سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، كما نتابع مع حضراتكم أخر المستجدات الخاصة بأسعار الدولار مقابل الجنية من حين لآخر، من خلال التحديثات اليومية التي ننقلها لكم عبر الموقع.

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سعر الدولار الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية16.520016.6200
البنك المصري الخليجي16.520016.6200
البنك الأهلي16.510016.6100
بنك البركة16.510016.6100
بنك الاسكندرية16.490016.5900
البنك العربي الافريقي16.500016.6000
البنك المركزي16.503016.6260
بنك مصر16.510016.6100
بنك بلوم مصر16.500016.6000
كريدي أجريكول16.510016.6100
بنك التعمير والإسكان16.490016.5900
بنك بيريوس16.520016.6200
المصرف المتحد16.500016.6000
البنك التجاري الدولي16.480016.5800
المصري لتنمية الورادات16.510016.6100
بنك المشرق16.520016.6200
البنك الأهلي اليوناني16.500016.6000
بنك HSBC16.510016.6100
بنك عودة16.520016.6200

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات

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1 تعليق

1 Comment

  1. عبدالله فرج حمد طاهر البرعصى

    4 يونيو، 2019 at 1:46 م

    كل عام وانت بخير عيدة سعيدة مليار دولار ونصف تخليص الدين المصري فى صندوق النقد الدولى و4تليون فى المستقبل تحياتى

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