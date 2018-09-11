اسعار العملات والذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 الآن

اسعار العملات والذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 الآن

اسعار العملات والذهب اليوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الدولار اليوم بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.860017.9600
مصرف ابو ظبي17.860017.9600
البنك المصري الخليجي17.860017.9600
البنك الأهلي17.780017.8800
بنك البركة17.860017.9600
بنك القاهرة17.860017.9600
بنك الاسكندرية17.850017.9500
البنك العربي الافريقي17.850017.9500
البنك المركزي17.855017.9540
بنك مصر17.790017.8900
بنك بلوم مصر17.860017.9600
كريدي أجريكول17.860017.9600
بنك التعمير والإسكان17.850017.9500
بنك بيريوس17.860017.9600
بنك قناة السويس17.870017.9600
المصرف المتحد17.860017.9600
البنك التجاري الدولي17.860017.9600
المصري لتنمية الورادات17.860017.9600
بنك المشرق17.870017.9600
بنك الاستثمار العربي17.860017.9600
البنك الأهلي اليوناني17.860017.9600
بنك HSBC17.860017.9600
بنك عودة17.863017.9600
بنك سايب17.860017.9600
بنك الإئتمان الزراعي17.780017.8800

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24688 إلى 690
عيار 22631 إلى 633
عيار 21602 إلى 604
عيار 18516 إلى 518
عيار 14401 إلى 403
عيار 12344 إلى 345
الاونصة21,397 إلى 21,468
الجنيه الذهب4,816 إلى 4,832
الكيلو688,000 إلى 690,286
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سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.73504.7960
مصرف-ابو-ظبي4.74204.7890
البنك-المصري-الخليجي4.75604.7890
البنك-الأهلي4.75004.7770
بنك-البركة4.68604.8270
بنك-القاهرة4.74404.7910
بنك-الاسكندرية4.72804.7760
البنك-العربي-الافريقي4.73304.7860
البنك-المركزي4.76004.7870
بنك-مصر4.74304.7700
بنك-بلوم-مصر4.76204.7880
كريدي-أجريكول4.73704.7870
بنك-التعمير-والإسكان4.69704.7910
بنك-بيريوس4.74004.7880
بنك-قناة-السويس4.76204.7880
المصرف-المتحد4.71604.7890
البنك-التجاري-الدولي4.74304.7890
بنك-المشرق4.74304.7880
بنك-الاستثمار-العربي4.76204.7880
بنك-HSBC4.76004.7900
بنك-الإئتمان-الزراعي4.74004.7870
بنك-سايب4.74004.7900
بنك-عودة4.76204.7880
البنك-الأهلي-اليوناني4.73704.7980
المصري-لتنمية-الورادات4.74304.7880

سعر اليورو اليوم بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.662020.9270
مصرف-ابو-ظبي20.756020.9400
البنك-المصري-الخليجي20.739020.9430
البنك-الأهلي20.652020.8460
بنك-البركة20.577020.9000
بنك-القاهرة20.744020.9400
بنك-الاسكندرية20.713020.9080
البنك-العربي-الافريقي20.733020.9280
البنك-المركزي20.796020.9180
بنك-مصر20.663020.8580
بنك-بلوم-مصر20.744020.9400
كريدي-أجريكول20.744020.9400
بنك-التعمير-والإسكان20.549020.9960
بنك-بيريوس20.744020.9400
بنك-قناة-السويس20.744020.9400
المصرف-المتحد20.682021.0020
البنك-التجاري-الدولي20.744020.9400
المصري-لتنمية-الورادات20.744020.9400
بنك-المشرق20.744020.9400
بنك-الاستثمار-العربي20.744020.8970
بنك-HSBC20.740020.9400
بنك-الإئتمان-الزراعي20.631020.8680
بنك-سايب20.690020.8500
بنك-عودة20.627020.9040
البنك-الأهلي-اليوناني20.744020.9400

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