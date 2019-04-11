أسعار العملات والذهب اليوم الخميس 11 أبريل 2019 في مصر

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم اليوم الخميس 11 أبريل 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم اليوم الخميس 11 أبريل 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 718 إلى 720 عيار 22 658 إلى 660 عيار 21 628 إلى 630 عيار 18 538 إلى 540 عيار 14 419 إلى 420 عيار 12 359 إلى 360 الاونصة 22,321 إلى 22,392 الجنيه الذهب 5,024 إلى 5,040 الكيلو 717,714 إلى 720,000

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سعر اليورو اليوم اليوم الخميس 11 أبريل 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 19.4460 19.6400 مصرف-ابو-ظبي 19.4910 19.6220 البنك-المصري-الخليجي 19.4730 19.6260 البنك-الأهلي 19.4570 19.5990 بنك-البركة 19.3760 19.6840 بنك-الاسكندرية 19.4600 19.6220 البنك-العربي-الافريقي 19.4690 19.6110 البنك-المركزي 19.4670 19.6230 بنك-مصر 19.4570 19.5990 بنك-بلوم-مصر 19.4680 19.6110 كريدي-أجريكول 19.4800 19.6220 بنك-التعمير-والإسكان 19.3430 19.6780 بنك-بيريوس 19.4800 19.6220 بنك-قناة-السويس 19.4800 19.6220 المصرف-المتحد 19.4800 19.6220 البنك-التجاري-الدولي 19.4570 19.5990 المصري-لتنمية-الورادات 19.4800 19.6220 بنك-المشرق 19.4800 19.6220 بنك-HSBC 19.4500 19.5900 بنك-سايب 19.4500 19.6400 بنك-عودة 19.4800 19.6220 البنك-الأهلي-اليوناني 19.4690 19.6110

سعر الريال السعودي اليوم اليوم الخميس 11 أبريل 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.5790 4.6390 مصرف-ابو-ظبي 4.5910 4.6340 البنك-المصري-الخليجي 4.6150 4.6350 البنك-الأهلي 4.6000 4.6290 بنك-البركة 4.5340 4.6710 بنك-الاسكندرية 4.5770 4.6340 البنك-العربي-الافريقي 4.5770 4.6300 البنك-المركزي 4.6030 4.6380 بنك-مصر 4.5990 4.6290 بنك-بلوم-مصر 4.6050 4.6320 كريدي-أجريكول 4.5840 4.6330 بنك-التعمير-والإسكان 4.5410 4.6820 بنك-بيريوس 4.5850 4.6340 بنك-قناة-السويس 4.5960 4.6370 المصرف-المتحد 4.5780 4.6350 البنك-التجاري-الدولي 4.5840 4.6290 بنك-المشرق 4.5870 4.6340 بنك-HSBC 4.6100 4.6300 بنك-سايب 4.5900 4.6300 بنك-عودة 4.6080 4.6340 البنك-الأهلي-اليوناني 4.5800 4.6420 المصري-لتنمية-الورادات 4.5900 4.6340

سعر الدولار اليوم اليوم الخميس 11 أبريل 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.2700 17.3700 مصرف ابو ظبي 17.2900 17.3800 البنك المصري الخليجي 17.2800 17.3800 البنك الأهلي 17.2600 17.3600 بنك البركة 17.2800 17.3800 بنك الاسكندرية 17.2800 17.3800 البنك العربي الافريقي 17.2700 17.3700 البنك المركزي 17.2630 17.3950 بنك مصر 17.2600 17.3600 بنك بلوم مصر 17.2700 17.3700 كريدي أجريكول 17.2800 17.3800 بنك التعمير والإسكان 17.2800 17.3800 بنك بيريوس 17.2800 17.3800 بنك قناة السويس 17.2800 17.3800 المصرف المتحد 17.2800 17.3800 البنك التجاري الدولي 17.2600 17.3600 المصري لتنمية الورادات 17.2800 17.3800 بنك المشرق 17.2800 17.3800 البنك الأهلي اليوناني 17.2700 17.3700 بنك HSBC 17.2800 17.3800 بنك عودة 17.2800 17.3800 بنك سايب 17.2800 17.3800

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.