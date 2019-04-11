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أسعار العملات والذهب اليوم الخميس 11 أبريل 2019 في مصر

متابعات 365 متابعات 365
11 أبريل، 2019
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سعر الدولار و العملات والذهب اليوم اليوم الخميس 11 أبريل 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم اليوم الخميس 11 أبريل 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24718 إلى 720
عيار 22658 إلى 660
عيار 21628 إلى 630
عيار 18538 إلى 540
عيار 14419 إلى 420
عيار 12359 إلى 360
الاونصة22,321 إلى 22,392
الجنيه الذهب5,024 إلى 5,040
الكيلو717,714 إلى 720,000
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سعر اليورو اليوم اليوم الخميس 11 أبريل 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية19.446019.6400
مصرف-ابو-ظبي19.491019.6220
البنك-المصري-الخليجي19.473019.6260
البنك-الأهلي19.457019.5990
بنك-البركة19.376019.6840
بنك-الاسكندرية19.460019.6220
البنك-العربي-الافريقي19.469019.6110
البنك-المركزي19.467019.6230
بنك-مصر19.457019.5990
بنك-بلوم-مصر19.468019.6110
كريدي-أجريكول19.480019.6220
بنك-التعمير-والإسكان19.343019.6780
بنك-بيريوس19.480019.6220
بنك-قناة-السويس19.480019.6220
المصرف-المتحد19.480019.6220
البنك-التجاري-الدولي19.457019.5990
المصري-لتنمية-الورادات19.480019.6220
بنك-المشرق19.480019.6220
بنك-HSBC19.450019.5900
بنك-سايب19.450019.6400
بنك-عودة19.480019.6220
البنك-الأهلي-اليوناني19.469019.6110

سعر الريال السعودي اليوم اليوم الخميس 11 أبريل 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.57904.6390
مصرف-ابو-ظبي4.59104.6340
البنك-المصري-الخليجي4.61504.6350
البنك-الأهلي4.60004.6290
بنك-البركة4.53404.6710
بنك-الاسكندرية4.57704.6340
البنك-العربي-الافريقي4.57704.6300
البنك-المركزي4.60304.6380
بنك-مصر4.59904.6290
بنك-بلوم-مصر4.60504.6320
كريدي-أجريكول4.58404.6330
بنك-التعمير-والإسكان4.54104.6820
بنك-بيريوس4.58504.6340
بنك-قناة-السويس4.59604.6370
المصرف-المتحد4.57804.6350
البنك-التجاري-الدولي4.58404.6290
بنك-المشرق4.58704.6340
بنك-HSBC4.61004.6300
بنك-سايب4.59004.6300
بنك-عودة4.60804.6340
البنك-الأهلي-اليوناني4.58004.6420
المصري-لتنمية-الورادات4.59004.6340

سعر الدولار اليوم اليوم الخميس 11 أبريل 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.270017.3700
مصرف ابو ظبي17.290017.3800
البنك المصري الخليجي17.280017.3800
البنك الأهلي17.260017.3600
بنك البركة17.280017.3800
بنك الاسكندرية17.280017.3800
البنك العربي الافريقي17.270017.3700
البنك المركزي17.263017.3950
بنك مصر17.260017.3600
بنك بلوم مصر17.270017.3700
كريدي أجريكول17.280017.3800
بنك التعمير والإسكان17.280017.3800
بنك بيريوس17.280017.3800
بنك قناة السويس17.280017.3800
المصرف المتحد17.280017.3800
البنك التجاري الدولي17.260017.3600
المصري لتنمية الورادات17.280017.3800
بنك المشرق17.280017.3800
البنك الأهلي اليوناني17.270017.3700
بنك HSBC17.280017.3800
بنك عودة17.280017.3800
بنك سايب17.280017.3800

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.

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