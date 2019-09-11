أسعار العملات والذهب اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019: سعر الدولار والريال واليورو في مصر الآن

Advertisements

أسعار العملات والذهب اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019، احدث اسعار الدولار اليوم في البنوك ، وكافة أسعار الريال السعودي، وسعر اليورو اليوم في كل البنوك ، بالاضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، من خلال جداول محدثة لحظياً.

متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.

Advertisements

سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالاضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24781 إلى 783
عيار 22716 إلى 718
عيار 21683 إلى 685
عيار 18585 إلى 587
عيار 14455 إلى 457
عيار 12390 إلى 391
الاونصة24,276 إلى 24,347
الجنيه الذهب5,464 إلى 5,480
الكيلو780,571 إلى 782,857
.

سعر اليورو اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية18.279018.6160
البنك-المصري-الخليجي18.387018.5700
البنك-الأهلي18.381018.5540
بنك-البركة18.311018.6070
بنك-الاسكندرية18.350018.5420
البنك-العربي-الافريقي18.381018.5540
البنك-المركزي18.381018.5330
بنك-مصر18.381018.5540
بنك-بلوم-مصر18.381018.5540
كريدي-أجريكول18.390018.5830
بنك-التعمير-والإسكان18.331018.6620
بنك-بيريوس18.392018.5610
المصرف-المتحد18.381018.5540
البنك-التجاري-الدولي18.359018.5310
المصري-لتنمية-الورادات18.376018.5540
بنك-المشرق18.392018.5650
بنك-HSBC18.420018.5600
بنك-عودة18.376018.5540
البنك-الأهلي-اليوناني18.376018.5540
Advertisements

سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

ننقل لكم سعر الدولار اليوم فى البنوك الحكومية المصرية وأيضا سعره في السوق السوداء، ومن المرتقب أن تكون هناك تحركات في سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي المصري، مع توقع بتغييرات في سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، كما نتابع مع حضراتكم أخر المستجدات الخاصة بأسعار الدولار مقابل الجنية من حين لآخر، من خلال التحديثات اليومية التي ننقلها لكم عبر الموقع.

Advertisements

سعر الدولار الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية16.400016.5000
مصرف ابو ظبي16.440016.5300
البنك المصري الخليجي16.400016.5000
البنك الأهلي16.410016.5100
بنك البركة16.410016.5100
البنك العربي الافريقي16.410016.5100
البنك المركزي16.386016.5140
بنك مصر16.410016.5100
بنك بلوم مصر16.410016.5100
كريدي أجريكول16.410016.5100
بنك بيريوس16.410016.5100
المصرف المتحد16.390016.4900
البنك التجاري الدولي16.390016.4900
المصري لتنمية الورادات16.420016.5200
بنك المشرق16.430016.5300
المصرف العربي الدولي16.420016.5200
البنك الأهلي اليوناني16.410016.5100
بنك HSBC16.430016.5300
بنك سايب16.430016.5300

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري من خلال متابعة مستمرة لـ موقع “مصر 365″، حيث نقدم سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، الجدير بالذكر أن أسعار الريال السعودي تختلف من بنك إلى آخر، ويرجع هذا إلى أن الأسعار يتم تحديدها في كل بنك بناء على آلية العرض والطلب، والتي تختلف من بنك إلى آخر وبالتالي تتسبب في اختلاف الأسعار، لكن تلك الاختلافات تكون طفيفة جدا لا تتجاوز بضع قروش، ونقدم لكم من خلال موقعنا سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.37304.4310
البنك-المصري-الخليجي4.40104.4300
البنك-الأهلي4.39104.4260
بنك-البركة4.32904.4620
بنك-الاسكندرية4.37104.4260
البنك-العربي-الافريقي4.37304.4250
البنك-المركزي4.39804.4320
بنك-مصر4.39204.4260
بنك-بلوم-مصر4.39904.4260
كريدي-أجريكول4.37704.4250
بنك-التعمير-والإسكان4.32104.4800
بنك-بيريوس4.38004.4290
البنك-التجاري-الدولي4.38204.4260
بنك-المشرق4.38204.4290
بنك-HSBC4.40004.4300
البنك-الأهلي-اليوناني4.37404.4360
المصري-لتنمية-الورادات4.38304.4260

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم

11 سبتمبر، 2019
تعرف على.. كيفية تدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي السيطرة على الدين الخارجي بمصر؟

سعر الدولار اليوم

11 سبتمبر، 2019
الريال السعودي

سعر الريال اليوم

11 سبتمبر، 2019
هبوط كبير للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" لأقل مستوى في شهرين

سعر اليورو اليوم

11 سبتمبر، 2019
مزايا بطاقات الرواتب الجديدة "ميزة" للعاملين بالدولة المصرية

تعرف على مزايا بطاقات الرواتب الجديدة “ميزة” للعاملين في مصر

10 سبتمبر، 2019

سعر الذهب يتراجع اليوم بقيمة 11 جنيهاً

10 سبتمبر، 2019
معدل التضخم السنوي بمصر يتراجع لـ نسبة 6.7% خلال أغسطس السابق 2019

معدل التضخم السنوي يتراجع لـ 6.7% خلال أغسطس السابق 2019 في مصر

10 سبتمبر، 2019

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-9-2019: تراجع الدولار في البنوك الآن

10 سبتمبر، 2019
بورصة الدواجن

اسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019: أسعار الدواجن في مصر

10 سبتمبر، 2019
اسعار الحديد والاسمنت اليوم

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019: أسعار الحديد فى مصر

10 سبتمبر، 2019

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق