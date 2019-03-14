أحدث أسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 15 مارس 2019 في مصر

مثبت منذ 20 ساعة أخبار الاقتصاد
أحدث أسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 15 مارس 2019 في مصر
الجنيه المصري ضمن قائمة أجمل العملات المعدنية عالميًا

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الجمعة 15 مارس 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم الجمعة 15 مارس 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24722 إلى 725
عيار 22662 إلى 664
عيار 21632 إلى 634
عيار 18542 إلى 543
عيار 14421 إلى 423
عيار 12361 إلى 362
الاونصة22,463 إلى 22,534
الجنيه الذهب5,056 إلى 5,072
الكيلو722,286 إلى 724,571
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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15 مارس 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.61404.6740
مصرف-ابو-ظبي4.62604.6720
البنك-المصري-الخليجي4.62404.6640
البنك-الأهلي4.64104.6680
بنك-البركة4.56504.7040
بنك-الاسكندرية4.61704.6740
البنك-العربي-الافريقي4.60704.6590
البنك-المركزي4.63204.6660
بنك-مصر4.64104.6610
بنك-بلوم-مصر4.64004.6660
كريدي-أجريكول4.61004.6590
بنك-التعمير-والإسكان4.58104.7110
بنك-بيريوس4.61604.6660
بنك-قناة-السويس4.62304.6630
المصرف-المتحد4.60404.6610
البنك-التجاري-الدولي4.61604.6610
بنك-المشرق4.61804.6660
المصرف-العربي-الدولي4.62904.6560
بنك-HSBC4.63004.6600
بنك-سايب4.62004.6700
بنك-عودة4.63404.6610
البنك-الأهلي-اليوناني4.60904.6710
المصري-لتنمية-الورادات4.61604.6610

سعر اليورو اليوم الجمعة 15 مارس 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية19.529019.7810
مصرف-ابو-ظبي19.481019.7030
البنك-المصري-الخليجي19.447019.6750
البنك-الأهلي19.440019.6580
بنك-البركة19.452019.7600
بنك-الاسكندرية19.681019.8370
البنك-العربي-الافريقي19.440019.6580
البنك-المركزي19.531019.6890
بنك-مصر19.440019.6580
بنك-بلوم-مصر19.462019.6810
كريدي-أجريكول19.451019.6690
بنك-التعمير-والإسكان19.460019.8370
بنك-بيريوس19.516019.6790
بنك-قناة-السويس19.436019.6580
المصرف-المتحد19.440019.6560
البنك-التجاري-الدولي19.440019.6580
المصري-لتنمية-الورادات19.436019.6580
بنك-المشرق19.462019.6810
المصرف-العربي-الدولي19.460019.6560
بنك-HSBC19.540019.7900
بنك-سايب19.720019.8600
بنك-عودة19.458019.6810
البنك-الأهلي-اليوناني19.436019.6580

سعر الدولار اليوم الجمعة 15 مارس 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.350017.4500
مصرف ابو ظبي17.430017.4800
البنك المصري الخليجي17.330017.4300
البنك الأهلي17.350017.4500
بنك البركة17.360017.4600
بنك الاسكندرية17.350017.4500
البنك العربي الافريقي17.350017.4500
البنك المركزي17.330017.4580
بنك مصر17.350017.4500
بنك بلوم مصر17.380017.4800
كريدي أجريكول17.350017.4500
بنك التعمير والإسكان17.360017.4600
بنك بيريوس17.350017.4500
بنك قناة السويس17.350017.4500
المصرف المتحد17.350017.4500
البنك التجاري الدولي17.350017.4500
المصري لتنمية الورادات17.380017.4800
بنك المشرق17.360017.4600
المصرف العربي الدولي17.350017.4500
البنك الأهلي اليوناني17.350017.4500
بنك HSBC17.350017.4500
بنك عودة17.340017.4400
بنك سايب17.350017.4500

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