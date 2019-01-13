اسعار العملات والذهب اليوم الأحد 13 يناير 2019 في مصر

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سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الأحد 13 يناير 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر اليورو اليوم الأحد 13 يناير 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.4510 20.7320 مصرف-ابو-ظبي 20.3300 20.4870 البنك-المصري-الخليجي 20.2930 20.5160 البنك-الأهلي 20.3840 20.6450 بنك-البركة 20.5550 20.8430 بنك-القاهرة 20.4000 20.6110 بنك-الاسكندرية 20.4780 20.7060 البنك-العربي-الافريقي 20.4640 20.7260 البنك-المركزي 20.5820 20.7190 بنك-مصر 20.3840 20.6450 بنك-بلوم-مصر 20.6200 20.7800 كريدي-أجريكول 20.6060 20.8140 بنك-التعمير-والإسكان 20.4800 20.9020 بنك-بيريوس 20.5100 20.7490 بنك-قناة-السويس 20.5050 20.7260 المصرف-المتحد 20.4870 20.7260 البنك-التجاري-الدولي 20.4980 20.7260 المصري-لتنمية-الورادات 20.4930 20.7260 بنك-المشرق 20.5680 20.7800 بنك-HSBC 20.4200 20.5900 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.4880 20.7200 البنك-الأهلي-اليوناني 20.4590 20.7260

سعر الذهب اليوم الأحد 13 يناير 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 754 إلى 757 عيار 22 691 إلى 694 عيار 21 660 إلى 662 عيار 18 566 إلى 567 عيار 14 440 إلى 441 عيار 12 377 إلى 378 الاونصة 23,458 إلى 23,529 الجنيه الذهب 5,280 إلى 5,296 الكيلو 754,286 إلى 756,571

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 13 يناير 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

سعر الريال الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7400 4.8190 مصرف-ابو-ظبي 4.7710 4.7950 البنك-المصري-الخليجي 4.7710 4.7870 البنك-الأهلي 4.7560 4.7820 بنك-البركة 4.6880 4.8250 بنك-القاهرة 4.7550 4.7910 بنك-الاسكندرية 4.7310 4.7770 البنك-العربي-الافريقي 4.7340 4.7870 البنك-المركزي 4.7600 4.7910 بنك-مصر 4.7560 4.7680 بنك-بلوم-مصر 4.7600 4.7870 كريدي-أجريكول 4.7370 4.7870 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7420 4.7870 بنك-قناة-السويس 4.7660 4.7870 المصرف-المتحد 4.7340 4.7890 البنك-التجاري-الدولي 4.7430 4.7870 بنك-المشرق 4.7460 4.7920 بنك-الاستثمار-العربي 4.7600 4.7870 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7450 4.7930 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7350 4.7960 المصري-لتنمية-الورادات 4.7500 4.7930

سعر الدولار اليوم الأحد 13 يناير 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.9000 17.9800 مصرف ابو ظبي 17.8900 17.9600 البنك المصري الخليجي 17.8900 17.9900 البنك الأهلي 17.7900 17.8900 بنك البركة 17.8900 17.9600 بنك القاهرة 17.8600 17.9600 بنك الاسكندرية 17.8900 17.9600 البنك العربي الافريقي 17.8600 17.9600 البنك المركزي 17.8610 17.9740 بنك مصر 17.7900 17.8900 بنك بلوم مصر 17.8700 17.9600 كريدي أجريكول 17.8600 17.9600 بنك التعمير والإسكان 17.8950 17.9600 بنك بيريوس 17.9000 17.9800 بنك قناة السويس 17.8900 17.9600 المصرف المتحد 17.8800 17.9600 البنك التجاري الدولي 17.8900 17.9600 المصري لتنمية الورادات 17.8900 17.9600 بنك المشرق 17.8600 17.9600 البنك الأهلي اليوناني 17.8600 17.9600 بنك HSBC 17.8600 17.9600 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.