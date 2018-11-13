اسعار العملات والذهب اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018: اسعار الدولار والريال واليورو في مصر

اسعار العملات والذهب اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018: اسعار الدولار والريال واليورو في مصر

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.182020.5210
مصرف-ابو-ظبي20.223020.3860
البنك-المصري-الخليجي20.092020.3610
البنك-الأهلي19.987020.2620
بنك-البركة20.105020.4040
بنك-القاهرة20.076020.3520
بنك-الاسكندرية20.176020.3320
البنك-العربي-الافريقي20.069020.3410
البنك-المركزي20.105020.2440
بنك-مصر19.998020.2730
بنك-بلوم-مصر20.126020.3520
كريدي-أجريكول20.185020.3520
بنك-التعمير-والإسكان20.003020.4020
بنك-بيريوس20.088020.3520
بنك-قناة-السويس20.149020.3520
المصرف-المتحد20.076020.3520
البنك-التجاري-الدولي20.076020.3520
المصري-لتنمية-الورادات20.398020.5390
بنك-المشرق20.126020.3520
بنك-الاستثمار-العربي20.184020.3160
بنك-HSBC20.080020.3500
بنك-الإئتمان-الزراعي20.081020.2890
البنك-الأهلي-اليوناني20.193020.3520

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.

سعر الذهب الان

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24688 إلى 690
عيار 22631 إلى 633
عيار 21602 إلى 604
عيار 18516 إلى 518
عيار 14401 إلى 403
عيار 12344 إلى 345
الاونصة21,397 إلى 21,468
الجنيه الذهب4,816 إلى 4,832
الكيلو688,000 إلى 690,286
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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

سعر الريال الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.73704.8170
مصرف-ابو-ظبي4.77004.7960
البنك-المصري-الخليجي4.76604.7880
البنك-الأهلي4.75604.7820
بنك-البركة4.68904.8260
بنك-القاهرة4.75504.7910
بنك-الاسكندرية4.73104.7780
البنك-العربي-الافريقي4.73104.7850
البنك-المركزي4.76004.7920
بنك-مصر4.75604.7690
بنك-بلوم-مصر4.76104.7880
كريدي-أجريكول4.73704.7870
بنك-التعمير-والإسكان4.69704.7910
بنك-بيريوس4.74004.7880
بنك-قناة-السويس4.76704.7880
المصرف-المتحد4.73804.7880
البنك-التجاري-الدولي4.74304.7880
بنك-المشرق4.74104.7880
بنك-الاستثمار-العربي4.76104.7880
بنك-HSBC4.76004.7900
بنك-الإئتمان-الزراعي4.74404.7930
البنك-الأهلي-اليوناني4.73604.7980
المصري-لتنمية-الورادات4.74304.7880

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

سعر الدولار الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.870017.9700
مصرف ابو ظبي17.890017.9900
البنك المصري الخليجي17.880017.9600
البنك الأهلي17.780017.8800
بنك البركة17.875017.9600
بنك القاهرة17.860017.9600
بنك الاسكندرية17.860017.9600
البنك العربي الافريقي17.850017.9500
البنك المركزي17.857017.9740
بنك مصر17.790017.8900
بنك بلوم مصر17.860017.9600
كريدي أجريكول17.860017.9600
بنك التعمير والإسكان17.860017.9600
بنك بيريوس17.870017.9600
بنك قناة السويس17.880017.9600
المصرف المتحد17.860017.9600
البنك التجاري الدولي17.860017.9600
المصري لتنمية الورادات17.860017.9600
بنك المشرق17.860017.9600
بنك الاستثمار العربي17.860017.9600
البنك الأهلي اليوناني17.860017.9600
بنك HSBC17.860017.9600
بنك الإئتمان الزراعي17.780017.8800

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