اسعار العملات والذهب اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 في مصر

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سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر اليورو اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.2130 20.5330 مصرف-ابو-ظبي 20.3300 20.4870 البنك-المصري-الخليجي 20.3100 20.4690 البنك-الأهلي 20.2030 20.3710 بنك-البركة 20.2100 20.5110 بنك-القاهرة 20.2940 20.4440 بنك-الاسكندرية 20.2740 20.4240 البنك-العربي-الافريقي 20.2940 20.4440 البنك-المركزي 20.2320 20.3750 بنك-مصر 20.2150 20.3640 بنك-بلوم-مصر 20.2070 20.4100 كريدي-أجريكول 20.2940 20.4440 بنك-التعمير-والإسكان 20.2040 20.5220 بنك-بيريوس 20.3170 20.4670 بنك-قناة-السويس 20.3170 20.4440 المصرف-المتحد 20.3170 20.4620 البنك-التجاري-الدولي 20.2940 20.4620 المصري-لتنمية-الورادات 20.3230 20.4900 بنك-المشرق 20.2070 20.4100 بنك-الاستثمار-العربي 20.2960 20.4260 بنك-HSBC 20.2900 20.4400 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.1110 20.3790 البنك-الأهلي-اليوناني 20.2940 20.4440

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

سعر الريال الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7400 4.8190 مصرف-ابو-ظبي 4.7710 4.7950 البنك-المصري-الخليجي 4.7710 4.7870 البنك-الأهلي 4.7560 4.7820 بنك-البركة 4.6880 4.8250 بنك-القاهرة 4.7550 4.7910 بنك-الاسكندرية 4.7310 4.7770 البنك-العربي-الافريقي 4.7340 4.7870 البنك-المركزي 4.7600 4.7910 بنك-مصر 4.7560 4.7680 بنك-بلوم-مصر 4.7600 4.7870 كريدي-أجريكول 4.7370 4.7870 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7420 4.7870 بنك-قناة-السويس 4.7660 4.7870 المصرف-المتحد 4.7340 4.7890 البنك-التجاري-الدولي 4.7430 4.7870 بنك-المشرق 4.7460 4.7920 بنك-الاستثمار-العربي 4.7600 4.7870 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7450 4.7930 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7350 4.7960 المصري-لتنمية-الورادات 4.7500 4.7930

سعر الذهب اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 709 إلى 711 عيار 22 650 إلى 652 عيار 21 620 إلى 622 عيار 18 531 إلى 533 عيار 14 413 إلى 415 عيار 12 354 إلى 355 الاونصة 22,037 إلى 22,108 الجنيه الذهب 4,960 إلى 4,976 الكيلو 708,571 إلى 710,857

سعر الدولار اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8800 17.9800 مصرف ابو ظبي 17.8900 17.9600 البنك المصري الخليجي 17.8800 17.9600 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8750 17.9600 بنك القاهرة 17.8600 17.9600 بنك الاسكندرية 17.8600 17.9600 البنك العربي الافريقي 17.8600 17.9600 البنك المركزي 17.8490 17.9740 بنك مصر 17.7900 17.8900 بنك بلوم مصر 17.8600 17.9600 كريدي أجريكول 17.8600 17.9600 بنك التعمير والإسكان 17.8600 17.9600 بنك بيريوس 17.8800 17.9800 بنك قناة السويس 17.8600 17.9600 المصرف المتحد 17.8800 17.9600 البنك التجاري الدولي 17.8600 17.9600 المصري لتنمية الورادات 17.8600 17.9600 بنك المشرق 17.8600 17.9600 بنك الاستثمار العربي 17.8600 17.9600 البنك الأهلي اليوناني 17.8600 17.9600 بنك HSBC 17.8600 17.9600 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.