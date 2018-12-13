اسعار العملات والذهب اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 في مصر

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.
سعر اليورو اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 بالبنوك
سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|20.2130
|20.5330
|مصرف-ابو-ظبي
|20.3300
|20.4870
|البنك-المصري-الخليجي
|20.3100
|20.4690
|البنك-الأهلي
|20.2030
|20.3710
|بنك-البركة
|20.2100
|20.5110
|بنك-القاهرة
|20.2940
|20.4440
|بنك-الاسكندرية
|20.2740
|20.4240
|البنك-العربي-الافريقي
|20.2940
|20.4440
|البنك-المركزي
|20.2320
|20.3750
|بنك-مصر
|20.2150
|20.3640
|بنك-بلوم-مصر
|20.2070
|20.4100
|كريدي-أجريكول
|20.2940
|20.4440
|بنك-التعمير-والإسكان
|20.2040
|20.5220
|بنك-بيريوس
|20.3170
|20.4670
|بنك-قناة-السويس
|20.3170
|20.4440
|المصرف-المتحد
|20.3170
|20.4620
|البنك-التجاري-الدولي
|20.2940
|20.4620
|المصري-لتنمية-الورادات
|20.3230
|20.4900
|بنك-المشرق
|20.2070
|20.4100
|بنك-الاستثمار-العربي
|20.2960
|20.4260
|بنك-HSBC
|20.2900
|20.4400
|بنك-الإئتمان-الزراعي
|20.1110
|20.3790
|البنك-الأهلي-اليوناني
|20.2940
|20.4440
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 بالبنوك:
سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.
سعر الريال الآن
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|4.7400
|4.8190
|مصرف-ابو-ظبي
|4.7710
|4.7950
|البنك-المصري-الخليجي
|4.7710
|4.7870
|البنك-الأهلي
|4.7560
|4.7820
|بنك-البركة
|4.6880
|4.8250
|بنك-القاهرة
|4.7550
|4.7910
|بنك-الاسكندرية
|4.7310
|4.7770
|البنك-العربي-الافريقي
|4.7340
|4.7870
|البنك-المركزي
|4.7600
|4.7910
|بنك-مصر
|4.7560
|4.7680
|بنك-بلوم-مصر
|4.7600
|4.7870
|كريدي-أجريكول
|4.7370
|4.7870
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.6970
|4.7910
|بنك-بيريوس
|4.7420
|4.7870
|بنك-قناة-السويس
|4.7660
|4.7870
|المصرف-المتحد
|4.7340
|4.7890
|البنك-التجاري-الدولي
|4.7430
|4.7870
|بنك-المشرق
|4.7460
|4.7920
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.7600
|4.7870
|بنك-HSBC
|4.7600
|4.7900
|بنك-الإئتمان-الزراعي
|4.7450
|4.7930
|البنك-الأهلي-اليوناني
|4.7350
|4.7960
|المصري-لتنمية-الورادات
|4.7500
|4.7930
سعر الذهب اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|709 إلى 711
|عيار 22
|650 إلى 652
|عيار 21
|620 إلى 622
|عيار 18
|531 إلى 533
|عيار 14
|413 إلى 415
|عيار 12
|354 إلى 355
|الاونصة
|22,037 إلى 22,108
|الجنيه الذهب
|4,960 إلى 4,976
|الكيلو
|708,571 إلى 710,857
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 بالبنوك
سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.
سعر الدولار الآن
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.8800
|17.9800
|مصرف ابو ظبي
|17.8900
|17.9600
|البنك المصري الخليجي
|17.8800
|17.9600
|البنك الأهلي
|17.7800
|17.8800
|بنك البركة
|17.8750
|17.9600
|بنك القاهرة
|17.8600
|17.9600
|بنك الاسكندرية
|17.8600
|17.9600
|البنك العربي الافريقي
|17.8600
|17.9600
|البنك المركزي
|17.8490
|17.9740
|بنك مصر
|17.7900
|17.8900
|بنك بلوم مصر
|17.8600
|17.9600
|كريدي أجريكول
|17.8600
|17.9600
|بنك التعمير والإسكان
|17.8600
|17.9600
|بنك بيريوس
|17.8800
|17.9800
|بنك قناة السويس
|17.8600
|17.9600
|المصرف المتحد
|17.8800
|17.9600
|البنك التجاري الدولي
|17.8600
|17.9600
|المصري لتنمية الورادات
|17.8600
|17.9600
|بنك المشرق
|17.8600
|17.9600
|بنك الاستثمار العربي
|17.8600
|17.9600
|البنك الأهلي اليوناني
|17.8600
|17.9600
|بنك HSBC
|17.8600
|17.9600
|بنك الإئتمان الزراعي
|17.7800
|17.8800
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