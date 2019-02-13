اسعار العملات والذهب اليوم الأربعاء 13 فبراير 2018: سعر الدولار في مصر الآن

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019 بالبنوك:
سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|4.6720
|4.7320
|مصرف-ابو-ظبي
|4.6840
|4.7270
|البنك-المصري-الخليجي
|4.6980
|4.7200
|البنك-الأهلي
|4.6940
|4.7210
|بنك-البركة
|4.6180
|4.7570
|بنك-الاسكندرية
|4.6620
|4.7090
|البنك-العربي-الافريقي
|4.6520
|4.7050
|البنك-المركزي
|4.6820
|4.7190
|بنك-مصر
|4.6940
|4.7060
|بنك-بلوم-مصر
|4.6930
|4.7190
|كريدي-أجريكول
|4.6630
|4.7130
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.6210
|4.7310
|بنك-بيريوس
|4.6640
|4.7140
|بنك-قناة-السويس
|4.6780
|4.7190
|المصرف-المتحد
|4.6490
|4.7070
|البنك-التجاري-الدولي
|4.6630
|4.7090
|بنك-المشرق
|4.6660
|4.7140
|المصرف-العربي-الدولي
|4.6800
|4.7060
|بنك-الإئتمان-الزراعي
|4.6910
|4.7400
|بنك-سايب
|4.6800
|4.7300
|بنك-عودة
|4.7010
|4.7280
|البنك-الأهلي-اليوناني
|4.6540
|4.7160
|المصري-لتنمية-الورادات
|4.6610
|4.7060
سعر اليورو اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019 بالبنوك
سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.
سعر اليورو الان
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|20.2050
|20.4040
|مصرف-ابو-ظبي
|20.0960
|20.2680
|البنك-المصري-الخليجي
|20.2170
|20.4120
|البنك-الأهلي
|20.1980
|20.3820
|بنك-البركة
|20.1380
|20.4520
|بنك-الاسكندرية
|20.0530
|20.2110
|البنك-العربي-الافريقي
|20.1980
|20.3750
|البنك-المركزي
|20.0930
|20.2420
|بنك-مصر
|20.1980
|20.3820
|بنك-بلوم-مصر
|20.1980
|20.3740
|كريدي-أجريكول
|20.1890
|20.3820
|بنك-التعمير-والإسكان
|20.0010
|20.3310
|بنك-بيريوس
|20.2210
|20.4050
|بنك-قناة-السويس
|20.1980
|20.3750
|المصرف-المتحد
|20.1980
|20.3750
|البنك-التجاري-الدولي
|20.1980
|20.3820
|المصري-لتنمية-الورادات
|20.1980
|20.3750
|بنك-المشرق
|20.2210
|20.4050
|البنك-الأهلي-اليوناني
|20.1980
|20.3750
سعر الذهب اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019 في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.
سعر الذهب الان
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|735 إلى 737
|عيار 22
|674 إلى 676
|عيار 21
|643 إلى 645
|عيار 18
|551 إلى 553
|عيار 14
|429 إلى 430
|عيار 12
|367 إلى 369
|الاونصة
|22,854 إلى 22,925
|الجنيه الذهب
|5,144 إلى 5,160
|الكيلو
|734,857 إلى 737,143
سعر الدولار اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019 بالبنوك
سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|البنك العقاري المصري
|17.6000
|17.6500
|بنك التعمير والإسكان
|17.5900
|17.6900
|مصر إيران للتنمية
|17.5700
|17.6700
|البنك المصري الخليجي
|17.5700
|17.6700
|بنك البركة
|17.5700
|17.6700
|كريدي أجريكول
|17.5700
|17.6700
|بنك بيريوس
|17.5700
|17.6700
|بنك سايب
|17.5700
|17.6700
|بنك قناة السويس
|17.5600
|17.6600
|البنك التجاري الدولي
|17.5600
|17.6600
|بنك المشرق
|17.5600
|17.6600
|البنك الأهلي
|17.5500
|17.6500
|بنك الاسكندرية
|17.5500
|17.6500
|البنك العربي الافريقي
|17.5500
|17.6500
|بنك مصر
|17.5500
|17.6500
|بنك بلوم مصر
|17.5500
|17.6500
|المصرف المتحد
|17.5500
|17.6500
|المصري لتنمية الورادات
|17.5500
|17.6500
|المصرف العربي الدولي
|17.5500
|17.6500
|البنك الأهلي اليوناني
|17.5500
|17.6500
|بنك عودة
|17.5500
|17.6500
|بنك الإئتمان الزراعي
|17.5500
|17.6500
|البنك المركزي
|17.5440
|17.6780
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