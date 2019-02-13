اسعار العملات والذهب اليوم الأربعاء 13 فبراير 2018: سعر الدولار في مصر الآن

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سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6720 4.7320 مصرف-ابو-ظبي 4.6840 4.7270 البنك-المصري-الخليجي 4.6980 4.7200 البنك-الأهلي 4.6940 4.7210 بنك-البركة 4.6180 4.7570 بنك-الاسكندرية 4.6620 4.7090 البنك-العربي-الافريقي 4.6520 4.7050 البنك-المركزي 4.6820 4.7190 بنك-مصر 4.6940 4.7060 بنك-بلوم-مصر 4.6930 4.7190 كريدي-أجريكول 4.6630 4.7130 بنك-التعمير-والإسكان 4.6210 4.7310 بنك-بيريوس 4.6640 4.7140 بنك-قناة-السويس 4.6780 4.7190 المصرف-المتحد 4.6490 4.7070 البنك-التجاري-الدولي 4.6630 4.7090 بنك-المشرق 4.6660 4.7140 المصرف-العربي-الدولي 4.6800 4.7060 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.6910 4.7400 بنك-سايب 4.6800 4.7300 بنك-عودة 4.7010 4.7280 البنك-الأهلي-اليوناني 4.6540 4.7160 المصري-لتنمية-الورادات 4.6610 4.7060

سعر اليورو اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.2050 20.4040 مصرف-ابو-ظبي 20.0960 20.2680 البنك-المصري-الخليجي 20.2170 20.4120 البنك-الأهلي 20.1980 20.3820 بنك-البركة 20.1380 20.4520 بنك-الاسكندرية 20.0530 20.2110 البنك-العربي-الافريقي 20.1980 20.3750 البنك-المركزي 20.0930 20.2420 بنك-مصر 20.1980 20.3820 بنك-بلوم-مصر 20.1980 20.3740 كريدي-أجريكول 20.1890 20.3820 بنك-التعمير-والإسكان 20.0010 20.3310 بنك-بيريوس 20.2210 20.4050 بنك-قناة-السويس 20.1980 20.3750 المصرف-المتحد 20.1980 20.3750 البنك-التجاري-الدولي 20.1980 20.3820 المصري-لتنمية-الورادات 20.1980 20.3750 بنك-المشرق 20.2210 20.4050 البنك-الأهلي-اليوناني 20.1980 20.3750

سعر الذهب اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

سعر الذهب الان

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 735 إلى 737 عيار 22 674 إلى 676 عيار 21 643 إلى 645 عيار 18 551 إلى 553 عيار 14 429 إلى 430 عيار 12 367 إلى 369 الاونصة 22,854 إلى 22,925 الجنيه الذهب 5,144 إلى 5,160 الكيلو 734,857 إلى 737,143

سعر الدولار اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع البنك العقاري المصري 17.6000 17.6500 بنك التعمير والإسكان 17.5900 17.6900 مصر إيران للتنمية 17.5700 17.6700 البنك المصري الخليجي 17.5700 17.6700 بنك البركة 17.5700 17.6700 كريدي أجريكول 17.5700 17.6700 بنك بيريوس 17.5700 17.6700 بنك سايب 17.5700 17.6700 بنك قناة السويس 17.5600 17.6600 البنك التجاري الدولي 17.5600 17.6600 بنك المشرق 17.5600 17.6600 البنك الأهلي 17.5500 17.6500 بنك الاسكندرية 17.5500 17.6500 البنك العربي الافريقي 17.5500 17.6500 بنك مصر 17.5500 17.6500 بنك بلوم مصر 17.5500 17.6500 المصرف المتحد 17.5500 17.6500 المصري لتنمية الورادات 17.5500 17.6500 المصرف العربي الدولي 17.5500 17.6500 البنك الأهلي اليوناني 17.5500 17.6500 بنك عودة 17.5500 17.6500 بنك الإئتمان الزراعي 17.5500 17.6500 البنك المركزي 17.5440 17.6780

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.