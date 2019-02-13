اسعار العملات والذهب اليوم الأربعاء 13 فبراير 2018: سعر الدولار في مصر الآن

منذ 17 ساعة أخبار الاقتصاد
اسعار العملات والذهب اليوم الأربعاء 13 فبراير 2018: سعر الدولار في مصر الآن

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.67204.7320
مصرف-ابو-ظبي4.68404.7270
البنك-المصري-الخليجي4.69804.7200
البنك-الأهلي4.69404.7210
بنك-البركة4.61804.7570
بنك-الاسكندرية4.66204.7090
البنك-العربي-الافريقي4.65204.7050
البنك-المركزي4.68204.7190
بنك-مصر4.69404.7060
بنك-بلوم-مصر4.69304.7190
كريدي-أجريكول4.66304.7130
بنك-التعمير-والإسكان4.62104.7310
بنك-بيريوس4.66404.7140
بنك-قناة-السويس4.67804.7190
المصرف-المتحد4.64904.7070
البنك-التجاري-الدولي4.66304.7090
بنك-المشرق4.66604.7140
المصرف-العربي-الدولي4.68004.7060
بنك-الإئتمان-الزراعي4.69104.7400
بنك-سايب4.68004.7300
بنك-عودة4.70104.7280
البنك-الأهلي-اليوناني4.65404.7160
المصري-لتنمية-الورادات4.66104.7060

سعر اليورو اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.205020.4040
مصرف-ابو-ظبي20.096020.2680
البنك-المصري-الخليجي20.217020.4120
البنك-الأهلي20.198020.3820
بنك-البركة20.138020.4520
بنك-الاسكندرية20.053020.2110
البنك-العربي-الافريقي20.198020.3750
البنك-المركزي20.093020.2420
بنك-مصر20.198020.3820
بنك-بلوم-مصر20.198020.3740
كريدي-أجريكول20.189020.3820
بنك-التعمير-والإسكان20.001020.3310
بنك-بيريوس20.221020.4050
بنك-قناة-السويس20.198020.3750
المصرف-المتحد20.198020.3750
البنك-التجاري-الدولي20.198020.3820
المصري-لتنمية-الورادات20.198020.3750
بنك-المشرق20.221020.4050
البنك-الأهلي-اليوناني20.198020.3750

سعر الذهب اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

سعر الذهب الان

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24735 إلى 737
عيار 22674 إلى 676
عيار 21643 إلى 645
عيار 18551 إلى 553
عيار 14429 إلى 430
عيار 12367 إلى 369
الاونصة22,854 إلى 22,925
الجنيه الذهب5,144 إلى 5,160
الكيلو734,857 إلى 737,143
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سعر الدولار اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك العقاري المصري17.600017.6500
بنك التعمير والإسكان17.590017.6900
مصر إيران للتنمية17.570017.6700
البنك المصري الخليجي17.570017.6700
بنك البركة17.570017.6700
كريدي أجريكول17.570017.6700
بنك بيريوس17.570017.6700
بنك سايب17.570017.6700
بنك قناة السويس17.560017.6600
البنك التجاري الدولي17.560017.6600
بنك المشرق17.560017.6600
البنك الأهلي17.550017.6500
بنك الاسكندرية17.550017.6500
البنك العربي الافريقي17.550017.6500
بنك مصر17.550017.6500
بنك بلوم مصر17.550017.6500
المصرف المتحد17.550017.6500
المصري لتنمية الورادات17.550017.6500
المصرف العربي الدولي17.550017.6500
البنك الأهلي اليوناني17.550017.6500
بنك عودة17.550017.6500
بنك الإئتمان الزراعي17.550017.6500
البنك المركزي17.544017.6780

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.