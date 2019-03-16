أحدث أسعار العملات والذهب اليوم السبت 16 مارس 2019 في مصر

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سعر الدولار و العملات والذهب اليوم السبت 16 مارس 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم السبت 16 مارس 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 722 إلى 725 عيار 22 662 إلى 664 عيار 21 632 إلى 634 عيار 18 542 إلى 543 عيار 14 421 إلى 423 عيار 12 361 إلى 362 الاونصة 22,463 إلى 22,534 الجنيه الذهب 5,056 إلى 5,072 الكيلو 722,286 إلى 724,571

سعر الريال السعودي اليوم السبت 16 مارس 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6140 4.6740 مصرف-ابو-ظبي 4.6260 4.6720 البنك-المصري-الخليجي 4.6240 4.6640 البنك-الأهلي 4.6410 4.6680 بنك-البركة 4.5650 4.7040 بنك-الاسكندرية 4.6170 4.6740 البنك-العربي-الافريقي 4.6070 4.6590 البنك-المركزي 4.6320 4.6660 بنك-مصر 4.6410 4.6610 بنك-بلوم-مصر 4.6400 4.6660 كريدي-أجريكول 4.6100 4.6590 بنك-التعمير-والإسكان 4.5810 4.7110 بنك-بيريوس 4.6160 4.6660 بنك-قناة-السويس 4.6230 4.6630 المصرف-المتحد 4.6040 4.6610 البنك-التجاري-الدولي 4.6160 4.6610 بنك-المشرق 4.6180 4.6660 المصرف-العربي-الدولي 4.6290 4.6560 بنك-HSBC 4.6300 4.6600 بنك-سايب 4.6200 4.6700 بنك-عودة 4.6340 4.6610 البنك-الأهلي-اليوناني 4.6090 4.6710 المصري-لتنمية-الورادات 4.6160 4.6610

سعر اليورو اليوم السبت 16 مارس 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 19.5290 19.7810 مصرف-ابو-ظبي 19.4810 19.7030 البنك-المصري-الخليجي 19.4470 19.6750 البنك-الأهلي 19.4400 19.6580 بنك-البركة 19.4520 19.7600 بنك-الاسكندرية 19.6810 19.8370 البنك-العربي-الافريقي 19.4400 19.6580 البنك-المركزي 19.5310 19.6890 بنك-مصر 19.4400 19.6580 بنك-بلوم-مصر 19.4620 19.6810 كريدي-أجريكول 19.4510 19.6690 بنك-التعمير-والإسكان 19.4600 19.8370 بنك-بيريوس 19.5160 19.6790 بنك-قناة-السويس 19.4360 19.6580 المصرف-المتحد 19.4400 19.6560 البنك-التجاري-الدولي 19.4400 19.6580 المصري-لتنمية-الورادات 19.4360 19.6580 بنك-المشرق 19.4620 19.6810 المصرف-العربي-الدولي 19.4600 19.6560 بنك-HSBC 19.5400 19.7900 بنك-سايب 19.7200 19.8600 بنك-عودة 19.4580 19.6810 البنك-الأهلي-اليوناني 19.4360 19.6580

سعر الدولار اليوم السبت 16 مارس 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.3500 17.4500 مصرف ابو ظبي 17.4300 17.4800 البنك المصري الخليجي 17.3300 17.4300 البنك الأهلي 17.3500 17.4500 بنك البركة 17.3600 17.4600 بنك الاسكندرية 17.3500 17.4500 البنك العربي الافريقي 17.3500 17.4500 البنك المركزي 17.3300 17.4580 بنك مصر 17.3500 17.4500 بنك بلوم مصر 17.3800 17.4800 كريدي أجريكول 17.3500 17.4500 بنك التعمير والإسكان 17.3600 17.4600 بنك بيريوس 17.3500 17.4500 بنك قناة السويس 17.3500 17.4500 المصرف المتحد 17.3500 17.4500 البنك التجاري الدولي 17.3500 17.4500 المصري لتنمية الورادات 17.3800 17.4800 بنك المشرق 17.3600 17.4600 المصرف العربي الدولي 17.3500 17.4500 البنك الأهلي اليوناني 17.3500 17.4500 بنك HSBC 17.3500 17.4500 بنك عودة 17.3400 17.4400 بنك سايب 17.3500 17.4500

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.