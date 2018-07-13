اسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 13 يوليو 2018 في مصر الآن

اسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 13 يوليو 2018 في مصر الآن
اسعار العملات والذهب

ننشر لحضراتكم اسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 13 يوليو 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر اليورو اليوم بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك-العربي20.400020.6290
مصر-إيران-للتنمية20.846021.1340
مصرف-ابو-ظبي20.936021.0930
البنك-المصري-الخليجي20.877021.1000
البنك-الأهلي20.799021.0110
بنك-البركة20.830021.1570
بنك-القاهرة20.924021.0930
بنك-الاسكندرية20.846021.0610
البنك-العربي-الافريقي20.866021.0810
البنك-المركزي20.875020.9940
بنك-مصر20.842021.0110
بنك-بلوم-مصر20.877021.0930
كريدي-أجريكول20.924021.0930
بنك-التعمير-والإسكان20.822021.1640
بنك-بيريوس20.924021.0930
بنك-قناة-السويس20.866021.0810
المصرف-المتحد20.863021.1330
البنك-التجاري-الدولي20.877021.1060
المصري-لتنمية-الورادات20.924021.0930
بنك-المشرق20.924021.0930
بنك-الاستثمار-العربي20.932021.0690
بنك-HSBC20.920021.0900
بنك-الإئتمان-الزراعي20.821021.0350
بنك-سايب20.920021.0900
بنك-عودة20.924021.0930
البنك-الأهلي-اليوناني20.912021.0810
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سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الاربعاء 11 يوليو 2018 في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24714 إلى 717
عيار 22655 إلى 657
عيار 21625 إلى 627
عيار 18536 إلى 537
عيار 14417 إلى 418
عيار 12357 إلى 358
الاونصة22,214 إلى 22,285
الجنيه الذهب5,000 إلى 5,016
الكيلو714,286 إلى 716,571
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سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.72804.7840
مصرف-ابو-ظبي4.74104.7860
البنك-المصري-الخليجي4.74804.7870
البنك-الأهلي4.74104.7680
بنك-البركة4.68304.8240
بنك-القاهرة4.74104.7890
بنك-الاسكندرية4.72604.7740
البنك-العربي-الافريقي4.73004.7840
البنك-المركزي4.75804.7840
بنك-مصر4.74104.7680
بنك-بلوم-مصر4.75904.7860
كريدي-أجريكول4.73504.7860
بنك-التعمير-والإسكان4.69704.7910
بنك-بيريوس4.73804.7860
بنك-قناة-السويس4.75704.7840
المصرف-المتحد4.70804.7810
البنك-التجاري-الدولي4.73804.7840
بنك-المشرق4.73804.7860
بنك-الاستثمار-العربي4.75704.7840
بنك-HSBC4.76004.7900
بنك-الإئتمان-الزراعي4.73004.7800
بنك-سايب4.74004.7900
بنك-عودة4.76004.7860
البنك-الأهلي-اليوناني4.73204.7940
البنك-العربي4.66804.7200

سعر الدولار اليوم بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.850017.9500
مصرف ابو ظبي17.860017.9500
البنك المصري الخليجي17.860017.9500
البنك الأهلي17.780017.8800
بنك البركة17.850017.9500
بنك القاهرة17.850017.9500
بنك الاسكندرية17.840017.9400
البنك العربي الافريقي17.840017.9400
البنك المركزي17.841017.9410
بنك مصر17.780017.8800
بنك بلوم مصر17.850017.9500
كريدي أجريكول17.850017.9500
بنك التعمير والإسكان17.850017.9500
بنك بيريوس17.850017.9500
بنك قناة السويس17.840017.9400
المصرف المتحد17.830017.9300
البنك التجاري الدولي17.850017.9500
المصري لتنمية الورادات17.850017.9500
بنك المشرق17.850017.9500
بنك الاستثمار العربي17.840017.9400
البنك الأهلي اليوناني17.840017.9400
بنك HSBC17.850017.9500
بنك عودة17.850017.9500
بنك سايب17.850017.9500
بنك الإئتمان الزراعي17.780017.8800
البنك العربي17.600017.7000