اسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 13 يوليو 2018 في مصر الآن

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ننشر لحضراتكم اسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 13 يوليو 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر اليورو اليوم بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

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البنك سعر الشراء سعر البيع البنك-العربي 20.4000 20.6290 مصر-إيران-للتنمية 20.8460 21.1340 مصرف-ابو-ظبي 20.9360 21.0930 البنك-المصري-الخليجي 20.8770 21.1000 البنك-الأهلي 20.7990 21.0110 بنك-البركة 20.8300 21.1570 بنك-القاهرة 20.9240 21.0930 بنك-الاسكندرية 20.8460 21.0610 البنك-العربي-الافريقي 20.8660 21.0810 البنك-المركزي 20.8750 20.9940 بنك-مصر 20.8420 21.0110 بنك-بلوم-مصر 20.8770 21.0930 كريدي-أجريكول 20.9240 21.0930 بنك-التعمير-والإسكان 20.8220 21.1640 بنك-بيريوس 20.9240 21.0930 بنك-قناة-السويس 20.8660 21.0810 المصرف-المتحد 20.8630 21.1330 البنك-التجاري-الدولي 20.8770 21.1060 المصري-لتنمية-الورادات 20.9240 21.0930 بنك-المشرق 20.9240 21.0930 بنك-الاستثمار-العربي 20.9320 21.0690 بنك-HSBC 20.9200 21.0900 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.8210 21.0350 بنك-سايب 20.9200 21.0900 بنك-عودة 20.9240 21.0930 البنك-الأهلي-اليوناني 20.9120 21.0810

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الاربعاء 11 يوليو 2018 في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 714 إلى 717 عيار 22 655 إلى 657 عيار 21 625 إلى 627 عيار 18 536 إلى 537 عيار 14 417 إلى 418 عيار 12 357 إلى 358 الاونصة 22,214 إلى 22,285 الجنيه الذهب 5,000 إلى 5,016 الكيلو 714,286 إلى 716,571

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7280 4.7840 مصرف-ابو-ظبي 4.7410 4.7860 البنك-المصري-الخليجي 4.7480 4.7870 البنك-الأهلي 4.7410 4.7680 بنك-البركة 4.6830 4.8240 بنك-القاهرة 4.7410 4.7890 بنك-الاسكندرية 4.7260 4.7740 البنك-العربي-الافريقي 4.7300 4.7840 البنك-المركزي 4.7580 4.7840 بنك-مصر 4.7410 4.7680 بنك-بلوم-مصر 4.7590 4.7860 كريدي-أجريكول 4.7350 4.7860 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7380 4.7860 بنك-قناة-السويس 4.7570 4.7840 المصرف-المتحد 4.7080 4.7810 البنك-التجاري-الدولي 4.7380 4.7840 بنك-المشرق 4.7380 4.7860 بنك-الاستثمار-العربي 4.7570 4.7840 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7300 4.7800 بنك-سايب 4.7400 4.7900 بنك-عودة 4.7600 4.7860 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7320 4.7940 البنك-العربي 4.6680 4.7200

سعر الدولار اليوم بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8500 17.9500 مصرف ابو ظبي 17.8600 17.9500 البنك المصري الخليجي 17.8600 17.9500 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8500 17.9500 بنك القاهرة 17.8500 17.9500 بنك الاسكندرية 17.8400 17.9400 البنك العربي الافريقي 17.8400 17.9400 البنك المركزي 17.8410 17.9410 بنك مصر 17.7800 17.8800 بنك بلوم مصر 17.8500 17.9500 كريدي أجريكول 17.8500 17.9500 بنك التعمير والإسكان 17.8500 17.9500 بنك بيريوس 17.8500 17.9500 بنك قناة السويس 17.8400 17.9400 المصرف المتحد 17.8300 17.9300 البنك التجاري الدولي 17.8500 17.9500 المصري لتنمية الورادات 17.8500 17.9500 بنك المشرق 17.8500 17.9500 بنك الاستثمار العربي 17.8400 17.9400 البنك الأهلي اليوناني 17.8400 17.9400 بنك HSBC 17.8500 17.9500 بنك عودة 17.8500 17.9500 بنك سايب 17.8500 17.9500 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800 البنك العربي 17.6000 17.7000