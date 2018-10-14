اسعار العملات والذهب اليوم في مصر الأحد 14-10-2018.. سعر الدولار واليورو والريال

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سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الأحد 14-10-2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 691 إلى 694 عيار 22 634 إلى 636 عيار 21 605 إلى 607 عيار 18 519 إلى 520 عيار 14 403 إلى 405 عيار 12 346 إلى 347 الاونصة 21,503 إلى 21,575 الجنيه الذهب 4,840 إلى 4,856 الكيلو 691,429 إلى 693,714

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7350 4.7960 مصرف-ابو-ظبي 4.7420 4.7890 البنك-المصري-الخليجي 4.7560 4.7890 البنك-الأهلي 4.7500 4.7770 بنك-البركة 4.6860 4.8270 بنك-القاهرة 4.7440 4.7910 بنك-الاسكندرية 4.7280 4.7760 البنك-العربي-الافريقي 4.7330 4.7860 البنك-المركزي 4.7600 4.7870 بنك-مصر 4.7430 4.7700 بنك-بلوم-مصر 4.7620 4.7880 كريدي-أجريكول 4.7370 4.7870 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7400 4.7880 بنك-قناة-السويس 4.7620 4.7880 المصرف-المتحد 4.7160 4.7890 البنك-التجاري-الدولي 4.7430 4.7890 بنك-المشرق 4.7430 4.7880 بنك-الاستثمار-العربي 4.7620 4.7880 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7400 4.7870 بنك-سايب 4.7400 4.7900 بنك-عودة 4.7620 4.7880 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7370 4.7980 المصري-لتنمية-الورادات 4.7430 4.7880

سعر اليورو اليوم بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.4520 20.7130 مصرف-ابو-ظبي 20.4960 20.6580 البنك-المصري-الخليجي 20.5100 20.6630 البنك-الأهلي 20.3870 20.5660 بنك-البركة 20.4310 20.7520 بنك-القاهرة 20.5090 20.7150 بنك-الاسكندرية 20.5260 20.6950 البنك-العربي-الافريقي 20.4970 20.6460 البنك-المركزي 20.4900 20.6090 بنك-مصر 20.4250 20.5770 بنك-بلوم-مصر 20.4960 20.7150 كريدي-أجريكول 20.4780 20.6580 بنك-التعمير-والإسكان 20.3480 20.6940 بنك-بيريوس 20.4900 20.6690 بنك-قناة-السويس 20.4780 20.6580 المصرف-المتحد 20.5070 20.6580 البنك-التجاري-الدولي 20.5090 20.6580 المصري-لتنمية-الورادات 20.5090 20.6580 بنك-المشرق 20.4780 20.6580 بنك-HSBC 20.5100 20.6600 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.4350 20.6440 بنك-سايب 20.6900 20.8500 بنك-عودة 20.5080 20.7150 البنك-الأهلي-اليوناني 20.5090 20.6580

سعر الدولار اليوم بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8700 17.9700 مصرف ابو ظبي 17.8750 17.9600 البنك المصري الخليجي 17.8750 17.9600 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8600 17.9600 بنك القاهرة 17.8600 17.9600 بنك الاسكندرية 17.8600 17.9600 البنك العربي الافريقي 17.8500 17.9500 البنك المركزي 17.8580 17.9550 بنك مصر 17.7900 17.8900 بنك بلوم مصر 17.8600 17.9600 كريدي أجريكول 17.8800 17.9800 بنك التعمير والإسكان 17.8750 17.9600 بنك بيريوس 17.8700 17.9700 بنك قناة السويس 17.8600 17.9600 المصرف المتحد 17.8600 17.9600 البنك التجاري الدولي 17.8600 17.9600 المصري لتنمية الورادات 17.8600 17.9600 بنك المشرق 17.8600 17.9600 البنك الأهلي اليوناني 17.8600 17.9600 بنك HSBC 17.8600 17.9600 بنك عودة 17.8750 17.9600 بنك سايب 17.8600 17.9600 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.