أسعار العملات والذهب اليوم الأحد 14 أبريل 2019 في مصر

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم اليوم الأحد 14 أبريل 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم اليوم الأحد 14 أبريل 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 712 إلى 714 عيار 22 653 إلى 655 عيار 21 623 إلى 625 عيار 18 534 إلى 536 عيار 14 415 إلى 417 عيار 12 356 إلى 357 الاونصة 22,143 إلى 22,214 الجنيه الذهب 4,984 إلى 5,000 الكيلو 712,000 إلى 714,286

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سعر اليورو اليوم اليوم الأحد 14 أبريل 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 19.4780 19.7510 مصرف-ابو-ظبي 19.4910 19.6220 البنك-المصري-الخليجي 19.4180 19.6650 البنك-الأهلي 19.4130 19.6490 بنك-البركة 19.3900 19.6880 بنك-الاسكندرية 19.4040 19.6600 البنك-العربي-الافريقي 19.4360 19.6720 البنك-المركزي 19.4880 19.6340 بنك-مصر 19.4130 19.6490 بنك-بلوم-مصر 19.4360 19.6720 كريدي-أجريكول 19.4360 19.6720 بنك-التعمير-والإسكان 19.4830 19.7810 بنك-بيريوس 19.4920 19.6600 بنك-قناة-السويس 19.4180 19.6600 المصرف-المتحد 19.4240 19.6600 البنك-التجاري-الدولي 19.4240 19.6600 المصري-لتنمية-الورادات 19.4290 19.6720 بنك-المشرق 19.4360 19.6720 بنك-HSBC 19.4800 19.6200 بنك-سايب 19.5300 19.7000 بنك-عودة 19.4060 19.6490 البنك-الأهلي-اليوناني 19.4290 19.6720

سعر الريال السعودي اليوم اليوم الأحد 14 أبريل 2019 بالبنوك:

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.5790 4.6390 مصرف-ابو-ظبي 4.5910 4.6340 البنك-المصري-الخليجي 4.6150 4.6350 البنك-الأهلي 4.6000 4.6290 بنك-البركة 4.5340 4.6710 بنك-الاسكندرية 4.5770 4.6340 البنك-العربي-الافريقي 4.5770 4.6300 البنك-المركزي 4.6030 4.6380 بنك-مصر 4.5990 4.6290 بنك-بلوم-مصر 4.6050 4.6320 كريدي-أجريكول 4.5840 4.6330 بنك-التعمير-والإسكان 4.5410 4.6820 بنك-بيريوس 4.5850 4.6340 بنك-قناة-السويس 4.5960 4.6370 المصرف-المتحد 4.5780 4.6350 البنك-التجاري-الدولي 4.5840 4.6290 بنك-المشرق 4.5870 4.6340 بنك-HSBC 4.6100 4.6300 بنك-سايب 4.5900 4.6300 بنك-عودة 4.6080 4.6340 البنك-الأهلي-اليوناني 4.5800 4.6420 المصري-لتنمية-الورادات 4.5900 4.6340

سعر الدولار اليوم اليوم الأحد 14 أبريل 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.2800 17.3800 مصرف ابو ظبي 17.2900 17.3800 البنك المصري الخليجي 17.2600 17.3600 البنك الأهلي 17.2500 17.3500 بنك البركة 17.2800 17.3800 بنك الاسكندرية 17.2600 17.3600 البنك العربي الافريقي 17.2700 17.3700 البنك المركزي 17.2450 17.3660 بنك مصر 17.2500 17.3500 بنك بلوم مصر 17.2700 17.3700 كريدي أجريكول 17.2700 17.3700 بنك التعمير والإسكان 17.2800 17.3800 بنك بيريوس 17.2600 17.3600 بنك قناة السويس 17.2600 17.3600 المصرف المتحد 17.2600 17.3600 البنك التجاري الدولي 17.2600 17.3600 المصري لتنمية الورادات 17.2700 17.3700 بنك المشرق 17.2700 17.3700 البنك الأهلي اليوناني 17.2700 17.3700 بنك HSBC 17.2800 17.3800 بنك عودة 17.2500 17.3500 بنك سايب 17.2800 17.3800

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.