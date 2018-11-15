اسعار العملات والذهب اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018: سعر الدولار والريال واليورو في مصر

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سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

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سعر الريال الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7370 4.8170 مصرف-ابو-ظبي 4.7700 4.7960 البنك-المصري-الخليجي 4.7660 4.7880 البنك-الأهلي 4.7560 4.7820 بنك-البركة 4.6890 4.8260 بنك-القاهرة 4.7550 4.7910 بنك-الاسكندرية 4.7310 4.7780 البنك-العربي-الافريقي 4.7310 4.7850 البنك-المركزي 4.7600 4.7920 بنك-مصر 4.7560 4.7690 بنك-بلوم-مصر 4.7610 4.7880 كريدي-أجريكول 4.7370 4.7870 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7400 4.7880 بنك-قناة-السويس 4.7670 4.7880 المصرف-المتحد 4.7380 4.7880 البنك-التجاري-الدولي 4.7430 4.7880 بنك-المشرق 4.7410 4.7880 بنك-الاستثمار-العربي 4.7610 4.7880 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7440 4.7930 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7360 4.7980 المصري-لتنمية-الورادات 4.7430 4.7880

سعر الذهب اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.

سعر الذهب الان

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 688 إلى 690 عيار 22 631 إلى 633 عيار 21 602 إلى 604 عيار 18 516 إلى 518 عيار 14 401 إلى 403 عيار 12 344 إلى 345 الاونصة 21,397 إلى 21,468 الجنيه الذهب 4,816 إلى 4,832 الكيلو 688,000 إلى 690,286

سعر اليورو اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.0900 20.4080 مصرف-ابو-ظبي 20.2230 20.3860 البنك-المصري-الخليجي 20.1330 20.3360 البنك-الأهلي 20.0260 20.2880 بنك-البركة 20.0750 20.3740 بنك-القاهرة 20.1190 20.3290 بنك-الاسكندرية 20.1370 20.3090 البنك-العربي-الافريقي 20.1160 20.3290 البنك-المركزي 20.1360 20.2620 بنك-مصر 20.0780 20.2500 بنك-بلوم-مصر 20.1190 20.3290 كريدي-أجريكول 20.1570 20.3290 بنك-التعمير-والإسكان 20.0090 20.4480 بنك-بيريوس 20.1270 20.3290 بنك-قناة-السويس 20.1790 20.3290 المصرف-المتحد 20.1380 20.3290 البنك-التجاري-الدولي 20.1160 20.3290 المصري-لتنمية-الورادات 20.3980 20.5390 بنك-المشرق 20.1570 20.3290 بنك-الاستثمار-العربي 20.1190 20.2970 بنك-HSBC 20.1200 20.3300 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.0410 20.2590 البنك-الأهلي-اليوناني 20.1570 20.3290

سعر الدولار اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8800 17.9800 مصرف ابو ظبي 17.8900 17.9900 البنك المصري الخليجي 17.8850 17.9600 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8750 17.9600 بنك القاهرة 17.8600 17.9600 بنك الاسكندرية 17.8600 17.9600 البنك العربي الافريقي 17.8600 17.9600 البنك المركزي 17.8640 17.9740 بنك مصر 17.7900 17.8900 بنك بلوم مصر 17.8600 17.9600 كريدي أجريكول 17.8600 17.9600 بنك التعمير والإسكان 17.8600 17.9600 بنك بيريوس 17.8700 17.9600 بنك قناة السويس 17.8800 17.9600 المصرف المتحد 17.8800 17.9600 البنك التجاري الدولي 17.8600 17.9600 المصري لتنمية الورادات 17.8600 17.9600 بنك المشرق 17.8600 17.9600 بنك الاستثمار العربي 17.8600 17.9600 البنك الأهلي اليوناني 17.8600 17.9600 بنك HSBC 17.8600 17.9600 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.