اسعار العملات والذهب اليوم السبت 15 ديسمبر 2018 في مصر

اسعار العملات والذهب اليوم السبت 15 ديسمبر 2018 في مصر

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم السبت 15 ديسمبر 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم السبت 15 ديسمبر 2018 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24709 إلى 711
عيار 22650 إلى 652
عيار 21620 إلى 622
عيار 18531 إلى 533
عيار 14413 إلى 415
عيار 12354 إلى 355
الاونصة22,037 إلى 22,108
الجنيه الذهب4,960 إلى 4,976
الكيلو708,571 إلى 710,857
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سعر اليورو اليوم السبت 15 ديسمبر 2018 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.213020.5330
مصرف-ابو-ظبي20.330020.4870
البنك-المصري-الخليجي20.310020.4690
البنك-الأهلي20.203020.3710
بنك-البركة20.210020.5110
بنك-القاهرة20.294020.4440
بنك-الاسكندرية20.274020.4240
البنك-العربي-الافريقي20.294020.4440
البنك-المركزي20.232020.3750
بنك-مصر20.215020.3820
بنك-بلوم-مصر20.306020.4440
كريدي-أجريكول20.306020.4730
بنك-التعمير-والإسكان20.204020.5220
بنك-بيريوس20.317020.4670
بنك-قناة-السويس20.317020.4440
المصرف-المتحد20.317020.4620
البنك-التجاري-الدولي20.294020.4620
المصري-لتنمية-الورادات20.323020.4900
بنك-المشرق20.294020.4620
بنك-الاستثمار-العربي20.296020.4260
بنك-HSBC20.290020.4400
بنك-الإئتمان-الزراعي20.111020.3790
البنك-الأهلي-اليوناني20.294020.4440

سعر الدولار اليوم السبت 15 ديسمبر 2018 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

سعر الدولار الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.880017.9800
مصرف ابو ظبي17.890017.9600
البنك المصري الخليجي17.880017.9600
البنك الأهلي17.780017.8800
بنك البركة17.875017.9600
بنك القاهرة17.860017.9600
بنك الاسكندرية17.860017.9600
البنك العربي الافريقي17.860017.9600
البنك المركزي17.849017.9740
بنك مصر17.790017.8900
بنك بلوم مصر17.860017.9600
كريدي أجريكول17.860017.9600
بنك التعمير والإسكان17.860017.9600
بنك بيريوس17.880017.9800
بنك قناة السويس17.860017.9600
المصرف المتحد17.880017.9600
البنك التجاري الدولي17.860017.9600
المصري لتنمية الورادات17.860017.9600
بنك المشرق17.860017.9600
بنك الاستثمار العربي17.860017.9600
البنك الأهلي اليوناني17.860017.9600
بنك HSBC17.860017.9600
بنك الإئتمان الزراعي17.780017.8800

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.