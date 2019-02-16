اسعار العملات والذهب اليوم السبت 16 فبراير 2018 في مصر الآن

منذ 51 دقيقة أخبار الاقتصاد
اسعار العملات والذهب اليوم السبت 16 فبراير 2018 في مصر الآن

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم السبت 16 فبراير 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم السبت 16 فبراير 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

سعر الذهب الان

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24734 إلى 736
عيار 22673 إلى 675
عيار 21642 إلى 644
عيار 18550 إلى 552
عيار 14428 إلى 429
عيار 12367 إلى 368
الاونصة22,819 إلى 22,890
الجنيه الذهب5,136 إلى 5,152
الكيلو733,714 إلى 736,000
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سعر الريال السعودي اليوم السبت 16 فبراير 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.64004.7000
البنك-المصري-الخليجي4.67004.6940
البنك-الأهلي4.66904.6960
بنك-البركة4.61004.7490
بنك-الاسكندرية4.63304.6800
البنك-العربي-الافريقي4.63804.6910
البنك-المركزي4.66204.6980
بنك-مصر4.67004.6900
بنك-بلوم-مصر4.66904.6960
كريدي-أجريكول4.65004.7000
بنك-التعمير-والإسكان4.62104.7310
بنك-بيريوس4.64604.6960
بنك-قناة-السويس4.65804.6980
المصرف-المتحد4.63804.6960
البنك-التجاري-الدولي4.64504.6900
بنك-المشرق4.65004.6980
المصرف-العربي-الدولي4.67904.7060
بنك-الإئتمان-الزراعي4.67304.7210
بنك-سايب4.66004.7100
بنك-عودة4.66604.6930
البنك-الأهلي-اليوناني4.63904.7000
المصري-لتنمية-الورادات4.64504.6900

سعر اليورو اليوم السبت 16 فبراير 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية19.706019.9600
البنك-المصري-الخليجي19.679019.9110
البنك-الأهلي19.675019.8940
بنك-البركة19.808020.1210
بنك-الاسكندرية19.655019.9090
البنك-العربي-الافريقي19.686019.9060
البنك-المركزي19.706019.8580
بنك-مصر19.675019.8680
بنك-بلوم-مصر19.697019.8910
كريدي-أجريكول19.720019.8940
بنك-التعمير-والإسكان19.623020.0000
بنك-بيريوس19.697019.9240
بنك-قناة-السويس19.697019.8910
المصرف-المتحد19.697019.8910
البنك-التجاري-الدولي19.675019.8940
المصري-لتنمية-الورادات19.675019.8940
بنك-المشرق19.708019.9020
المصرف-العربي-الدولي19.701019.8910
بنك-الإئتمان-الزراعي19.671019.8990
بنك-سايب19.900020.0400
بنك-عودة19.686019.8790
البنك-الأهلي-اليوناني19.675019.8680

سعر الدولار اليوم السبت 16 فبراير 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.500017.6000
البنك المصري الخليجي17.500017.6000
البنك الأهلي17.490017.5900
بنك البركة17.510017.6100
بنك الاسكندرية17.490017.5900
البنك العربي الافريقي17.500017.6000
البنك المركزي17.486017.6190
بنك مصر17.490017.5900
بنك بلوم مصر17.510017.6100
كريدي أجريكول17.530017.6300
بنك التعمير والإسكان17.520017.6200
بنك بيريوس17.540017.6400
بنك قناة السويس17.510017.6100
المصرف المتحد17.510017.6100
البنك التجاري الدولي17.490017.5900
المصري لتنمية الورادات17.490017.5900
بنك المشرق17.520017.6200
المصرف العربي الدولي17.510017.6100
البنك الأهلي اليوناني17.490017.5900
بنك عودة17.500017.6000
بنك سايب17.570017.6700
بنك الإئتمان الزراعي17.510017.6100

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