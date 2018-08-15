اسعار العملات والذهب اليوم الأربعاء 15 أغسطس 2018 في مصر

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ننشر لحضراتكم اسعار العملات والذهب اليوم الأربعاء 15 أغسطس 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7310 4.7860 مصرف-ابو-ظبي 4.7400 4.7860 البنك-المصري-الخليجي 4.7540 4.7870 البنك-الأهلي 4.7410 4.7680 بنك-البركة 4.6830 4.8240 بنك-القاهرة 4.7410 4.7890 بنك-الاسكندرية 4.7260 4.7740 البنك-العربي-الافريقي 4.7330 4.7860 البنك-المركزي 4.7580 4.7850 بنك-مصر 4.7410 4.7680 بنك-بلوم-مصر 4.7600 4.7860 كريدي-أجريكول 4.7350 4.7860 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7380 4.7860 بنك-قناة-السويس 4.7600 4.7860 المصرف-المتحد 4.7130 4.7870 البنك-التجاري-الدولي 4.7400 4.7860 بنك-المشرق 4.7380 4.7860 بنك-الاستثمار-العربي 4.7570 4.7840 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7300 4.7800 بنك-سايب 4.7400 4.7900 بنك-عودة 4.7610 4.7860 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7350 4.7960 البنك-العربي 4.6680 4.7200

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 702 إلى 704 عيار 22 643 إلى 645 عيار 21 614 إلى 616 عيار 18 526 إلى 528 عيار 14 409 إلى 411 عيار 12 351 إلى 352 الاونصة 21,823 إلى 21,894 الجنيه الذهب 4,912 إلى 4,928 الكيلو 701,714 إلى 704,000

سعر اليورو اليوم بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك-العربي 20.4000 20.6290 مصر-إيران-للتنمية 20.6100 20.8940 مصرف-ابو-ظبي 20.6890 20.8330 البنك-المصري-الخليجي 20.6350 20.8380 البنك-الأهلي 20.5820 20.7750 بنك-البركة 20.5900 20.9140 بنك-القاهرة 20.6400 20.8330 بنك-الاسكندرية 20.6530 20.8010 البنك-العربي-الافريقي 20.6730 20.8210 البنك-المركزي 20.6750 20.7940 بنك-مصر 20.6250 20.7750 بنك-بلوم-مصر 20.6520 20.8210 كريدي-أجريكول 20.6400 20.8330 بنك-التعمير-والإسكان 20.5610 20.8650 بنك-بيريوس 20.6400 20.8330 بنك-قناة-السويس 20.6830 20.8330 المصرف-المتحد 20.5670 20.8840 البنك-التجاري-الدولي 20.6400 20.8330 المصري-لتنمية-الورادات 20.6700 20.8490 بنك-المشرق 20.6830 20.8330 بنك-HSBC 20.6400 20.8300 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.6010 20.7990 بنك-سايب 20.6200 20.7400 بنك-عودة 20.6460 20.8330 البنك-الأهلي-اليوناني 20.6550 20.8210

سعر الدولار اليوم بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع البنك العربي 17.6000 17.7000 مصر إيران للتنمية 17.8300 17.9300 مصرف ابو ظبي 17.8350 17.9300 البنك المصري الخليجي 17.8500 17.9500 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8500 17.9500 بنك القاهرة 17.8400 17.9400 بنك الاسكندرية 17.8400 17.9400 البنك العربي الافريقي 17.8200 17.9200 البنك المركزي 17.8390 17.9380 بنك مصر 17.7800 17.8800 بنك بلوم مصر 17.8400 17.9400 كريدي أجريكول 17.8500 17.9500 بنك التعمير والإسكان 17.8300 17.9300 بنك بيريوس 17.8500 17.9500 بنك قناة السويس 17.8500 17.9500 المصرف المتحد 17.8500 17.9500 البنك التجاري الدولي 17.8400 17.9400 المصري لتنمية الورادات 17.8400 17.9400 بنك المشرق 17.8500 17.9500 البنك الأهلي اليوناني 17.8400 17.9400 بنك HSBC 17.8500 17.9500 بنك عودة 17.8550 17.9500 بنك سايب 17.8500 17.9500 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.