اسعار العملات والذهب في مصر: سعر الدولار والريال السعودي واليورو اليوم السبت 17 نوفمبر 2018

اسعار العملات والذهب في مصر: سعر الدولار والريال السعودي واليورو اليوم السبت 17 نوفمبر 2018

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم السبت 17 نوفمبر 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر اليورو اليوم السبت 17 نوفمبر 2018 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.156020.3930
مصرف-ابو-ظبي20.230020.3860
البنك-المصري-الخليجي20.234020.3920
البنك-الأهلي20.040020.2960
بنك-البركة20.153020.4530
بنك-القاهرة20.130020.3860
بنك-الاسكندرية20.176020.3500
البنك-العربي-الافريقي20.159020.3860
البنك-المركزي20.196020.3340
بنك-مصر20.051020.3070
بنك-بلوم-مصر20.130020.3860
كريدي-أجريكول20.196020.3700
بنك-التعمير-والإسكان20.101020.4850
بنك-بيريوس20.207020.3930
بنك-قناة-السويس20.153020.3860
المصرف-المتحد20.181020.3860
البنك-التجاري-الدولي20.130020.3860
المصري-لتنمية-الورادات20.157020.3290
بنك-المشرق20.130020.3860
بنك-الاستثمار-العربي20.130020.3860
بنك-HSBC20.130020.3900
بنك-الإئتمان-الزراعي20.082020.2990
البنك-الأهلي-اليوناني20.196020.3700

سعر الريال السعودي اليوم السبت 17 نوفمبر 2018 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

سعر الريال الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.73704.8170
مصرف-ابو-ظبي4.77004.7960
البنك-المصري-الخليجي4.76604.7880
البنك-الأهلي4.75604.7820
بنك-البركة4.68904.8260
بنك-القاهرة4.75504.7910
بنك-الاسكندرية4.73104.7780
البنك-العربي-الافريقي4.73104.7850
البنك-المركزي4.76004.7920
بنك-مصر4.75604.7690
بنك-بلوم-مصر4.76104.7880
كريدي-أجريكول4.73704.7870
بنك-التعمير-والإسكان4.69704.7910
بنك-بيريوس4.74004.7880
بنك-قناة-السويس4.76704.7880
المصرف-المتحد4.73804.7880
البنك-التجاري-الدولي4.74304.7880
بنك-المشرق4.74104.7880
بنك-الاستثمار-العربي4.76104.7880
بنك-HSBC4.76004.7900
بنك-الإئتمان-الزراعي4.74404.7930
البنك-الأهلي-اليوناني4.73604.7980
المصري-لتنمية-الورادات4.74304.7880

سعر الدولار اليوم السبت 17 نوفمبر 2018 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

سعر الدولار الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.870017.9700
مصرف ابو ظبي17.890017.9600
البنك المصري الخليجي17.880017.9600
البنك الأهلي17.780017.8800
بنك البركة17.875017.9600
بنك القاهرة17.860017.9600
بنك الاسكندرية17.860017.9600
البنك العربي الافريقي17.860017.9600
البنك المركزي17.858017.9740
بنك مصر17.790017.8900
بنك بلوم مصر17.860017.9600
كريدي أجريكول17.860017.9600
بنك التعمير والإسكان17.860017.9600
بنك بيريوس17.870017.9600
بنك قناة السويس17.880017.9600
المصرف المتحد17.880017.9600
البنك التجاري الدولي17.860017.9600
المصري لتنمية الورادات17.860017.9600
بنك المشرق17.860017.9600
بنك الاستثمار العربي17.860017.9600
البنك الأهلي اليوناني17.860017.9600
بنك HSBC17.860017.9600
بنك الإئتمان الزراعي17.780017.8800

سعر الذهب اليوم السبت 17 نوفمبر 2018 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.

سعر الذهب الان

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24695 إلى 697
عيار 22637 إلى 639
عيار 21608 إلى 610
عيار 18521 إلى 523
عيار 14405 إلى 407
عيار 12347 إلى 349
الاونصة21,610 إلى 21,681
الجنيه الذهب4,864 إلى 4,880
الكيلو694,857 إلى 697,143
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اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.