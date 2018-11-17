اسعار العملات والذهب في مصر: سعر الدولار والريال السعودي واليورو اليوم السبت 17 نوفمبر 2018

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سعر الدولار و العملات والذهب اليوم السبت 17 نوفمبر 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر اليورو اليوم السبت 17 نوفمبر 2018 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.1560 20.3930 مصرف-ابو-ظبي 20.2300 20.3860 البنك-المصري-الخليجي 20.2340 20.3920 البنك-الأهلي 20.0400 20.2960 بنك-البركة 20.1530 20.4530 بنك-القاهرة 20.1300 20.3860 بنك-الاسكندرية 20.1760 20.3500 البنك-العربي-الافريقي 20.1590 20.3860 البنك-المركزي 20.1960 20.3340 بنك-مصر 20.0510 20.3070 بنك-بلوم-مصر 20.1300 20.3860 كريدي-أجريكول 20.1960 20.3700 بنك-التعمير-والإسكان 20.1010 20.4850 بنك-بيريوس 20.2070 20.3930 بنك-قناة-السويس 20.1530 20.3860 المصرف-المتحد 20.1810 20.3860 البنك-التجاري-الدولي 20.1300 20.3860 المصري-لتنمية-الورادات 20.1570 20.3290 بنك-المشرق 20.1300 20.3860 بنك-الاستثمار-العربي 20.1300 20.3860 بنك-HSBC 20.1300 20.3900 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.0820 20.2990 البنك-الأهلي-اليوناني 20.1960 20.3700

سعر الريال السعودي اليوم السبت 17 نوفمبر 2018 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

سعر الريال الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7370 4.8170 مصرف-ابو-ظبي 4.7700 4.7960 البنك-المصري-الخليجي 4.7660 4.7880 البنك-الأهلي 4.7560 4.7820 بنك-البركة 4.6890 4.8260 بنك-القاهرة 4.7550 4.7910 بنك-الاسكندرية 4.7310 4.7780 البنك-العربي-الافريقي 4.7310 4.7850 البنك-المركزي 4.7600 4.7920 بنك-مصر 4.7560 4.7690 بنك-بلوم-مصر 4.7610 4.7880 كريدي-أجريكول 4.7370 4.7870 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7400 4.7880 بنك-قناة-السويس 4.7670 4.7880 المصرف-المتحد 4.7380 4.7880 البنك-التجاري-الدولي 4.7430 4.7880 بنك-المشرق 4.7410 4.7880 بنك-الاستثمار-العربي 4.7610 4.7880 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7440 4.7930 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7360 4.7980 المصري-لتنمية-الورادات 4.7430 4.7880

سعر الدولار اليوم السبت 17 نوفمبر 2018 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8700 17.9700 مصرف ابو ظبي 17.8900 17.9600 البنك المصري الخليجي 17.8800 17.9600 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8750 17.9600 بنك القاهرة 17.8600 17.9600 بنك الاسكندرية 17.8600 17.9600 البنك العربي الافريقي 17.8600 17.9600 البنك المركزي 17.8580 17.9740 بنك مصر 17.7900 17.8900 بنك بلوم مصر 17.8600 17.9600 كريدي أجريكول 17.8600 17.9600 بنك التعمير والإسكان 17.8600 17.9600 بنك بيريوس 17.8700 17.9600 بنك قناة السويس 17.8800 17.9600 المصرف المتحد 17.8800 17.9600 البنك التجاري الدولي 17.8600 17.9600 المصري لتنمية الورادات 17.8600 17.9600 بنك المشرق 17.8600 17.9600 بنك الاستثمار العربي 17.8600 17.9600 البنك الأهلي اليوناني 17.8600 17.9600 بنك HSBC 17.8600 17.9600 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800

سعر الذهب اليوم السبت 17 نوفمبر 2018 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.

سعر الذهب الان

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 695 إلى 697 عيار 22 637 إلى 639 عيار 21 608 إلى 610 عيار 18 521 إلى 523 عيار 14 405 إلى 407 عيار 12 347 إلى 349 الاونصة 21,610 إلى 21,681 الجنيه الذهب 4,864 إلى 4,880 الكيلو 694,857 إلى 697,143

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.