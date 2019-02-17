اسعار العملات والذهب اليوم الأحد 17 فبراير 2018 في مصر الآن

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سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الأحد 17 فبراير 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم الأحد 17 فبراير 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

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سعر الذهب الان

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 734 إلى 736 عيار 22 673 إلى 675 عيار 21 642 إلى 644 عيار 18 550 إلى 552 عيار 14 428 إلى 429 عيار 12 367 إلى 368 الاونصة 22,819 إلى 22,890 الجنيه الذهب 5,136 إلى 5,152 الكيلو 733,714 إلى 736,000

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17 فبراير 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6400 4.7000 البنك-المصري-الخليجي 4.6700 4.6940 البنك-الأهلي 4.6690 4.6960 بنك-البركة 4.6100 4.7490 بنك-الاسكندرية 4.6330 4.6800 البنك-العربي-الافريقي 4.6380 4.6910 البنك-المركزي 4.6620 4.6980 بنك-مصر 4.6700 4.6900 بنك-بلوم-مصر 4.6690 4.6960 كريدي-أجريكول 4.6500 4.7000 بنك-التعمير-والإسكان 4.6210 4.7310 بنك-بيريوس 4.6460 4.6960 بنك-قناة-السويس 4.6580 4.6980 المصرف-المتحد 4.6380 4.6960 البنك-التجاري-الدولي 4.6450 4.6900 بنك-المشرق 4.6500 4.6980 المصرف-العربي-الدولي 4.6790 4.7060 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.6730 4.7210 بنك-سايب 4.6600 4.7100 بنك-عودة 4.6660 4.6930 البنك-الأهلي-اليوناني 4.6390 4.7000 المصري-لتنمية-الورادات 4.6450 4.6900

سعر اليورو اليوم الأحد 17 فبراير 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 19.7320 19.9860 البنك-المصري-الخليجي 19.6660 19.9240 البنك-الأهلي 19.6500 19.8960 بنك-البركة 19.6650 19.9770 بنك-الاسكندرية 19.6300 19.8760 البنك-العربي-الافريقي 19.6500 19.8960 البنك-المركزي 19.7440 19.9090 بنك-مصر 19.6500 19.8960 بنك-بلوم-مصر 19.6720 19.9190 كريدي-أجريكول 19.6730 19.9190 بنك-التعمير-والإسكان 19.7050 20.0000 بنك-بيريوس 19.6970 19.8910 بنك-قناة-السويس 19.6660 19.9190 المصرف-المتحد 19.7360 19.9130 البنك-التجاري-الدولي 19.6500 19.8960 المصري-لتنمية-الورادات 19.6750 19.8940 بنك-المشرق 19.7080 19.9020 المصرف-العربي-الدولي 19.6730 19.8870 بنك-الإئتمان-الزراعي 19.6710 19.8990 بنك-سايب 19.9000 20.0400 بنك-عودة 19.6660 19.9190 البنك-الأهلي-اليوناني 19.6430 19.8960

سعر الدولار اليوم الأحد 17 فبراير 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع بنك سايب 17.5700 17.6700 بنك التعمير والإسكان 17.5200 17.6200 بنك المشرق 17.5200 17.6200 البنك المصري الخليجي 17.5100 17.6100 بنك البركة 17.5100 17.6100 بنك بلوم مصر 17.5100 17.6100 كريدي أجريكول 17.5100 17.6100 بنك بيريوس 17.5100 17.6100 بنك قناة السويس 17.5100 17.6100 المصرف المتحد 17.5100 17.6100 المصرف العربي الدولي 17.5100 17.6100 بنك الإئتمان الزراعي 17.5100 17.6100 البنك العقاري المصري 17.5000 17.6000 مصر إيران للتنمية 17.5000 17.6000 بنك عودة 17.5000 17.6000 البنك الأهلي 17.4900 17.5900 بنك الاسكندرية 17.4900 17.5900 البنك العربي الافريقي 17.4900 17.5900 بنك مصر 17.4900 17.5900 البنك التجاري الدولي 17.4900 17.5900 المصري لتنمية الورادات 17.4900 17.5900 البنك الأهلي اليوناني 17.4900 17.5900 البنك المركزي 17.4830 17.6220

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.