أسعار العملات والذهب اليوم الأحد 17 مارس 2019 في مصر

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أسعار العملات والذهب اليوم الأحد 17 مارس 2019 في مصر
الجنيه المصري ضمن قائمة أجمل العملات المعدنية عالميًا

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الأحد 17 مارس 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم الأحد 17 مارس 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24720 إلى 722
عيار 22660 إلى 662
عيار 21630 إلى 632
عيار 18540 إلى 542
عيار 14420 إلى 421
عيار 12360 إلى 361
الاونصة22,392 إلى 22,463
الجنيه الذهب5,040 إلى 5,056
الكيلو720,000 إلى 722,286
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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17 مارس 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.60104.6600
مصرف-ابو-ظبي4.62104.6530
البنك-المصري-الخليجي4.62104.6480
البنك-الأهلي4.62404.6510
بنك-البركة4.55204.6900
بنك-الاسكندرية4.59304.6500
البنك-العربي-الافريقي4.59804.6500
البنك-المركزي4.61904.6530
بنك-مصر4.62404.6500
بنك-بلوم-مصر4.62604.6530
كريدي-أجريكول4.59704.6460
بنك-التعمير-والإسكان4.57104.7010
بنك-بيريوس4.60004.6500
بنك-قناة-السويس4.61204.6530
المصرف-المتحد4.59104.6480
البنك-التجاري-الدولي4.60204.6480
بنك-المشرق4.60304.6500
المصرف-العربي-الدولي4.62404.6500
بنك-HSBC4.63004.6500
بنك-سايب4.60004.6500
بنك-عودة4.62104.6480
البنك-الأهلي-اليوناني4.59904.6600
المصري-لتنمية-الورادات4.60804.6530

سعر اليورو اليوم الأحد 17 مارس 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية19.620019.8740
مصرف-ابو-ظبي19.692019.7740
البنك-المصري-الخليجي19.573019.7800
البنك-الأهلي19.591019.7860
بنك-البركة19.543019.8530
بنك-الاسكندرية19.571019.7860
البنك-العربي-الافريقي19.591019.7860
البنك-المركزي19.617019.7710
بنك-مصر19.591019.7860
بنك-بلوم-مصر19.602019.7970
كريدي-أجريكول19.579019.7740
بنك-التعمير-والإسكان19.550019.9040
بنك-بيريوس19.594019.7860
بنك-قناة-السويس19.584019.7860
المصرف-المتحد19.579019.7740
البنك-التجاري-الدولي19.579019.7740
المصري-لتنمية-الورادات19.595019.7970
بنك-المشرق19.591019.7860
المصرف-العربي-الدولي19.594019.7860
بنك-HSBC19.600019.8000
بنك-سايب19.650019.7700
بنك-عودة19.573019.7740
البنك-الأهلي-اليوناني19.584019.7860

سعر الدولار اليوم الأحد 17 مارس 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.350017.4500
مصرف ابو ظبي17.405017.4500
البنك المصري الخليجي17.330017.4300
البنك الأهلي17.340017.4400
بنك البركة17.350017.4500
بنك الاسكندرية17.340017.4400
البنك العربي الافريقي17.340017.4400
البنك المركزي17.321017.4490
بنك مصر17.340017.4400
بنك بلوم مصر17.350017.4500
كريدي أجريكول17.330017.4300
بنك التعمير والإسكان17.340017.4400
بنك بيريوس17.340017.4400
بنك قناة السويس17.340017.4400
المصرف المتحد17.330017.4300
البنك التجاري الدولي17.330017.4300
المصري لتنمية الورادات17.350017.4500
بنك المشرق17.340017.4400
المصرف العربي الدولي17.340017.4400
البنك الأهلي اليوناني17.340017.4400
بنك HSBC17.350017.4500
بنك عودة17.350017.4500
بنك سايب17.350017.4500

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