أسعار العملات والذهب اليوم الأحد 17 مارس 2019 في مصر

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الأحد 17 مارس 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.
سعر الذهب اليوم الأحد 17 مارس 2019 في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|720 إلى 722
|عيار 22
|660 إلى 662
|عيار 21
|630 إلى 632
|عيار 18
|540 إلى 542
|عيار 14
|420 إلى 421
|عيار 12
|360 إلى 361
|الاونصة
|22,392 إلى 22,463
|الجنيه الذهب
|5,040 إلى 5,056
|الكيلو
|720,000 إلى 722,286
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17 مارس 2019 بالبنوك:
سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|4.6010
|4.6600
|مصرف-ابو-ظبي
|4.6210
|4.6530
|البنك-المصري-الخليجي
|4.6210
|4.6480
|البنك-الأهلي
|4.6240
|4.6510
|بنك-البركة
|4.5520
|4.6900
|بنك-الاسكندرية
|4.5930
|4.6500
|البنك-العربي-الافريقي
|4.5980
|4.6500
|البنك-المركزي
|4.6190
|4.6530
|بنك-مصر
|4.6240
|4.6500
|بنك-بلوم-مصر
|4.6260
|4.6530
|كريدي-أجريكول
|4.5970
|4.6460
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.5710
|4.7010
|بنك-بيريوس
|4.6000
|4.6500
|بنك-قناة-السويس
|4.6120
|4.6530
|المصرف-المتحد
|4.5910
|4.6480
|البنك-التجاري-الدولي
|4.6020
|4.6480
|بنك-المشرق
|4.6030
|4.6500
|المصرف-العربي-الدولي
|4.6240
|4.6500
|بنك-HSBC
|4.6300
|4.6500
|بنك-سايب
|4.6000
|4.6500
|بنك-عودة
|4.6210
|4.6480
|البنك-الأهلي-اليوناني
|4.5990
|4.6600
|المصري-لتنمية-الورادات
|4.6080
|4.6530
سعر اليورو اليوم الأحد 17 مارس 2019 بالبنوك
سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.
سعر اليورو الان
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|19.6200
|19.8740
|مصرف-ابو-ظبي
|19.6920
|19.7740
|البنك-المصري-الخليجي
|19.5730
|19.7800
|البنك-الأهلي
|19.5910
|19.7860
|بنك-البركة
|19.5430
|19.8530
|بنك-الاسكندرية
|19.5710
|19.7860
|البنك-العربي-الافريقي
|19.5910
|19.7860
|البنك-المركزي
|19.6170
|19.7710
|بنك-مصر
|19.5910
|19.7860
|بنك-بلوم-مصر
|19.6020
|19.7970
|كريدي-أجريكول
|19.5790
|19.7740
|بنك-التعمير-والإسكان
|19.5500
|19.9040
|بنك-بيريوس
|19.5940
|19.7860
|بنك-قناة-السويس
|19.5840
|19.7860
|المصرف-المتحد
|19.5790
|19.7740
|البنك-التجاري-الدولي
|19.5790
|19.7740
|المصري-لتنمية-الورادات
|19.5950
|19.7970
|بنك-المشرق
|19.5910
|19.7860
|المصرف-العربي-الدولي
|19.5940
|19.7860
|بنك-HSBC
|19.6000
|19.8000
|بنك-سايب
|19.6500
|19.7700
|بنك-عودة
|19.5730
|19.7740
|البنك-الأهلي-اليوناني
|19.5840
|19.7860
سعر الدولار اليوم الأحد 17 مارس 2019 بالبنوك
سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.3500
|17.4500
|مصرف ابو ظبي
|17.4050
|17.4500
|البنك المصري الخليجي
|17.3300
|17.4300
|البنك الأهلي
|17.3400
|17.4400
|بنك البركة
|17.3500
|17.4500
|بنك الاسكندرية
|17.3400
|17.4400
|البنك العربي الافريقي
|17.3400
|17.4400
|البنك المركزي
|17.3210
|17.4490
|بنك مصر
|17.3400
|17.4400
|بنك بلوم مصر
|17.3500
|17.4500
|كريدي أجريكول
|17.3300
|17.4300
|بنك التعمير والإسكان
|17.3400
|17.4400
|بنك بيريوس
|17.3400
|17.4400
|بنك قناة السويس
|17.3400
|17.4400
|المصرف المتحد
|17.3300
|17.4300
|البنك التجاري الدولي
|17.3300
|17.4300
|المصري لتنمية الورادات
|17.3500
|17.4500
|بنك المشرق
|17.3400
|17.4400
|المصرف العربي الدولي
|17.3400
|17.4400
|البنك الأهلي اليوناني
|17.3400
|17.4400
|بنك HSBC
|17.3500
|17.4500
|بنك عودة
|17.3500
|17.4500
|بنك سايب
|17.3500
|17.4500
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