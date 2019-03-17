أسعار العملات والذهب اليوم الأحد 17 مارس 2019 في مصر

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سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الأحد 17 مارس 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم الأحد 17 مارس 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 720 إلى 722 عيار 22 660 إلى 662 عيار 21 630 إلى 632 عيار 18 540 إلى 542 عيار 14 420 إلى 421 عيار 12 360 إلى 361 الاونصة 22,392 إلى 22,463 الجنيه الذهب 5,040 إلى 5,056 الكيلو 720,000 إلى 722,286

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17 مارس 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6010 4.6600 مصرف-ابو-ظبي 4.6210 4.6530 البنك-المصري-الخليجي 4.6210 4.6480 البنك-الأهلي 4.6240 4.6510 بنك-البركة 4.5520 4.6900 بنك-الاسكندرية 4.5930 4.6500 البنك-العربي-الافريقي 4.5980 4.6500 البنك-المركزي 4.6190 4.6530 بنك-مصر 4.6240 4.6500 بنك-بلوم-مصر 4.6260 4.6530 كريدي-أجريكول 4.5970 4.6460 بنك-التعمير-والإسكان 4.5710 4.7010 بنك-بيريوس 4.6000 4.6500 بنك-قناة-السويس 4.6120 4.6530 المصرف-المتحد 4.5910 4.6480 البنك-التجاري-الدولي 4.6020 4.6480 بنك-المشرق 4.6030 4.6500 المصرف-العربي-الدولي 4.6240 4.6500 بنك-HSBC 4.6300 4.6500 بنك-سايب 4.6000 4.6500 بنك-عودة 4.6210 4.6480 البنك-الأهلي-اليوناني 4.5990 4.6600 المصري-لتنمية-الورادات 4.6080 4.6530

سعر اليورو اليوم الأحد 17 مارس 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 19.6200 19.8740 مصرف-ابو-ظبي 19.6920 19.7740 البنك-المصري-الخليجي 19.5730 19.7800 البنك-الأهلي 19.5910 19.7860 بنك-البركة 19.5430 19.8530 بنك-الاسكندرية 19.5710 19.7860 البنك-العربي-الافريقي 19.5910 19.7860 البنك-المركزي 19.6170 19.7710 بنك-مصر 19.5910 19.7860 بنك-بلوم-مصر 19.6020 19.7970 كريدي-أجريكول 19.5790 19.7740 بنك-التعمير-والإسكان 19.5500 19.9040 بنك-بيريوس 19.5940 19.7860 بنك-قناة-السويس 19.5840 19.7860 المصرف-المتحد 19.5790 19.7740 البنك-التجاري-الدولي 19.5790 19.7740 المصري-لتنمية-الورادات 19.5950 19.7970 بنك-المشرق 19.5910 19.7860 المصرف-العربي-الدولي 19.5940 19.7860 بنك-HSBC 19.6000 19.8000 بنك-سايب 19.6500 19.7700 بنك-عودة 19.5730 19.7740 البنك-الأهلي-اليوناني 19.5840 19.7860

سعر الدولار اليوم الأحد 17 مارس 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.3500 17.4500 مصرف ابو ظبي 17.4050 17.4500 البنك المصري الخليجي 17.3300 17.4300 البنك الأهلي 17.3400 17.4400 بنك البركة 17.3500 17.4500 بنك الاسكندرية 17.3400 17.4400 البنك العربي الافريقي 17.3400 17.4400 البنك المركزي 17.3210 17.4490 بنك مصر 17.3400 17.4400 بنك بلوم مصر 17.3500 17.4500 كريدي أجريكول 17.3300 17.4300 بنك التعمير والإسكان 17.3400 17.4400 بنك بيريوس 17.3400 17.4400 بنك قناة السويس 17.3400 17.4400 المصرف المتحد 17.3300 17.4300 البنك التجاري الدولي 17.3300 17.4300 المصري لتنمية الورادات 17.3500 17.4500 بنك المشرق 17.3400 17.4400 المصرف العربي الدولي 17.3400 17.4400 البنك الأهلي اليوناني 17.3400 17.4400 بنك HSBC 17.3500 17.4500 بنك عودة 17.3500 17.4500 بنك سايب 17.3500 17.4500

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.