أسعار العملات والذهب اليوم الأربعاء 17 أبريل 2019 في مصر

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم اليوم الأربعاء 17 أبريل 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم اليوم الأربعاء 17 أبريل 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 704 إلى 706 عيار 22 645 إلى 647 عيار 21 616 إلى 618 عيار 18 528 إلى 530 عيار 14 411 إلى 412 عيار 12 352 إلى 353 الاونصة 21,894 إلى 21,965 الجنيه الذهب 4,928 إلى 4,944 الكيلو 704,000 إلى 706,286

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سعر اليورو اليوم اليوم الأربعاء 17 أبريل 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 19.4800 19.6740 مصرف-ابو-ظبي 19.5310 19.6640 البنك-المصري-الخليجي 19.4770 19.6580 البنك-الأهلي 19.4580 19.6300 بنك-البركة 19.4030 19.7110 بنك-الاسكندرية 19.4770 19.6530 البنك-العربي-الافريقي 19.4690 19.6410 البنك-المركزي 19.5110 19.6540 بنك-مصر 19.4800 19.6300 بنك-بلوم-مصر 19.5030 19.6520 كريدي-أجريكول 19.5030 19.6520 بنك-التعمير-والإسكان 19.4980 19.7810 بنك-بيريوس 19.4810 19.6520 بنك-قناة-السويس 19.4690 19.6410 المصرف-المتحد 19.4690 19.6410 البنك-التجاري-الدولي 19.4690 19.6410 المصري-لتنمية-الورادات 19.4920 19.6640 بنك-المشرق 19.5030 19.6520 بنك-HSBC 19.5100 19.6600 بنك-سايب 19.5300 19.7000 بنك-عودة 19.5140 19.6640 البنك-الأهلي-اليوناني 19.4920 19.6410

سعر الريال السعودي اليوم اليوم الأربعاء 17 أبريل 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.5790 4.6390 مصرف-ابو-ظبي 4.5910 4.6340 البنك-المصري-الخليجي 4.6150 4.6350 البنك-الأهلي 4.6000 4.6290 بنك-البركة 4.5340 4.6710 بنك-الاسكندرية 4.5770 4.6340 البنك-العربي-الافريقي 4.5770 4.6300 البنك-المركزي 4.6030 4.6380 بنك-مصر 4.5990 4.6290 بنك-بلوم-مصر 4.6050 4.6320 كريدي-أجريكول 4.5840 4.6330 بنك-التعمير-والإسكان 4.5410 4.6820 بنك-بيريوس 4.5850 4.6340 بنك-قناة-السويس 4.5960 4.6370 المصرف-المتحد 4.5780 4.6350 البنك-التجاري-الدولي 4.5840 4.6290 بنك-المشرق 4.5870 4.6340 بنك-HSBC 4.6100 4.6300 بنك-سايب 4.5900 4.6300 بنك-عودة 4.6080 4.6340 البنك-الأهلي-اليوناني 4.5800 4.6420 المصري-لتنمية-الورادات 4.5900 4.6340

سعر الدولار اليوم اليوم الأربعاء 17 أبريل 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.2600 17.3600 مصرف ابو ظبي 17.2900 17.3800 البنك المصري الخليجي 17.2700 17.3700 البنك الأهلي 17.2500 17.3500 بنك البركة 17.2700 17.3700 بنك الاسكندرية 17.2600 17.3600 البنك العربي الافريقي 17.2600 17.3600 البنك المركزي 17.2570 17.3820 بنك مصر 17.2500 17.3500 بنك بلوم مصر 17.2700 17.3700 كريدي أجريكول 17.2700 17.3700 بنك التعمير والإسكان 17.2700 17.3700 بنك بيريوس 17.2700 17.3700 بنك قناة السويس 17.2600 17.3600 المصرف المتحد 17.2600 17.3600 البنك التجاري الدولي 17.2600 17.3600 المصري لتنمية الورادات 17.2800 17.3800 بنك المشرق 17.2700 17.3700 البنك الأهلي اليوناني 17.2700 17.3700 بنك HSBC 17.2800 17.3800 بنك عودة 17.2800 17.3800 بنك سايب 17.2800 17.3800

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.