اسعار العملات والذهب اليوم الثلاثاء 17 يوليو 2018 في مصر الآن

اسعار العملات والذهب اليوم الثلاثاء 17 يوليو 2018 في مصر الآن
اسعار العملات والذهب

ننشر لحضراتكم اسعار العملات والذهب اليوم الثلاثاء 17 يوليو 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24710 إلى 712
عيار 22651 إلى 653
عيار 21621 إلى 623
عيار 18532 إلى 534
عيار 14414 إلى 415
عيار 12355 إلى 356
الاونصة22,072 إلى 22,143
الجنيه الذهب4,968 إلى 4,984
الكيلو709,714 إلى 712,000
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سعر اليورو اليوم بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك-العربي20.400020.6290
مصر-إيران-للتنمية20.704020.9910
مصرف-ابو-ظبي20.724020.9800
البنك-المصري-الخليجي20.836021.0520
البنك-الأهلي20.760020.9640
بنك-البركة20.803021.1300
بنك-القاهرة20.830021.0080
بنك-الاسكندرية20.810020.9810
البنك-العربي-الافريقي20.830021.0350
البنك-المركزي20.895021.0180
بنك-مصر20.760020.9300
بنك-بلوم-مصر20.842021.0410
كريدي-أجريكول20.842021.0410
بنك-التعمير-والإسكان20.707021.0000
بنك-بيريوس20.842021.0120
بنك-قناة-السويس20.830021.0350
المصرف-المتحد20.830021.0640
البنك-التجاري-الدولي20.830021.0350
المصري-لتنمية-الورادات20.724020.9800
بنك-المشرق20.842021.0120
بنك-الاستثمار-العربي20.838020.9890
بنك-HSBC20.840021.0500
بنك-الإئتمان-الزراعي20.732020.9490
بنك-سايب20.840021.0000
بنك-عودة20.842021.0460
البنك-الأهلي-اليوناني20.830021.0010
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سعر الدولار اليوم بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.840017.9400
مصرف ابو ظبي17.850017.9500
البنك المصري الخليجي17.850017.9500
البنك الأهلي17.780017.8800
بنك البركة17.850017.9500
بنك القاهرة17.830017.9300
بنك الاسكندرية17.840017.9400
البنك العربي الافريقي17.840017.9400
البنك المركزي17.836017.9330
بنك مصر17.780017.8800
بنك بلوم مصر17.850017.9500
كريدي أجريكول17.850017.9500
بنك التعمير والإسكان17.850017.9500
بنك بيريوس17.850017.9500
بنك قناة السويس17.840017.9400
المصرف المتحد17.840017.9400
البنك التجاري الدولي17.840017.9400
المصري لتنمية الورادات17.850017.9500
بنك المشرق17.850017.9500
بنك الاستثمار العربي17.830017.9300
البنك الأهلي اليوناني17.840017.9400
بنك HSBC17.850017.9500
بنك عودة17.850017.9500
بنك سايب17.850017.9500
بنك الإئتمان الزراعي17.780017.8800
البنك العربي17.600017.7000

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.73104.7860
مصرف-ابو-ظبي4.73804.7870
البنك-المصري-الخليجي4.75404.7870
البنك-الأهلي4.74104.7680
بنك-البركة4.68304.8240
بنك-القاهرة4.73804.7860
بنك-الاسكندرية4.72604.7740
البنك-العربي-الافريقي4.73004.7840
البنك-المركزي4.75804.7840
بنك-مصر4.74104.7680
بنك-بلوم-مصر4.75904.7860
كريدي-أجريكول4.73504.7860
بنك-التعمير-والإسكان4.69704.7910
بنك-بيريوس4.73804.7860
بنك-قناة-السويس4.75704.7840
المصرف-المتحد4.71004.7840
البنك-التجاري-الدولي4.73804.7840
بنك-المشرق4.73804.7860
بنك-الاستثمار-العربي4.75404.7810
بنك-HSBC4.76004.7900
بنك-الإئتمان-الزراعي4.73004.7800
بنك-سايب4.74004.7900
بنك-عودة4.76004.7860
البنك-الأهلي-اليوناني4.73204.7940
البنك-العربي4.66804.7200