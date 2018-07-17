اسعار العملات والذهب اليوم الثلاثاء 17 يوليو 2018 في مصر الآن

Advertisements

ننشر لحضراتكم اسعار العملات والذهب اليوم الثلاثاء 17 يوليو 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.

Advertisements

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 710 إلى 712 عيار 22 651 إلى 653 عيار 21 621 إلى 623 عيار 18 532 إلى 534 عيار 14 414 إلى 415 عيار 12 355 إلى 356 الاونصة 22,072 إلى 22,143 الجنيه الذهب 4,968 إلى 4,984 الكيلو 709,714 إلى 712,000

سعر اليورو اليوم بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك-العربي 20.4000 20.6290 مصر-إيران-للتنمية 20.7040 20.9910 مصرف-ابو-ظبي 20.7240 20.9800 البنك-المصري-الخليجي 20.8360 21.0520 البنك-الأهلي 20.7600 20.9640 بنك-البركة 20.8030 21.1300 بنك-القاهرة 20.8300 21.0080 بنك-الاسكندرية 20.8100 20.9810 البنك-العربي-الافريقي 20.8300 21.0350 البنك-المركزي 20.8950 21.0180 بنك-مصر 20.7600 20.9300 بنك-بلوم-مصر 20.8420 21.0410 كريدي-أجريكول 20.8420 21.0410 بنك-التعمير-والإسكان 20.7070 21.0000 بنك-بيريوس 20.8420 21.0120 بنك-قناة-السويس 20.8300 21.0350 المصرف-المتحد 20.8300 21.0640 البنك-التجاري-الدولي 20.8300 21.0350 المصري-لتنمية-الورادات 20.7240 20.9800 بنك-المشرق 20.8420 21.0120 بنك-الاستثمار-العربي 20.8380 20.9890 بنك-HSBC 20.8400 21.0500 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.7320 20.9490 بنك-سايب 20.8400 21.0000 بنك-عودة 20.8420 21.0460 البنك-الأهلي-اليوناني 20.8300 21.0010

سعر الدولار اليوم بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

Advertisements

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8400 17.9400 مصرف ابو ظبي 17.8500 17.9500 البنك المصري الخليجي 17.8500 17.9500 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8500 17.9500 بنك القاهرة 17.8300 17.9300 بنك الاسكندرية 17.8400 17.9400 البنك العربي الافريقي 17.8400 17.9400 البنك المركزي 17.8360 17.9330 بنك مصر 17.7800 17.8800 بنك بلوم مصر 17.8500 17.9500 كريدي أجريكول 17.8500 17.9500 بنك التعمير والإسكان 17.8500 17.9500 بنك بيريوس 17.8500 17.9500 بنك قناة السويس 17.8400 17.9400 المصرف المتحد 17.8400 17.9400 البنك التجاري الدولي 17.8400 17.9400 المصري لتنمية الورادات 17.8500 17.9500 بنك المشرق 17.8500 17.9500 بنك الاستثمار العربي 17.8300 17.9300 البنك الأهلي اليوناني 17.8400 17.9400 بنك HSBC 17.8500 17.9500 بنك عودة 17.8500 17.9500 بنك سايب 17.8500 17.9500 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800 البنك العربي 17.6000 17.7000

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7310 4.7860 مصرف-ابو-ظبي 4.7380 4.7870 البنك-المصري-الخليجي 4.7540 4.7870 البنك-الأهلي 4.7410 4.7680 بنك-البركة 4.6830 4.8240 بنك-القاهرة 4.7380 4.7860 بنك-الاسكندرية 4.7260 4.7740 البنك-العربي-الافريقي 4.7300 4.7840 البنك-المركزي 4.7580 4.7840 بنك-مصر 4.7410 4.7680 بنك-بلوم-مصر 4.7590 4.7860 كريدي-أجريكول 4.7350 4.7860 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7380 4.7860 بنك-قناة-السويس 4.7570 4.7840 المصرف-المتحد 4.7100 4.7840 البنك-التجاري-الدولي 4.7380 4.7840 بنك-المشرق 4.7380 4.7860 بنك-الاستثمار-العربي 4.7540 4.7810 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7300 4.7800 بنك-سايب 4.7400 4.7900 بنك-عودة 4.7600 4.7860 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7320 4.7940 البنك-العربي 4.6680 4.7200