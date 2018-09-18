اسعار العملات والذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18 سبتمبر 2018.. تحديث مستمر لحظة بلحظة

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اسعار العملات والذهب اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الدولار اليوم بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8700 17.9700 مصرف ابو ظبي 17.8700 17.9600 البنك المصري الخليجي 17.8600 17.9600 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8600 17.9600 بنك القاهرة 17.8600 17.9600 بنك الاسكندرية 17.8500 17.9500 البنك العربي الافريقي 17.8500 17.9500 البنك المركزي 17.8550 17.9540 بنك مصر 17.7900 17.8900 بنك بلوم مصر 17.8600 17.9600 كريدي أجريكول 17.8800 17.9800 بنك التعمير والإسكان 17.8500 17.9500 بنك بيريوس 17.8600 17.9600 بنك قناة السويس 17.8600 17.9600 المصرف المتحد 17.8600 17.9600 البنك التجاري الدولي 17.8600 17.9600 المصري لتنمية الورادات 17.8600 17.9600 بنك المشرق 17.8600 17.9600 بنك الاستثمار العربي 17.8600 17.9600 البنك الأهلي اليوناني 17.8600 17.9600 بنك HSBC 17.8600 17.9600 بنك عودة 17.8630 17.9600 بنك سايب 17.8600 17.9600 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7350 4.7960 مصرف-ابو-ظبي 4.7420 4.7890 البنك-المصري-الخليجي 4.7560 4.7890 البنك-الأهلي 4.7500 4.7770 بنك-البركة 4.6860 4.8270 بنك-القاهرة 4.7440 4.7910 بنك-الاسكندرية 4.7280 4.7760 البنك-العربي-الافريقي 4.7330 4.7860 البنك-المركزي 4.7600 4.7870 بنك-مصر 4.7430 4.7700 بنك-بلوم-مصر 4.7620 4.7880 كريدي-أجريكول 4.7370 4.7870 بنك-التعمير-والإسكان 4.6970 4.7910 بنك-بيريوس 4.7400 4.7880 بنك-قناة-السويس 4.7620 4.7880 المصرف-المتحد 4.7160 4.7890 البنك-التجاري-الدولي 4.7430 4.7890 بنك-المشرق 4.7430 4.7880 بنك-الاستثمار-العربي 4.7620 4.7880 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7400 4.7870 بنك-سايب 4.7400 4.7900 بنك-عودة 4.7620 4.7880 البنك-الأهلي-اليوناني 4.7370 4.7980 المصري-لتنمية-الورادات 4.7430 4.7880

سعر اليورو اليوم بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.7970 21.1260 مصرف-ابو-ظبي 20.8470 21.0440 البنك-المصري-الخليجي 20.8420 21.0610 البنك-الأهلي 20.7420 20.9500 بنك-البركة 20.7920 21.1190 بنك-القاهرة 20.8360 21.0440 بنك-الاسكندرية 20.8040 21.0120 البنك-العربي-الافريقي 20.8240 21.0320 البنك-المركزي 20.8340 20.9600 بنك-مصر 20.7540 20.9620 بنك-بلوم-مصر 20.7500 20.9880 كريدي-أجريكول 20.8590 21.0670 بنك-التعمير-والإسكان 20.5950 21.0000 بنك-بيريوس 20.8470 21.0550 بنك-قناة-السويس 20.8470 21.0440 المصرف-المتحد 20.7730 21.0820 البنك-التجاري-الدولي 20.8360 21.0440 المصري-لتنمية-الورادات 20.8360 21.0440 بنك-المشرق 20.8360 21.0440 بنك-الاستثمار-العربي 20.7710 20.9050 بنك-HSBC 20.8400 21.0400 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.6400 20.8290 بنك-سايب 20.6900 20.8500 بنك-عودة 20.8470 21.0440 البنك-الأهلي-اليوناني 20.8360 21.0440

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 688 إلى 690 عيار 22 631 إلى 633 عيار 21 602 إلى 604 عيار 18 516 إلى 518 عيار 14 401 إلى 403 عيار 12 344 إلى 345 الاونصة 21,397 إلى 21,468 الجنيه الذهب 4,816 إلى 4,832 الكيلو 688,000 إلى 690,286

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.