اسعار العملات والذهب اليوم السبت 19 ديسمبر 2018: سعر الدولار في مصر

منذ 58 دقيقة أخبار الاقتصاد
اسعار العملات والذهب اليوم السبت 19 ديسمبر 2018: سعر الدولار في مصر

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم السبت 19 يناير 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر اليورو اليوم السبت 19 يناير 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.347020.5230
مصرف-ابو-ظبي20.447020.6380
البنك-المصري-الخليجي20.356020.4830
البنك-الأهلي20.242020.3980
بنك-البركة20.258020.5410
بنك-القاهرة20.400020.6110
بنك-الاسكندرية20.367020.4850
البنك-العربي-الافريقي20.321020.4780
البنك-المركزي20.323020.4600
بنك-مصر20.384020.6450
بنك-بلوم-مصر20.332020.4780
كريدي-أجريكول20.345020.5120
بنك-التعمير-والإسكان20.320020.6500
بنك-بيريوس20.356020.4780
بنك-قناة-السويس20.393020.4780
المصرف-المتحد20.345020.4890
البنك-التجاري-الدولي20.345020.4780
المصري-لتنمية-الورادات20.355020.4780
بنك-المشرق20.355020.4780
بنك-HSBC20.310020.4800
بنك-الإئتمان-الزراعي20.252020.6680
البنك-الأهلي-اليوناني20.321020.4780

سعر الذهب اليوم السبت 19 يناير 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24733 إلى 735
عيار 22672 إلى 674
عيار 21641 إلى 643
عيار 18549 إلى 551
عيار 14427 إلى 429
عيار 12366 إلى 367
الاونصة22,783 إلى 22,854
الجنيه الذهب5,128 إلى 5,144
الكيلو732,571 إلى 734,857
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سعر الريال السعودي اليوم السبت 19 يناير 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

سعر الريال الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.74004.8190
مصرف-ابو-ظبي4.77104.7950
البنك-المصري-الخليجي4.77104.7870
البنك-الأهلي4.75604.7820
بنك-البركة4.68804.8250
بنك-القاهرة4.75504.7910
بنك-الاسكندرية4.73104.7770
البنك-العربي-الافريقي4.73404.7870
البنك-المركزي4.76004.7910
بنك-مصر4.75604.7680
بنك-بلوم-مصر4.76004.7870
كريدي-أجريكول4.73704.7870
بنك-التعمير-والإسكان4.69704.7910
بنك-بيريوس4.74204.7870
بنك-قناة-السويس4.76604.7870
المصرف-المتحد4.73404.7890
البنك-التجاري-الدولي4.74304.7870
بنك-المشرق4.74604.7920
بنك-الاستثمار-العربي4.76004.7870
بنك-HSBC4.76004.7900
بنك-الإئتمان-الزراعي4.74504.7930
البنك-الأهلي-اليوناني4.73504.7960
المصري-لتنمية-الورادات4.75004.7930

سعر الدولار اليوم السبت 19 يناير 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

سعر الدولار الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.900017.9800
مصرف ابو ظبي17.910017.9600
البنك المصري الخليجي17.900017.9600
البنك الأهلي17.790017.8900
بنك البركة17.890017.9600
بنك القاهرة17.860017.9600
بنك الاسكندرية17.890017.9600
البنك العربي الافريقي17.860017.9600
البنك المركزي17.857017.9740
بنك مصر17.790017.8900
بنك بلوم مصر17.870017.9600
كريدي أجريكول17.890017.9900
بنك التعمير والإسكان17.895017.9600
بنك بيريوس17.900017.9800
بنك قناة السويس17.900017.9600
المصرف المتحد17.890017.9700
البنك التجاري الدولي17.890017.9600
المصري لتنمية الورادات17.890017.9600
بنك المشرق17.890017.9600
البنك الأهلي اليوناني17.860017.9600
بنك HSBC17.860017.9600
بنك الإئتمان الزراعي17.790017.8900

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