أسعار العملات والذهب اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2019 في مصر

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والاسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الأعيرة في مصر الآن.

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 713 إلى 715 عيار 22 654 إلى 656 عيار 21 624 إلى 626 عيار 18 535 إلى 537 عيار 14 416 إلى 417 عيار 12 357 إلى 358 الاونصة 22,179 إلى 22,250 الجنيه الذهب 4,992 إلى 5,008 الكيلو 713,143 إلى 715,429

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.5820 4.6420 مصرف-ابو-ظبي 4.6070 4.6340 البنك-المصري-الخليجي 4.5870 4.6270 البنك-الأهلي 4.6010 4.6280 بنك-البركة 4.5340 4.6710 بنك-الاسكندرية 4.5750 4.6320 البنك-العربي-الافريقي 4.5720 4.6250 البنك-المركزي 4.6030 4.6400 بنك-مصر 4.6010 4.6260 بنك-بلوم-مصر 4.6080 4.6340 كريدي-أجريكول 4.5780 4.6280 بنك-التعمير-والإسكان 4.5510 4.6820 بنك-بيريوس 4.5770 4.6260 بنك-قناة-السويس 4.5860 4.6260 المصرف-المتحد 4.5700 4.6270 البنك-التجاري-الدولي 4.5780 4.6240 بنك-المشرق 4.5790 4.6260 المصرف-العربي-الدولي 4.5970 4.6240 بنك-HSBC 4.6100 4.6300 بنك-سايب 4.5900 4.6300 بنك-عودة 4.6080 4.6340 البنك-الأهلي-اليوناني 4.5850 4.6470 المصري-لتنمية-الورادات 4.5870 4.6320

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 19.3490 19.6210 مصرف-ابو-ظبي 19.3910 19.5400 البنك-المصري-الخليجي 19.3740 19.5560 البنك-الأهلي 19.3570 19.5180 بنك-البركة 19.3090 19.6160 بنك-الاسكندرية 19.3350 19.5250 البنك-العربي-الافريقي 19.3680 19.5290 البنك-المركزي 19.3660 19.5220 بنك-مصر 19.3570 19.5180 بنك-بلوم-مصر 19.3680 19.5290 كريدي-أجريكول 19.3800 19.5510 بنك-التعمير-والإسكان 19.3100 19.6410 بنك-بيريوس 19.3800 19.5510 بنك-قناة-السويس 19.3800 19.5400 المصرف-المتحد 19.3570 19.5180 البنك-التجاري-الدولي 19.3800 19.5510 المصري-لتنمية-الورادات 19.3680 19.5290 بنك-المشرق 19.3800 19.5400 المصرف-العربي-الدولي 19.3600 19.5360 بنك-HSBC 19.3700 19.5500 بنك-سايب 19.3700 19.4900 بنك-عودة 19.3660 19.5470 البنك-الأهلي-اليوناني 19.3800 19.5400

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.2700 17.3700 مصرف ابو ظبي 17.2900 17.3800 البنك المصري الخليجي 17.2800 17.3800 البنك الأهلي 17.2600 17.3600 بنك البركة 17.2800 17.3800 بنك الاسكندرية 17.2600 17.3600 البنك العربي الافريقي 17.2700 17.3700 البنك المركزي 17.2580 17.3910 بنك مصر 17.2600 17.3600 بنك بلوم مصر 17.2700 17.3700 كريدي أجريكول 17.2800 17.3800 بنك التعمير والإسكان 17.2800 17.3800 بنك بيريوس 17.2800 17.3800 بنك قناة السويس 17.2800 17.3800 المصرف المتحد 17.2600 17.3600 البنك التجاري الدولي 17.2800 17.3800 المصري لتنمية الورادات 17.2700 17.3700 بنك المشرق 17.2800 17.3800 المصرف العربي الدولي 17.2700 17.3700 البنك الأهلي اليوناني 17.2800 17.3800 بنك HSBC 17.2800 17.3800 بنك عودة 17.2800 17.3800 بنك سايب 17.2600 17.3600

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